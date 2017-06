Door Mark Hendrikman, maandag 5 juni 2017 11:50, 6 reacties • Feedback

Op de App Store was kortstondig een applicatie genaamd 'Files' te zien, die door Apple zelf geplaatst was. De app vereist het nog niet uitgebrachte iOS 11 en het icoontje is het mapje in de reeds bekend macOS-stijl.

De toevoeging van een file manager aan iOS zou nieuw zijn voor het besturingssysteem. Tot op heden wordt de onderliggende directorystructuur op bijvoorbeeld iPhones altijd achter de schermen gehouden. Daardoor zijn handelingen als mappen navigeren, kopiëren, verwijderen enzovoort niet mogelijk. Gebruikers kunnen nu nog alleen bestanden beheren via de iCloud Drive-app, en dan kunnen ze ook nog alleen bestanden beheren die ook daadwerkelijk in de cloud zitten.

De ontdekking werd gedaan door ontwikkelaar Steve Troughton-Smith. Hij levert ook een link naar de App Store-pagina, maar die werkt in ieder geval vanuit Nederland momenteel niet. Hij stelt verder dat de app bundle id 'com.apple.DocumentsApp' is en dat deze alleen arm64 ondersteunt.

Apples Worldwide Developers Conference begint op maandag 5 juni en eindigt op vrijdag 9 juni. Naar alle waarschijnlijkheid is deze placeholder geplaatst in afwachting van een officiële aankondiging bij de persconferentie die daar direct op maandag gehouden gaat worden. Die begint om 7 uur 's avonds volgens de Nederlandse en Belgische tijd.