AMD zet Lenovo-Chromebook met Ryzen 5 Pro 3500U op zijn site

Er is een Lenovo C330-Chromebook met een Ryzen-cpu verschenen op de website van AMD. De laptop zou een Ryzen 5 Pro 3500U met geïntegreerde Vega 8-gpu bevatten. Het zou de eerste Chromebook zijn met een AMD Ryzen-processor. De laptop is nog niet officieel aangekondigd.

De Lenovo C330-Chromebook met Ryzen-cpu werd opgemerkt door een Reddit-gebruiker. De laptop wordt vermeld op de website van AMD onder 'AMD-powered laptops'. Dit zou de eerste Chromebook zijn met een Ryzen-cpu; AMD maakte eerder wel Chromebook-apu's. Het bedrijf bracht vorig jaar overigens al een opvolger van de C330 uit in de vorm van de Lenovo C340.

De C330 heeft een Ryzen 5 Pro 3500U met een kloksnelheid van 2,1GHz en een geïntegreerde Radeon Vega 8-gpu met acht compute-units. De Chromebook beschikt daarnaast over 4GB ram en een '32GB-hdd'. De huidige Lenovo C330 heeft overigens emmc-flashgeheugen. De laptop heeft een 11,6"-scherm, maar er wordt niet gerept over de schermresolutie of het paneeltype. De huidige C330-modellen hebben een ips-scherm met resolutie van 1366x768 pixels. De 11"-varianten van de C340 hebben dit ook.

Ook over aansluitingen staat nog niets op de site. De huidige C330-laptops hebben twee usb 3.2 gen 1-aansluitingen met doorvoersnelheden tot 5Gbit/s. Een van deze usb-poorten is van het type-c. De laptop wordt hiermee ook opgeladen. Daarnaast beschikken de huidige C330-Chromebooks over een hdmi-aansluiting, een sd-kaartlezer en een 3,5mm-jack voor audio. Het is overigens nog onduidelijk of de Ryzen-variant dezelfde aansluitingen zal bevatten.

Op de website van AMD wordt een prijs van 304 dollar vermeld, maar dit lijkt een fout te zijn. De genoemde prijs verwees namelijk naar een Lenovo C330-laptop met MediaTek 8963C-soc, meldt NotebookCheck. Naar verwachting zal de Ryzen-variant dan ook duurder zijn. Het is nog niet bekend of en wanneer de Ryzen-Chromebook officieel wordt aangekondigd. Ook de releasedatum is nog niet bekend.