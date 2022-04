Twitch gaat streamers die muziek afspelen eerst waarschuwen voor verwijdering

Twitch gaat gebruikers die tijdens een livestream gelicentieerde muziek zonder toestemming afspelen, waarschuwen voordat het platform video's verwijdert. Om dit te kunnen doen, gaat het platform een nieuw proces inrichten waarmee rechthebbenden inbreuken kunnen melden.

De livestreamingdienst zegt in een mail naar streamers dat het nieuwe proces 'flexibeler en vergeeflijker' zal zijn bij streamers die per ongeluk of onbewust gelicentieerde muziek in hun streams gebruiken. Twitch heeft namelijk geen overeenkomst met platenlabels voor het gebruik van muziek in streams op het platform; de dienst vindt dat streamers dit zelf moeten regelen.

Het gebruik van muziek op het platform is daarom niet toegestaan. Een jaar geleden meldden streamers een flinke toename in het aantal take-downverzoeken voor achtergrondmuziek. Onder het nieuwe procedé zouden deze gebruikers dus eerst een waarschuwing krijgen. Er zijn wel uitzonderingen. Zo kan Twitch alsnog besluiten video's te verwijderen als blijkt dat een gebruiker vaker gelicentieerde muziek gebruikt, of als de stream simpelweg alleen uit muziek bestaat.

De nieuwe inbreukprocedure is onderdeel van een overeenkomst tussen Twitch en de Amerikaanse Vereniging van Nationale Muziekuitgevers NMPA. Verder hebben de partijen weinig bekendgemaakt over de inhoud van de overeenkomst. In dit persbericht verduidelijken de twee partijen wel dat de eerder genoemde inbreukprocedure opt-in zal zijn voor muziekrechthebbenden. Die rechthebbenden kunnen er dus alsnog voor kiezen om een klassieke DMCA-verzoek te sturen, waarna Twitch een video meteen zonder waarschuwing offline zal halen.

Daarnaast geven de twee partijen aan dat de overeenkomst de weg vrijmaakt voor nieuwe verdienmodellen binnen gaming, streaming en muziek. Billboard schrijft op basis van anonieme bronnen dat Twitch als onderdeel van de overeenkomst de platenlabels een onbekend bedrag gaat betalen voor eerder niet-toegestaan muziekgebruik. Daarnaast willen de twee organisaties in de komende tijd overleggen over hoe muziek op het streamingplatform toch gebruikt kan worden.