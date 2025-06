De Cyberpunk 2077-dlc Phantom Liberty is 4,3 miljoen keer verkocht. Dat meldt ontwikkelaar CD Project RED bij zijn kwartaalcijfers. Begin oktober zei het bedrijf nog dat de uitbreiding 3 miljoen keer was verkocht. Het gros van het personeel werkt nu aan de volgende Witcher-game.

CD Projekt RED bracht de Cyberpunk 2077-dlc eind september uit. Ongeveer een derde van het personeel werkt nu nog aan Cyberpunk 2077 en de dlc, maar de studio geeft aan dat dit aantal in de toekomst kleiner zal worden. De meeste CD Projekt RED-ontwikkelaars werken nu aan de volgende Witcher-game; bijna de helft van de werknemers werkt hier nu aan. Nu werken rond de 330 ontwikkelaars aan de volgende Witcher-game, medio volgend jaar zal dit naar verwachting groeien naar boven de 400.

Door het succes van Phantom Liberty en relatief hoge verkoopcijfers van de basegame, en veel verkochte games via webwinkel GOG.com, was het derde kwartaal van 2023 het beste derde kwartaal ooit van de CD Projekt Group. De omzet was omgerekend ruim 102 miljoen, de nettowinst was bijna 47 miljoen euro. Die nettowinst is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.