Lenovo komt waarschijnlijk met drie nieuwe Chromebooks met Intel-cpu's

Lenovo heeft een video gepubliceerd waarin het een drietal nieuwe Chromebooks toont. Twee van deze nog niet officieel aangekondigde Chromebooks lijken de opvolgers van de bestaande S330 en C330 te worden en krijgen een Intel-cpu in plaats van een exemplaar van Mediatek.

Uit de gegevens in de video en pagina's van Lenovo valt af te leiden dat de nieuwe Chromebooks voorzien worden van verschillende Intel-cpu's van de achtste generatie. De bestaande C330 en S330 beschikken nog over de MT8173-soc van Mediatek.

De Chromebook C340-11 is een convertible met een aanraakgevoelig 11,6"-scherm met een resolutie van 1366x768 pixels en een Intel Celeron N4000 als cpu. Verder krijgt de laptop 4GB ram en geïnteresseerden kunnen kiezen uit 32GB of 64GB opslagruimte.

Daarnaast lijkt Lenovo te komen met de S340-14. Deze Chromebook krijgt ook de Intel Celeron N4000 en heeft een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 of 1366x768 pixels. Deze 2-in-1 heeft een scherm dat 180 graden kan worden gekanteld zodat de laptop geheel plat kan worden gemaakt. Het model met het fullhd-scherm is optioneel aanraakgevoelig. Er is 4GB werkgeheugen aanwezig en maximaal 64GB opslagruimte.

De Chromebook C340-15 is net als de vorige twee een convertible, al wordt dit model uitgerust met een krachtigere Intel Core i3-cpu of een Pentium Gold-cpu, zoals de Pentium Gold 4417U of de Intel Core i3-8130U. Dit model heeft een aanraakgevoelig 15,6"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, een volledig toetsenbord met backlight, 4GB ram en maximaal 128GB opslagruimte.

Lenovo heeft de modellen nog niet officieel aangekondigd. Daardoor is er nog geen definitieve informatie over de prijzen, beschikbaarheid en de releasedata.