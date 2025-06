The Witcher 3: Wild Hunt, een game uit 2015, kreeg in december zijn next-gen patch. Opvallend? Nee, eigenlijk niet. We leven in een tijd waarin veel oude games op allerlei manieren nieuwe jasjes krijgen aangemeten. Dat is geen toeval, want de aanpak werkt. Veel games waar we nieuwe versies van zien, blijken aan dat likje verf genoeg te hebben om ook anno nu gewoon een goede game te zijn. Voor The Witcher 3 betekent de patch dat moderne features als raytracing nu ook te bewonderen zijn in de game, terwijl het spel op consoles voor het eerst in 60 frames per seconde gespeeld kan worden. Dan zijn er ook nog allerlei inhoudelijke wijzigingen die de game fijner speelbaar maken. Daarover, en over hoe soepel of moeizaam de game draait op verschillende testsystemen, lees je meer in dit artikel.

Dat er grafisch het een en ander verandert aan een bijna acht jaar oude game die in 2019 voor het laatst gepatcht is, is niet verwonderlijk. De next-gen update voor The Witcher 3: Wild Hunt, die de game naar versie 4.0 helpt, brengt echter ook andere veranderingen met zich mee. Ook de gameplay is namelijk op meerdere manieren gemoderniseerd en voorzien van quality-of-lifeupdates. Die lopen uiteen van een nieuw camerastandpunt tot nieuwe fasttravelpunten en de mogelijkheid om de game tijdens tussenfilmpjes te kunnen pauzeren.

De verandering van het camerastandpunt is de meest opvallende. Gek genoeg viel het ons nog niet eens zo erg op toen we de 4.0-versie aan het spelen waren, maar wanneer je de oude 1.32-versie eens opstart, zie je direct dat de oudere versie een wijder shot hanteert, waar de nieuwe versie voor een meer actievolle camera kiest, die dichter op Geralt zit. Daar kleven direct wat gevolgen aan. Ja, het is actievoller en oogt moderner. De game komt zo, wat het perspectief betreft, dichterbij moderne actiegames als God of War. Tegelijk is het wel zo dat het oude perspectief de speler meer overzicht bood. In The Witcher 3: Wild Hunt word je als speler nogal eens ingesloten door vijanden. In de nieuwe versie is het dan wel eens lastiger om het overzicht te bewaren, want vijanden belanden sneller buiten beeld. De meer actievolle camera heeft dus wel een nadeel. Je kunt de camera in de 4.00-versie wel aanpassen, als je liever met de wijdere camera werkt.

Vergelijkbare scènes uit de 4.00- en de 1.32-versie. De screenshots waarin de wijdere camera wordt gebruikt, komen uit de 1.32-versie.

Dat er een meer actiegericht perspectief is toegevoegd, heeft natuurlijk een reden en voor die reden moeten we even een kort uitstapje maken naar de consoleversie van de game. Pc-gamers konden The Witcher 3 al langer op hogere framerates spelen, maar sinds deze laatste patch kunnen ook consolegamers The Witcher 3: Wild Hunt in 60 frames per seconde spelen. Het ligt voor de hand dat de makers, om de soepelheid van de game beter tot zijn recht te laten komen, hebben gekozen voor dit nieuwe cameraperspectief, waarin alles er net wat actievoller uitziet. Op consoles hebben spelers daarbij trouwens de keuze of ze voor raytracingfeatures kiezen en de game dan in 30 frames per seconde laten draaien, of die features uit laten en in 60fps spelen. Wij raden aan voor die laatste optie te kiezen: de game voelt stukken soepeler aan en de raytracingfeatures mis je totaal niet.

De grafische verschillen op pc zullen we zo nog bespreken, maar eerst gaan we door op de andere gameplayveranderingen. The Witcher 3: Wild Hunt is namelijk op diverse manieren een lekkerder spelende game geworden. Neem een simpele feature als het kunnen oprapen van planten en bloemen zonder dat de game daarbij even stilvalt om te laten zien welke plant je opraapt. Wellicht heb je het in de oude versie nooit als minpunt ervaren, maar nu valt ineens op hoeveel makkelijker het is als je er gewoon overheen kunt rennen en ze zonder te stoppen mee kunt pakken. Ook het feit dat Castle Village, het kasteel van de Bloody Baron, nu een fasttravelpunt heeft, zorgt voor behoorlijk wat extra gemak. Het is een op het oog kleine aanpassing, maar het maakt de tijd dat je allerlei missies aan het doen bent in Velen net weer wat aangenamer.

Zoals gezegd, kan het in gevechten zo zijn dat de nieuwe standaardcamera je soms een beetje van wat overzicht berooft. Gelukkig zijn er ook positieve vernieuwingen te melden. Er is bijvoorbeeld een nieuw systeem waardoor je elk van Geralts ‘signs’, de magische aanvallen van een Witcher, onder specifieke knoppen (pc) of knoppencombinaties (console) kunt zetten. Je hoeft dus niet meer steeds te wisselen van sign in het daarvoor bedoelde menu, al kan dat nog wel op die manier, mocht die ouderwetse manier je beter liggen. Verder bevat de game na de update een aantal nieuwe wapens en missies, waarin je ook wat referenties naar de Netflixserie kunt terugvinden. Daarnaast hebben de makers enkele door de community gemaakte mods geïntegreerd in de game, zodat iedereen van de door die mods gebrachte verbetering kan profiteren.