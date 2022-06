Amazon hernoemt Twitch Prime naar Prime Gaming

Amazon heeft zijn Twitch Prime-dienst omgedoopt tot Prime Gaming. Daarmee ligt de naam van de dienst in lijn met die van Prime Video voor online video en Prime Reading voor e-books. De inhoud van de dienst wijzigt niet.

Amazon heeft Prime Gaming geïntroduceerd, maar het bedrijf meldt zelf al dat het om Twitch Prime gaat onder een nieuwe naam. De dienst bevat dan ook dezelfde functionaliteit zoals bijvoorbeeld een gratis Twitch-kanaalabonnement en maandelijks enkele gratis pc-games. Prime Gaming is onderdeel van Amazons Prime-lidmaatschap, net als Prime Video, Prime Reading, Amazon Music en Amazon Photos. Volgens het bedrijf zijn er inmiddels meer dan 150 miljoen Prime-leden.

Amazon introduceerde Twitch Prime in 2016, waarmee het zijn Prime-dienst combineerde met gameplatform Twitch. Dat platform was oorspronkelijk gericht op het streamen van games. Amazon nam het in 2014 over als onderdeel van zijn strategie om de markt voor gaming te betreden. Inmiddels heeft Amazon zijn eigen gamestudio en biedt het diensten aan om gamefunctionaliteit op zijn cloudplatform AWS te draaien. Volgens geruchten werkt het bedrijf aan een eigen gamestreamdienst.