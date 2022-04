Apple brengt Swift 5.5 met concurrencyverbeteringen uit

Apple heeft versie 5.5 van Swift uitgebracht. Bij deze laatste versie van de open-sourceprogrammeertaal heeft het bedrijf een groot aantal wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd, waaronder op het gebied van concurrency.

Het Swift Core Team van Apple noemt Swift 5.5 zelf een massive release en de ontwikkelaars lichten onder andere de concurrency-eigenschappen zoals async/await uit. Andere verbeteringen betreffen concurrency-interoperabiliteit met Apples oudere programmeertaal Objective-C en structured concurrency. De concurrencyprogrammeerstijl werd als eerste geïntroduceerd in C# en later geïmplementeerd in onder andere Python en JavaScript. Het betreft een mechanisme om efficiënte asynchrone code te schrijven.

Chris Lattner, de van oorsprong drijvende kracht achter het Swift-project, stelde al in 2017 de problemen bij de omgang met asynchrone api's bij de programmeertaal aan de kaart, in zijn Swift Concurrency Manifesto. Hij sprak onder andere van een pyramid of doom om de problemen die ontstaan bij veel asynchrone afhandelingen, te omschrijven.

Nieuw in Swift 5.5 is verder de ondersteuning van package collections voor de Swift Package Manager. De collecties bestaan uit bestanden met Swift-broncode en een manifest. De bedoeling is dat er een gecureerde lijst van collecties komt, die het gebruikers makkelijker maakt bestaande packages voor bepaalde gebruikersscenario's te ontdekken.

Apple kondigde de komst van Swift 5.5 in juni aan tijdens zijn virtuele WWDC-evenement. Het bedrijf introduceerde Swift in 2014 als opvolger van Objective-C voor het programmeren van apps voor zijn besturingssystemen.