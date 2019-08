NPO wil tot 2030 radio uitzenden via fm-netwerk

De Nederlandse Publieke Omroep wil tot 2030 uitzenden via het fm-netwerk. Dat blijkt uit een aanbesteding die de NPO is begonnen voor de verzorging van zijn vier radiozenders. Het gaat om een contract van 2020 tot 2030.

De NPO heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven van 24 miljoen euro, schrijft Radio.nl. Momenteel worden de radiozenders van de publieke omroep verzorgd door Broadcast Partners, maar dat contract loopt af. Partijen kunnen zich tot 30 augustus aanmelden.

Uit de aanbesteding blijkt dat de NPO voornemens is om tot 2030 via het fm-netwerk wil blijven uitzenden. Vanuit de politiek is er de wens om over te schakelen naar de digitale dab+-standaard, om frequentieruimte vrij te maken.

Radio.nl merkt op dat het contract niet betekent dat het gegarandeerd is dat de NPO tot 2030 blijft uitzenden via fm. Onderzoek dat door Dialogic is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderschrijft echter dat afschaffing van fm pas vanaf 2030 aan de orde is.

In Noorwegen is fm-radio al in 2017 volledig afgeschaft. In Nederland zijn er nog geen concrete plannen voor het afschaffen van fm-radio. De Vlaamse minister van media zei in 2016 van plan te zijn om in vijf jaar tijd volledig over te gaan naar digitale radio. Dat zal echter niet gebeuren, want vorige maand is de fm-frequentieruimte in België opnieuw verdeeld voor een periode van negen jaar.

Begin dit jaar werd de verplichting om nieuwe auto's uit te rusten met een ontvanger voor digitale radio positief ontvangen door de politiek en omroepen. Dergelijke ontwikkelingen moeten de uitfasering van fm-radio vergemakkelijken.