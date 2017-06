Door Mark Hendrikman, maandag 5 juni 2017 11:25, 28 reacties • Feedback

RiME-ontwikkelaar Tequila Works heeft zeven dagen na de release van hun game de meegeleverde Denuvo-kopieerbescherming verwijderd. De studio beloofde dit te doen als een zogenaamde crack voor de beveiliging verscheen. Dat gebeurde vijf dagen na de release.

Op de Steam Community liet Tequila-werknemer Darius ten tijde van de release weten dat de studio het belangrijk vindt dat spelers de beste spelervaring mogelijk hebben. De komst van een Denuvo-crack zou betekenen dat gamers hun spel wel kunnen spelen, maar dat de crack dan mogelijk voor technische problemen zorgt die het plezier zouden kunnen bederven. Daarom beloofden ze Denuvo te verwijderen zodra een crack beschikbaar was. Hoewel Denuvo lange tijd niet te kraken leek, is dat inmiddels niet meer het geval en ook RiME is geen uitzondering.

Spelers van de game melden prestatieproblemen en lange laadtijden. Volgens de maker van de crack ligt dit aan Denuvo. Hij beweert dat de drm-software honderdduizenden calls maakt om de legitimiteit van het gameproces in de gaten te houden. Dit zouden veel meer calls zijn dan Denuvo bij andere games maakt en dus de oorzaak van tegenvallende prestaties zijn. In een forumpost zegt de ontwikkelaar dat het dat betwijfelt, maar dat het toch wel mogelijk is. Ze zeggen de situatie in de gaten te houden. Reacties op de update spreken zowel van verbetering als van onveranderde, slechte prestaties.