Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC begint op 22 juni in virtuele vorm

Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC zal vanaf 22 juni gehouden worden. Het bedrijf liet eerder al weten dat het jaarlijkse evenement niet in fysieke vorm doorgaat. Apple maakt het meerdaagse evenement toegankelijk op een eigen ontwikkelaarswebsite en via een eigen app.

De Worldwide Developers Conference begint op 22 juni en deelnemen kan via de Apple Developer-app en de Apple Developer-website, wat gratis is voor ontwikkelaars. Net als normaal gesproken zal deze online-editie van de WWDC ongeveer een week duren. Apple zegt dat het in juni in de Apple Developer-app meer bekend zal maken over het programma en de verschillende onderdelen. Die informatie zal ook per e-mail en op Apples Developer-website gepubliceerd worden.

In ieder geval zal er een zogeheten Swift Student Challenge zijn, een wedstrijd voor studenten die een interactieve scène kunnen maken met de Switch Playgrounds-app. De inzendingen worden tot 17 mei geaccepteerd en mogen hooguit drie minuten duren. De app is beschikbaar voor de iPad en Mac, en draait om de Swift-programmeertaal.

In de verklaring zegt Apple niets over het coronavirus als reden om het jaarlijkse evenement niet fysiek in Cupertino te laten plaatsvinden. Toen het bedrijf in maart aangaf dat deze editie enkel in virtuele vorm zou doorgaan, zei het alleen dat dat te maken had met 'de huidige gezondheidssituatie'.

Apples jaarlijkse World Wide Developer Conference is niet het enige technologie-evenement dat inmiddels is afgelast. Een kleine twee maanden geleden lastte Microsoft zijn Build-conferentie af; ook dit evenement gaat digitaal, en is op 19 en 20 mei gratis bij te wonen. Verder hebben bijvoorbeeld Facebook en Google respectievelijk ontwikkelaarsconferenties F8 en I/O opgeschort en houden die alleen nog online.