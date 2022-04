Twitch komt met optionele verificatie-eisen tegen 'hate raids' in stream-chats

Twitch heeft nieuwe tools geïntroduceerd om zogenaamde hate raids tegen te gaan. Daarbij bezoeken grote groepen mensen livestreams en zetten ze massaal ongewenste berichten in de chat. Twitch gebruikt telefoon- en e-mailverificatie als middelen om deze users te filteren.

Indien gewenst kunnen streamers de filters zelf inschakelen. Voor telefoon- en e-mail-verificatie kan afzonderlijk ingesteld worden of dit een eis is of niet en in wat voor mate. Het kan gelden voor alle chatters, of voor een deel, zoals deelnemers die er voor het eerst zijn, deelnemers wiens account net aangemaakt is, of deelnemers die pas net de streamer volgen. Die tijdsduur-eisen kunnen variëren van 10 minuten tot 3 maanden.

Streamers kunnen de voorwaarden instellen, maar ook uitzonderingen maken voor vip's, betalende abonnees en moderators. De filterfunctionaliteiten staan standaard niet ingeschakeld.

Streamers op het platform hielden op 1 september een protest tegen hate raids. Ze besloten op die dag niet te streamen, wat volgens Eurogamer heeft geleid tot een daling in het aantal kijkers van de gemiddelde 4,5 miljoen op piekmomenten naar rond de 3,5 miljoen. Twitch reageerde toen al op de zaak door te zeggen dat ze 'hard werken aan verbeterde detectie van banontduiking op kanaalniveau en aanvullende accountverbeteringen om Twitch een veiligere plek te maken voor videomakers'.