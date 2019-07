Zonneruimtevaartuig LightSail-2 stuurt eerste signalen naar aarde

Het ruimtevaartuig LightSail-2 heeft de eerste signalen teruggestuurd naar aarde. Ook zijn er berichten teruggestuurd naar de satelliet. Volgens de makers functioneert het LightSail inmiddels naar behoren.

LightSail-2 werd twee weken geleden gelanceerd aan boord van een Falcon Heavy-raket van SpaceX. Het ruimtevaartuig is inmiddels in een baan om de aarde gebracht. Op donderdag heeft stuurde LightSail de eerste telemetrische berichten naar het grondstation op de Californische University of Polytechnic. Ook andere grondstations op de Universiteiten van Georgia en Purdue hebben inmiddels de eerste signalen ontvangen, schrijven onderzoekers van The Planetary Society, de makers van het zonnevaartuig.

Op dit moment zijn de zonnezeilen van LightSail-2 nog niet uitgeklapt. Dat gebeurt in de komende dagen. De onderzoekers gaan eerst kijken of ze problemen zien in de camera's en het uitklapmechanisme van de satelliet. Voorlopig zijn de onderzoekers in ieder geval erg blij dat zij contact hebben weten te leggen met de kleine cubesat: "We zijn blij dat we na jaren voorbereiding eindelijk een operationeel ruimtevaartuig hebben!", schrijven de makers.

LightSail-2 is een ruimtevaartuig dat bestaat uit een groot zeil van 32 vierkante meter. Dat vangt fotonen van de zon op en gebruikt die als aandrijving in plaats van raketmotoren. De makers van The Planetary Society willen op die manier in de toekomst satellieten aansturen op een duurzamere manier. Lichtzeilen zouden ook kunnen worden gebruikt om naar verre planeten of zelfs andere zonnestelsels te vliegen zonder dat daar een grote hoeveelheid brandstof voor hoeft te worden meegenomen. In 2015 ging een eerste LightSail al de ruimte in, en hoewel de makers kort na de lancering tijdelijk de communicatie met het vaartuig verloren bleek de missie uiteindelijk toch een succes.