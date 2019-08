Lenovo introduceert 24"-all-in-one met pc in voet en Ryzen-processor

Lenovo heeft nieuwe laptops, Chromebooks en all-in-one-pc's aangekondigd. Onder de aio's is een systeem met 24"-scherm dat asymmetrisch verbonden is aan een compacte pc met Ryzen-chip die als voet voor de monitor dient.

De Lenovo IdeaCentre A540 komt beschikbaar met een 24"- en een 27"-scherm dat optioneel aanraakgevoelig zijn. De 27"-versie heeft een resolutie van 2560x1440 pixels, de 24"-aio is een 1080p-model. Via een metalen standaard zijn de schermen verbonden met het pc-deel van de all-in-one. De bovenlaag van die compacte pc is te gebruiken om apparaten die de Qi-standaard ondersteunen draadloos te laden, ook als de pc zelf uit staat.

Lenovo levert de IdeaCentre A540-systemen in configuraties met tot aan Core i7-processors en en AMD Radeon RX560-videokaarten. Het 24"-model komt daarnaast beschikbaar met AMD Ryzen-chips waaronder de Ryzen 5 3400GE. De webcammodule met ir-sensor is bovenaan in en uit te schuiven. De prijs van de 24"-IdeaCentre A540 start bij 799 euro en de startprijs van het 27"-model begint bij 999 euro. De pc's zijn naar verwachting vanaf september 2019 beschikbaar

Lenovo kondigt voorafgaand aan de IFA-beurs in Berlijn ook een IdeaPad-laptop met 13,3"-scherm aan. De IdeaPad S540 heeft een aluminium behuizing en ips-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en schermhelderheid van 300cd/m². Er verschijnt een Intel-variant die bijvoorbeeld de Core i7-10710U-hexacore en een GeForce MX250 bevat en een AMD-model met onder andere de AMD Ryzen 7 3700U met Radeon RX Vega. De startprijs van de IdeaPad S540 is 799 euro en de introductiemaand is oktober. De internationaal eveneens aangekondigde S340 komt niet in de Benelux uit.

De Chromebook C340 is een 2-in1-Chromebook die in versies met 11"- en 15,6"-scherm uitkomt. Het gaat om een ips-scherm met 1080p-resolutie. De processor is de Core i3-8130U die over 4GB ddr4 kan beschikken terwijl er maximaal 128GB emmc-opslag aanwezig is. De Chromebook S340 heeft een 14"-scherm van het ips-type dat wel aanraakgevoelig maar niet om te klappen is. Deze Chrome OS-laptop heeft een Celeron N4000 met 8GB lpddr4 en tot aan 64GB opslag.

De 11"-Chromebook C340 verschijnt nog deze maand voor 299 euro terwijl de 15,6"-versie volgende maand voor 449 euro komt. De Chromebook S340-laptop moet ook nog in augustus uitkomen, voor een startprijs van 299 euro.