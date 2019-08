SpaceX begint jaarlijkse rideshare-missies voor kleine satellieten

SpaceX gaat jaarlijks een rideshare-missie uitvoeren met een Falcon 9-raket. Met een dergelijke missie worden tal van kleine satellieten van verschillende bedrijven gelanceerd. Prijzen beginnen bij 2,25 miljoen dollar voor een payload van 150kg.

Rideshare-missies zijn niet nieuw voor SpaceX; in sommige gevallen worden bij de lancering van grote satellieten nu ook al kleinere satellieten van andere bedrijven meegenomen. Dat werd tot nu toe geregeld door andere bedrijven en het bestaan van zo'n rideshare-vlucht was afhankelijk van een grote afnemer. Nu SpaceX de deellanceringen zelf aanbiedt via zijn Smallsat-programma, is dat niet meer het geval. Ook gaat de prijs omlaag en komt er regelmaat in de lanceringen.

Voorlopig zijn er drie rideshare-lanceringen gepland: één per jaar. De eerste zal in de periode tussen november 2020 en maart 2021 plaatsvinden. Prijzen beginnen bij 2,25 miljoen dollar voor een kleine satelliet van 150kg. Een grotere satelliet tot 300kg mag mee voor 4,5 miljoen dollar. Tegen een meerprijs van 15.000 dollar per kilogram kunnen ook zwaardere satellieten worden meegenomen.

De rideshare-missies worden uitgevoerd vanaf de Vandenberg Air Force Base en het gaat om lanceringen in een zon-synchrone baan. Satellieten worden daarbij tot een hoogte van zo'n 500 à 600km gebracht en boven de dag-nachtgrens gepositioneerd zodat ze altijd zonlicht op hun zonnepanelen ontvangen.

Met het aanbieden van rideshare-missies gaat SpaceX concurreren met bijvoorbeeld het Amerikaanse Rocket Lab. Dat bedrijf heeft een eigen Electron-raket waarmee het rideshare-lanceringen uitvoert. De kosten daarvan bedragen 5 miljoen dollar per satelliet van 150kg.

Een ander bedrijf dat rideshare-missies aanbiedt, is Spaceflight. Dat bedrijf koopt ruimte in bij SpaceX en verdeelt die vervolgens bij eigen klanten. De Nederlandse start-up Hiber lanceerde vorig jaar op die manier zijn Hiber-satelliet met een SpaceX-raket.