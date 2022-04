Apple houdt ontwikkelaarsconferentie WWDC weer online vanaf 7 juni

Apple houdt zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC dit jaar van 7 tot en met 11 juni en net als vorig jaar gaat het om een online evenement. De sessies zijn gratis bij te wonen voor alle ontwikkelaars.

Apple zegt voort te borduren op het succes van de eerste online conferentie vorig jaar, waar een recordaantal deelnemers bij waren. WWDC20 werd online gehouden vanwege het coronavirus. Dit keer noemt Apple dat niet als reden, maar het is aannemelijk dat dit nog steeds een rol speelt.

WWDC21 zal deelnemers 'unieke inzichten' geven in de toekomst van iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS, schrijft Apple in de aankondiging. Het is de verwachting dat Apple tijdens het evenement onder andere iOS 15 zal aankondigen. Vorig jaar kondigde Apple op de WWDC de overstap van Intel- naar eigen Arm-processors aan.

In de aanloop naar de ontwikkelaarsconferentie zal Apple meer details bekendmaken over WWDC21. Dat gebeurt via de Apple Developer-app en -website en via e-mail. Studenten en scholieren kunnen zich vanaf dinsdag ook aanmelden voor de Swift Student Challenge.