LightSail-2-satelliet wordt succesvol voortgestuwd door enkel zonlicht

Het eind juni gelanceerde LightSail-2-ruimtevaartuig heeft op basis van alleen zonlicht een hogere baan om de aarde bereikt. Dat is gelukt door gebruik te maken van de fotonen die op het eerder uitgeklapte zonnezeil vallen.

Volgens The Planetary Society, de organisatie achter het experimentele LightSail-2-ruimtevaartuig, is de missie hiermee een succes. Het is voor het eerst dat een ruimtevaartuig in een baan om de aarde op basis van alleen zonlicht wordt voortgestuwd. De organisatie stelt dat LightSail-2 ook het eerste kleine ruimtevaartuig is dat 'zonnezeilen' succesvol heeft gedemonstreerd. Het eerste ruimtevaartuig dat zich op basis van alleen fotonen uit zonlicht in de ruimte heeft voortbewogen, is het Japanse ruimtevaartuig Ikaros uit 2010.

Een week geleden had LightSail-2 al succesvol zijn zonnezeil uitgeklapt, wat de voortstuwing door middel van fotonen mogelijk maakt. Sinds dat moment is The Planetary Society bezig om het in kaart brengen van de zon door het ruimtevaartuig te verfijnen. Het team gaat in de komende tijd door met het verhogen van de prestaties van het zonnezeil om te kijken tot hoever het hoogste punt kan worden opgerekt. Tussen 26 en 30 juli is dat met zo'n 2km opgehoogd tot 727km.

De verfijningen worden onder meer toegepast bij LightSail-2's enkele reactiewiel, dat wordt gebruikt voor het draaien of oriënteren van het ruimtevaartuig. Daarmee kan de voortstuwing door de zon als het ware worden in- en uitgeschakeld. Deze reactiewielen kunnen echter verzadigd raken als ze hun vooraf bepaalde snelheidslimiet halen; daarna zijn ze niet meer effectief om het ruimtevaartuig te laten roteren. In tegenstelling tot de meeste ruimtevaartuigen gebruikt LightSail-2 geen chemische aandrijving voor het laten afremmen van het wiel, maar magnetische reactiestangen. Die kunnen het ruimtevaartuig oriënteren door zich als het ware af te zetten tegen het magnetische veld van de aarde.

Momenteel bereikt het reactiewiel een paar keer per dag zijn snelheidslimiet. Het weer vertragen van het wiel leidt ertoe dat de satelliet niet meer de juiste oriëntatie heeft voor het inzetten van het zonnezeil. Om dat te verminderen, heeft het team inmiddels een software-update doorgevoerd waarmee de tijd tussen verzadigingsmomenten wordt vergroot. Daarnaast wordt geprobeerd om het proces waarmee het reactiewiel wordt vertraagd, te automatiseren. Deze twee verfijningen moeten leiden tot verbeterde zonnezeilprestaties.

Nadat gedurende een maand is geprobeerd om de baan om de aarde verder te verhogen, zal LightSail-2 uiteindelijk zijn baan om de aarde verlaten en in grofweg een jaar vanaf nu in de aardse atmosfeer terechtkomen. Het zonnezeil kan momenteel vanaf de aarde worden waargenomen, zowel overdag als 's nachts. Op een website van The Planetary Society is in real time te zien waar de satelliet zich precies bevindt.

LightSail-2 meet 11,3x11,3x48,7cm en het uitgeklapte zeil heeft een oppervlakte van 32m². Daarmee worden fotonen afkomstig van de zon opgevangen. Deze ketsen van het reflectieve oppervlak van het zeil af, wat een klein beetje momentum genereert. Deze zwakke stralingsdruk drijft de satelliet aan.