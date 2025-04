Patch pc-versie The Witcher 3 lost stabiliteitsproblemen van next-gen upgrade op

CD Projekt Red heeft maandag een patch beschikbaar gesteld voor de pc-versies van The Witcher 3: Wild Hunt. De update moet de stabiliteitsproblemen oplossen die de next-gen upgrade met zich meebracht en verbetert de prestaties van de game.

Op Twitter deelt Marcin Momot, de global community director van CD Projekt RED, de grootte van de update. De update bedraagt bij de Steam-versie 3GB en bij de GOG-versie heeft de patch een grootte van 1,9GB. Verschillende pc-spelers hadden onder meer geklaagd over dalingen in de framerate van The Witcher 3 en de lange laadtijd van texturen. Nadat de update is geïnstalleerd, moeten deze problemen verholpen zijn. De update moet niet alleen de prestaties en de stabiliteit van het spel verbeteren, maar ook het functioneren van de Steam- en GOG-overlays.

Verder is de Origin-versie van de next-gen upgrade beschikbaar gekomen. Een aantal Origin-gebruikers geeft op de fora van CD Projekt RED echter aan dat ze problemen ondervinden bij het installeren van de upgrade.

De next-gen upgrade van The Witcher 3 is op 14 december verschenen voor alle versies van de game. Naast de ondersteuning van raytracing voor de PlayStation 5, Xbox Series-consoles en de pc, hebben CD Projekt Red en Saber Interactive 'tientallen visuele, prestatiegerelateerde en technische verbeteringen' toegevoegd.