Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC begint dit jaar op 5 juni. Het bedrijf zal aan het begin van de conferentie een keynote verzorgen. In die keynote kondigde Apple vorige jaren nieuwe versies aan van macOS, iOS, tvOS en watchOS.

Apple heeft WWDC verplaatst van San Francisco naar San Jose, een stad die veel dichter bij het hoofdkantoor van de hardwaremaker ligt. Ontwikkelaars kunnen nog geen kaartjes bemachtigen, want die gaan pas in de loop van het voorjaar in de verkoop. Het is de 28e keer dat de Worldwide Developer Conference zal plaatsvinden.

In de keynote aan het begin van de conferentie heeft Apple in de afgelopen jaren telkens nieuwe versies van zijn besturingssystemen besproken. Vervolgens komen vrijwel onmiddellijk daarna testversies van die nieuwe software beschikbaar. Als die traditie zich voortzet, gaat het onder meer om macOS 10.13 en iOS 11.

Na de eerste testversies volgden tot nu toe in de zomer meer testversies en in de afgelopen jaren ook publieke bèta's. De release van de nieuwe versies van besturingssystemen vindt dan plaats in het najaar, zo rond de tijd dat de iPhones ook op de markt verschijnen.