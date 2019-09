Warner Bros verwijdert Denuvo-drm uit Batman: Arkham Knight

Warner Bros. en Funcom lijken de controversiële Denuvo-drm uit Batman: Arkham Knight te hebben verwijderd. Het gaat hierbij naar verluidt om de versie die verkrijgbaar is in de Epic Games Store.

De verandering werd in eerste instantie opgemerkt door DSO Gaming. De site stelt dat de Steam-variant nog wel de drm bevat. Het is onduidelijk of Denuvo in de toekomst ook uit de Steam-versie van Arkham Knight wordt gehaald. Ontwikkelaar Funcom heeft daarnaast de drm-technologie uit Conan Unconquered gehaald.

Denuvo is anti-piraterijtechnologie die het lastig maakt om games te kraken. Gamers klagen vaak dat de drm van Denuvo prestatieproblemen oplevert voor betalende gebruikers. De makers van de technologie stellen dat dit niet waar is. Op de website van Denuvo staat: "Denuvo Anti-Cheat heeft geen negatieve impact op in-game prestaties."

Toch lijkt er een kern van waarheid in de klachten te zitten. Benchmarks toonden eerder al aan dat Denuvo een negatieve impact op framerate in games kan hebben. De director van Tekken 7 beweert daarnaast dat de prestatieproblemen in de pc-versie van die game werden veroorzaakt door de drm-software. Meerdere ontwikkelaars hebben Denuvo-drm na release uit hun games gehaald. Zo werd de drm twee dagen na release uit Rage 2 verwijderd. Ook werd de drm uit RiME en Mass Effect: Andromeda gehaald.

Batman: Arkham Knight is deze maand gratis te downloaden via de Epic Games Store. Gebruikers kunnen deze game nu dus kosteloos en zonder drm spelen.