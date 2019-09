Gerucht: Microsoft Surface Laptop 3 krijgt nieuwe AMD-laptopprocessors

Volgens een gerucht gaat Microsoft zijn komende Surface Laptop 3 voorzien van AMD-processors. Het zou mogelijk ook gaan om nieuwe chips met zes of acht cores. AMD heeft nog geen laptopprocessors met meer dan vier cores.

WinFuture zegt in bezit te zijn van een lijst met dollarprijzen en specificaties van de Surface Laptop 3. De informatie is in handen van journalist Roland Quandt, die geregeld vroegtijdig met informatie over nieuwe producten naar buiten treedt. Hij zegt dat het niet met zekerheid is te zeggen dat de informatie klopt, maar in zijn artikel schrijft hij dat het om een intern document van Microsoft lijkt te gaan.

Eerder kwam er al informatie naar buiten over de komst van die laptop met 15,6"-scherm. Volgens WinFuture staat er in het document dat de laptop AMD Ryzen-processors krijgt met vier, zes of acht cores. Dat is opvallend omdat AMD geen laptopprocessors met meer dan vier cores heeft momenteel.

Er zijn geen concrete aanwijzingen over de komst van nieuwe Ryzen-processors voor laptops. Er is wel een mogelijkheid dat AMD die in samenwerking met Microsoft introduceert. Het zou echter opvallend zijn dat daar tot nu toe niets over is uitgelekt. WinFuture merkt op dat het mogelijk is dat Microsoft de Epyc Embedded 3000-processors gaat gebruiken. Daarvan zijn varianten met acht cores uitgebracht met een configureerbare tdp van 25 tot 55 watt. Deze chips zijn nog gebaseerd op Zen 1-cores die op 14nm worden gemaakt en hebben geen geïntegreerde gpu. Er zou dus een videokaart bijgeplaatst moeten worden.

Twitteraar Tum Apisak spotte recent Microsoft-hardware met Ryzen 5 3550U en Ryzen 7 3750U. Mogelijk gaat het daarbij om Surface Laptop 3-modellen. AMD heeft nog geen processors met die exacte aanduidingen in zijn assortiment, maar de productnamen lijken veel op de bestaande Ryzen 5 3550H en Ryzen 7 3750H en dat zijn beiden quadcores. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de U-varianten meer cores hebben. Het zou gaan om zuinigere versies.

Microsoft kondigt op 2 oktober nieuwe producten aan. Naast de Surface Laptop 3 wordt ook verwacht dat het bedrijf een Surface-apparaat met twee schermen zal tonen, mogelijk ook met een nieuwe Windows-versie voor dat soort apparaten.