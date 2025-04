FM-frequenties commerciële radio worden per 1 september 2023 opnieuw verdeeld

De FM-vergunningen voor Nederlandse commerciële radio-omroepen moeten per 1 september 2023 worden herverdeeld. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag in hoger beroep beslist.

De negen FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroepen waren geldig tot 1 september 2022. Daarna zou de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens de beschikbare frequentieruimte opnieuw moeten verdelen. Vanwege de terugloop van advertentie-inkomsten door de coronamaatregelen had de minister besloten om de vergunningen met drie jaar te verlengen, op verzoek van Talpa Network, dat SkyRadio bezit, en Qmusic-eigenaar DPG Media.

Radiozender KINK was het daar niet mee eens en spande in 2021 een rechtszaak aan tegen de overheid. KINK heeft namelijk nog geen FM-vergunning en wil juist dat de beschikbare frequentieruimte zo snel mogelijk opnieuw wordt verdeeld. De rechtbank Rotterdam heeft de zender afgelopen juli gelijk gegeven en het besluit vernietigd, schreef de NOS destijds. Zeven commerciële radio-omroepen die nu een vergunning hebben, en de branchevereniging gingen in beroep tegen de uitspraak, maar hebben dus het hoger beroep verloren.

Het is de regel dat de vergunningen na het verstrijken van die periode opnieuw worden verdeeld, zodat nieuwkomers ook kans hebben op zo'n vergunning, schrijft het College. De verlenging van de looptijd van bestaande vergunningen is alleen mogelijk als er een wettelijke uitzonderingssituatie is. Het algemene economische belang kan de reden voor verlenging zijn. Toch oordeelt het CBb dat minister Adriaansens het algemene economische belang niet als reden voor verlenging mocht inroepen. "De financiële positie van de landelijke commerciële radiosector is niet zo kwetsbaar dat daarom van een nieuwe verdeling op korte termijn mag worden afgezien", verklaart het CBb.