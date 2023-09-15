CD Projekt Red brengt 2.0-update Cyberpunk 2077 uit op 21 september

Voordat de Phantom Liberty-uitbreiding op 26 september verschijnt, brengt CD Projekt Red op 21 september een gratis 2.0-update uit voor Cyberpunk 2077. De patch voegt onder meer nieuwe skilltrees en perks toe. Ook komt er een nieuw politiesysteem en veranderen voertuiggevechten.

CD Projekt Red brengt op 21 september onder meer een Heat-systeem naar Cyberpunk 2077 dat veel weg heeft van dat van de Grand Theft Auto-games. Spelers zien voortaan door middel van sterren hoe waarschijnlijk het is dat de autoriteiten achter hen aankomen. Spelers die een Heat-niveau van vijf sterren behalen, zullen een Max Tac-minibaas tegenkomen.

Daarnaast wordt het mogelijk om vijanden vanuit een voertuig uit te schakelen. Spelers kunnen pistolen en machinegeweren afvuren vanaf motoren en door de voor- en zijruiten van auto's. Netrunners kunnen daarnaast auto's van tegenstanders hacken, overnemen en laten ontploffen. De ontwikkelaar brengt ook verschillende UI- en UX-verbeteringen naar Cyberpunk 2077. Verder voegt CD Projekt Red nieuwe loot, craftingopties en radiostations toe aan de game.

CD Project Red deelde eerder op het sociale medium X een overzicht van de komende veranderingen in de 2.0-update en de betaalde Phantom Liberty-uitbreiding. De uitbreiding, die op 26 september verschijnt, voegt naast nieuwe items en raketwerpers onder meer een nieuw district en een nieuwe verhaallijn toe. Daarnaast wordt de levelcap verhoogd naar 60. De 2.0-update en Phantom Liberty-dlc van Cyberpunk 2077 komen naar de PS5, Xbox Series X en S, en pc. De hoofdgame is ook verkrijgbaar op last-genconsoles.

Cyberpunk 2077 2.0-update

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 11:11
103 • submitter: Xtuv

15-09-2023 • 11:11

103

Submitter: Xtuv

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Reacties (103)

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MartinPRO 15 september 2023 11:16
Ben benieuwd hoe Cyberpunk PL. speelbaar zal zijn met FSR3. Zou FSR3 niet eind September uitkomen?

Wil Cyberpunk graag op ray tracing willen spelen met mijn 6800..
grasmanek94 @MartinPRO15 september 2023 11:19
Als je zonder RT speelt dan doet dat toch niet af aan je plezier, of wel? :+
Ik snap dat het er mogelijk mooier uit ziet, maar ook als het er niet uit ziet denk ik dat de meeste mensen wel goed kunnen genieten van goede games.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 14:49]

micla @grasmanek9415 september 2023 11:31
Ik heb nu een keer of 3 geprobeerd met RT te spelen, maar vind de belichting er alleen maar slechter op worden. Vaker dan zonder RT zie ik dan licht uit bronnen komen die er helemaal niet zijn. Het licht houdt geen rekening met objecten, muren e.d. na 2 minuten ben ik er steeds weer klaar mee, en zet ik het weer uit. Op 120 fps spelen is toch meer mijn ding dan.
GekkePrutser @micla15 september 2023 13:18
Ik vind het juist prachtig, vooral met RT Overdrive mode <3 Echt, wow.. De sfeer, de reflecties die nu echt kloppen <3

Nu heb ik wel een 4090 waar het echt tot zijn recht komt met RT en vrijwel alles wordt dan met RT gerenderd. Misschien is de combinatie van baked + RT niet geweldig.
Aemstel @GekkePrutser15 september 2023 18:03
Die overdrive mode is echt prachtig inderdaad. Helaas is het niet bepaald speelbaar op m'n 3080, maar wel tof om even uit te checken. :)
RoamingZombie @micla15 september 2023 14:04
Huh, het is juist ray tracing die wel rekening houd met objecten. Dat is nou net het hele punt van ray tracing. In tegenstelling tot de klassieke methodes.
freaq @micla15 september 2023 17:35
Lichtbronnen die niet bestaan met RT?
Daat is niet hoe dat werkt lol
Eerder andersom..
micla @freaq15 september 2023 19:35
Misschien moet je er dan toch eens beter op letten. Ik zie genoeg "loze" lichtbronnen met RT aan.
freaq @micla16 september 2023 19:26
Eh mischien moet jij nog eens kijken want zo werkt de wiskunde niet…

Ik ben een gamedeveloper en raytracing is zwaar omdat het accuraat is. Niks geen neppe lightbronnen dus,
Dat is juist met raster zo.

Dus ik weet niet wat je ziet maar raytracing is accurater, niet andersom.
gsmolders @freaq17 september 2023 15:09
Dat is het principe maar de implementatie is daarmee nog niet foutloos lijkt me?
freaq @gsmolders21 september 2023 16:48
Eh nee.
Het werkt of het werkt helemaal niet.
Het is inherent, ofwel perfect precies, of een explosie aan noise op je scherm.
Asitis @grasmanek9415 september 2023 11:28
Dat is zeker waar, ik heb het ook meestal uit staan in Cyberpunk omdat m'n 3060Ti het krap aan trekt, maar het is toch zeker mooi om te zien wat er mogelijk is met je hardware en de techniek van tegenwoordig. Ik snap heel goed dat mensen dit graag willen zien. Het is de lagere framerate voor mij niet waard om continue aan te hebben, maar ik zet het toch af en toe wel aan om het gewoon te kunnen bewonderen.
Shizukana08 @Asitis15 september 2023 14:29
ligt er natuurlijk aan wat voor scherm je hebt. Maar een van de latere updates heeft ook wat meer uitgebreide ghrapics settings mogelijk gemaakt, zelf speel ik op een 1080 monitor met rt (momenteel niet meer alle rt settings aan) op een RTX 2080 en haal makkelijk 60+ fps, ik behaalde trouwens met de release ook al 60 fps maar niet stabiel. Kan me nog maar al te goed de parade missie herinneren waar je echt even wat settings moest uitschakelen.

Ik dwaal af. Ik wil alleen zeggen met beetje tweaken dat je rtx 3060 ti toch wel stabiel (over de 60 fps) met rt kan spelen, mits je niet hoge fps gewent bent.

[Reactie gewijzigd door Shizukana08 op 22 juli 2024 14:49]

Asitis @Shizukana0815 september 2023 14:45
Dat is waar, ik heb een 1440p ultrawide, en die trekt altijd alles wel wat zwaarder, maar het breedbeeld aspect vind ik belangrijker dan raytracing. En ik heb de game niet meer gespeeld sinds release, dus ik ben erg benieuwd naar alle performance upgrades, wie weet gaat het gewoon vlekkeloos :D
Orangelights23 @grasmanek9415 september 2023 11:27
Zo'n grote verbetering is ray tracing ook niet als je eenmaal gewend bent. Het zet een nieuwe standaard aan graphics, maar ik heb al vaak genoeg gehad dat ik een game eerst wel en toen zonder ray tracing speelde en zo'n heel groot verschil was het niet.
MartinPRO @grasmanek9415 september 2023 12:26
Heb de base game uitgespeeld op een Nvidia kaart. Heb nu een AMD systeem. In graphics zou het een beetje downgrade zijn.
PjotterP @grasmanek9417 september 2023 00:24
Als je zonder RT speelt dan doet dat toch niet af aan je plezier, of wel?
Ik vind ray tracing de speelervaring van Cyberpunk toch echt wel een stuk meer immersive maken. Is wel een andere ervaring daardoor (imo). (speel met hoogste RT settings).

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 22 juli 2024 14:49]

qbig1970 @MartinPRO15 september 2023 11:23
Dat kan wel... maar dan moet je het op low of medium zetten. Voor echte RayTracing moet je echt naar Kamp Groen overstappen.
Ik heb zelf de Asus Tuf 6800 (non-XT) en met lichte Ray Tracing en FSR (Balanced) erbij is het zeer speelbaar.
Jeroentjeeuh @MartinPRO16 september 2023 04:04
Je wilt met raytracing aan gaan gamen maar toch heb je een 6800. Waarom ga je niet voor nvidia...

[Reactie gewijzigd door Jeroentjeeuh op 22 juli 2024 14:49]

n3z 15 september 2023 11:37
Heb hem al heel lang niet meer opgestart. Hoe is de AI inmiddels? Vergeleken met GTA? De stad is erg mooi om te ontdekken, maar het is niet perse leuk om te doen.

[Reactie gewijzigd door n3z op 22 juli 2024 14:49]

PdeBie
@n3z15 september 2023 13:10
Stop toch eens met vergelijken met GTA. Twee hele verschillende engines.

En ja, de AI van GTA is best goed (heeft ook rare fratsen soms), maar die van Cyberpunk is zeker wel verbeterd sinds release.
marco-ruijter @PdeBie16 september 2023 07:36
Het mag best vergeleken worden toch?

Immers kan je ook prima autos vergelijken welke ook verschillende motoren hebben :9

Zelf vind ik de AI van CP2077 maar erg ondermaats. Het voelt gewoon nog heel erg plastic aan en heb echt het idee dat ik door een stad loop met robots ipv mensen met een dagelijkse routine.

Hopelijk komt hier met de update ook een verbetering in, voor mij was het van een dusdanig laag niveau dat ik daarom gestopt ben.

Wel vind ik de setting en het verhaal fantastisch. Als ze dus weten de gamer een betere illusie kunnen geven qua levendigheid in de stad, dan is het voor mij een top game!
centr1no @marco-ruijter16 september 2023 12:54
het idee dat ik door een stad loop met robots ipv mensen
Ik heb er de laatste keer dat ik CP 2077 speelde niet meer specifiek op gelet maar toen de game net uit was verdwenen NPC's gewoon op het moment dat ze uit zicht waren en als je inzoomde op een stuk weg in de verte werden er auto's gegenereerd die verdwenen zodra je uitzoomde of er heen ging.
Kunstmatig gegenereerde opvulling.
Het beroerde is dat die dingen specifiek gaan opvallen als de game interessant genoeg is om dat soort dingen te gaan ontdekken.

Ik kan de vergelijking met GTA V wel begrijpen maar vaak wordt de context vergeten en simpel zeggen dat een andere game iets specifieks beter doet is irrelevant. Het is relevant als iets onontbeerlijk is en niet functioneert. Zoals bijv. de AI in CP 2077.
Dat het schieten in water er in een andere game veel beter uit ziet is dan weer totaal niet relevant en mensen die zich daar druk over maken moeten echt een andere hobby gaan zoeken.
Daarbovenop is het een simpel feit dat de Rage Engine van Rockstar al vele jaren geoptimaliseerd was voor GTA-games terwijl de Red Engine van CD Project geoptimaliseerd was voor The Witcher setting en het verschil met CP 2077 enorm is. Eén van de redenen waarom de game nog totaal niet klaar was bij release.
marco-ruijter @centr1no16 september 2023 14:09
Het is zelfs nog zo dat als je snel omdraait je letterlijk de autos ziet spawnen. Het is heel gek want ze bouncen een soort van op en neer haha.

Spel is zeker niet slecht, maar er zitten nog teveel van die zaken in die mijn illusie wat betreft open wereld direct om zeep helpen. Daarom hoop ik dat de update wel zorgt voor een betere ervaring en de wereld "echt" leeft.
n3z @PdeBie15 september 2023 13:12
Het hoeft niet exact GTA te zijn, maar als ik een stad verken is het prettig als het voelt alsof het leeft en de interactie met NPCs natuurlijk voelt. Het is zonde van zo'n prachtige open wereld spel dat dat niet goed is geregeld en vraag mij af of dat inmiddels is opgelost.
PdeBie
@n3z15 september 2023 13:29
Zolang je met GTA blijft vergelijken zal je het niet goed vinden. Die van GTA is beter/anders.

Maar de AI reageert wel beter als je bijvoorbeeld een auto onder vuur neemt of iemand met een wapen bedreigt. Ze duiken niet meer allemaal in elkaar en bevriezen compleet. Sommige poppetjes zullen wegrennen, anderen trekken zelf een wapen en beginnen jou onder schot te nemen. En ook in het verkeer. Sommige auto's zullen van je wegvluchten, anderen beginnen jou te rammen. Dus tot dusver is het zeker verbetert ten opzichte van hoe het spel in het begin was.
n3z @PdeBie15 september 2023 14:15
Dat is fijn om te horen! Een flinke verbetering hoor ik. Ik ga hem weer eens installeren.
Armselig @n3z16 september 2023 00:08
En hier nog een filmpje wat Cyberpunk beter doet dan Starfield: https://www.youtube.com/watch?v=bBrBu7BxaAg
centr1no @Armselig16 september 2023 12:11
Dat Starfield grafisch niet mee kan doen met de top en dat er aan kleine, zeer insignifikante dingen als het schieten in water niet veel aandacht is besteed kan me niet boeien.
Maar na Starfield nu een tijd gespeeld te hebben ben ik me gaan realiseren hoe zeer ik gewend ben geraakt aan die kleine dingetjes die zo veel toevoegen in de beleving van zo'n wereld in andere games en ik had toch wel verwacht dat Bethesda, met al het werk dat ze naar verluid zouden hebben gehad aan de Creation engine, in ieder geval iets hadden gedaan aan de houterige karakter interacties.
Maar er lijkt vergeleken met Skyrim of Fallout 4 helemaal niets verbeterd te zijn aan de AI en zelfs een gesprek met een NPC geeft nog steeds dezelfde standaard medium- of close-up standpunten zonder beweging of fysieke interactie. De in eerdere games aanwezige kill-animations lijken ook volledig afwezig.
Fysiek contact met NPCS lijkt nog steeds onmogelijk en bijv. op een moment dat je met een NPC elkaar net eeuwige liefde en trouw hebt besproken had er toch op z'n minst een knuffel geanimeerd kunnen worden.
Vergeleken met zo'n beetje iedere andere moderne RPG blijft Bethesda hierin gruwelijk achter en het is één van de elementen in Starfield die naar mijn idee afbreuk doen aan de immersie en het spel gedateerd laten voelen.
nms2003 @n3z15 september 2023 13:02
Hmm. Ik vond het juist overweldigend vet.
geert1 15 september 2023 11:16
Ik ben erg benieuwd - de patch en uitbreiding lijken heel veel toffe verbeteringen aan te brengen. Hiermee zou het echt een klassieker van een game kunnen worden.

Zoals bij de meeste games kijk ik wel eventjes de kat uit de boom. Ik verwacht dat Digital Foundry snel aan de slag zal gaan met een nieuwe technische analyse, en meningen van gamers en media wacht ik ook even af. Met hoe het nu vaak gaat, kan het goed zijn dat er patch-ronden nodig zijn om deze nieuwe versie nog verder af te werken. We gaan het zien.
Elbino @geert115 september 2023 11:39
CD Projekt en in het bijzonder Cyberpunk zijn bij mij echt compleet uit de gratie gevallen. Afgeknapt op de ondermaatste release en daarna ook geen updates meer bekeken of gespeeld, jammer.
Klauwhamer @Elbino15 september 2023 12:19
Het is duidelijk dat de release van Cyberpunk 2077 een ramp was. Het is de reden dat ik ruim anderhalf jaar gewacht heb met überhaupt spelen (patch 1.5). Anderzijds heb ik met patch 1.5 wel écht een toffe ervaring gehad en veel uurtjes speelplezier zonder issues.

Als ik zie wat Phantom Liberty en patch 2.0 brengt, ga ik deze game nog eens spelen met een heel nieuwe playthrough, zodra ik klaar ben met Baldur's Gate 3.
Inverted_World @Klauwhamer15 september 2023 13:01
Ik speelde Cyberpunk 2077 op release day, en heb een vrijwel bug-vrije ervaring gehad op PC.

Consoles waren volgens mij qua performance echt een veel groter probleem. Maar anderhalf jaar wachten voor een leuke ervaring is wel wat overdreven.

Maar wel gaaf dat deze patch veel QOL improvements meegeeft.
GekkePrutser @Inverted_World15 september 2023 13:16
Inderdaad, het was op de PC gewoon dikke prima.

Er waren 2 redenen voor de controverse:

- Op de vorige generatie consoles draaide het gewoon echt ruk
- Mensen verwachtten een soort GTA was het gewoon niet was

De eerste reden is een beetje opgelost maar echt een fout geweest van CD Projekt Red, maar geen probleem op de PC versie. De tweede was hun fout niet, behalve misschien dat ze teveel hebben open hypen en verkeerde verwachtingen gecreerd hebben.

Maar het spel was gewoon prachtig op PC en ook uitstekend met veel plezier speelbaar vanaf de release-day patch.
jibjqrkl @GekkePrutser15 september 2023 15:13
Eh, genoeg problemen gehad op PC hoor. 85x een oude savefile moeten laden omdat ik gewoon niet verder kon door bugs (ja ik maak na elke "crash" een nieuwe savefile) Missies die vastlopen, grafische bugs die het haast onspeelbaar maakte. Dingen die niet inladen. Random crashes.

En dan liet ik de dingen die het niet onmogelijk maken nog gewoon zitten. Maar vaak genoeg dat de audio problemen had, auto niet kwam opdagen, kleinere grafische glitches, vaag NPC gedrag.


Mooi dat jij die problemen niet had. Maar het was ook zeker geen pretje voor iedereen op pc
Ghost Ops @jibjqrkl15 september 2023 15:20
Ik heb ook Cyberpunk preorderd op de PC en nooit echt lastige bugs gehad dat het onspeelbaar was. 1x door de map gevallen en 2 tal crashes gehad, een keer in een garage vastgezeten bij een missie.
Klauwhamer @jibjqrkl15 september 2023 16:39
Dit is dus ook wat ik veel vaker hoorde en las, dat het op PC minder erg was vergeleken met onze console-broeders, maar dat het ook op de PC niet goed (genoeg) was.
24hourpartypal @GekkePrutser15 september 2023 15:23
- Mensen verwachtten een soort GTA was het gewoon niet was
Voor velen is het juist het tegenovergestelde, ik zelf in ieder geval had meer een immersive sim verwacht en kreeg juist meer een GTA of misschien meer Far Cry achtige ervaring, noem het Far Cry+. Vond Cyberpunk wel echt een hele toffe game, maar hoe van af het begin af door CDProject RED over de game informatie naar buiten is gebracht (en wat de hype machine met die informatie heeft gedaan) is was het wel iets anders dan waar ik op hoopte. Een goede vergelijking voor de realiteit en de verwachting is wat Deus Ex: Human Revolution op de originele game is.

[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 22 juli 2024 14:49]

HADES2001 @Inverted_World15 september 2023 13:08
PS5 en Series X hadden geen probleem het was met name de normale PS4 (niet pro) die echt drama was waar 80% minder burgers en auto's waren en nog had je 10-15 FPS. Speelde zelf dag 1 op series X en na 60 uur gameplay heb ik 2 crashes ervaren wat ik nou niet schokkend vind, heb ergere launch titels meegemaakt.
Mirved @Inverted_World15 september 2023 13:28
Ik overweeg nu pas om het spel eens te gaan spelen.
Akemi @Mirved15 september 2023 16:45
Ik dus ook, even gewacht met alle ellende. Nu na een berg patches is het vast leuk spelen. Had ik ook met Fallout 76. Is nu ook hartstikke leuk.
Malistix1985 @Klauwhamer15 september 2023 12:37
Klaar met BG3 nou dat kan nog heel lang duren

Maar idd wel een mooie gratis update.
Ruben26 @Klauwhamer15 september 2023 14:15
Ik had deze game al op mijn whislist staan nog voor de PS5 uit was en ga m uiteindelijk aanschaffen en spelen. Voor mij is het dan alsof die valse start er nooit is geweest. ;)

Maar snap de frustratie wel en ik hoop dat de remake van the Witcher wel gewoon goed verloopt.
Sojiro84 @Klauwhamer15 september 2023 16:28
Ik heb Cyberpunk een jaar voor de release gepreordered en toen het uitkwam en de berichten binnenkwamen, maar even geacht met spelen.

Ondertussen hielden andere zaken en games me bezig en heb nog steeds niet Cyberpunk gespeeld en zal nu maar wachten tot volgende week om dan eindelijk Cyberpunk maar te gaan spelen.

Het scheelt dat ik geen hype had voor het spel, dus de dwang om het gelijk op release te spelen was nul.
P. vd Loo @Elbino15 september 2023 12:07
Zo snel val je bij mij niet uit de gratie. Na de Witcher games kunnen ze bij mij echt wel een potje breken. De release was bagger, maar ik verwacht dat ze hier goed van hebben geleerd.
JumpStart @Elbino15 september 2023 13:49
Je doet jezelf tekort, no offense.

Ja, het was een ramp bij release. Zo erg dat ik van de game afzag. Ik ben "ingestapt" bij 1.6, dus de game pas gekocht rond release van de Netflix spin-off Edgerunners en heb mij ontzettend vermaakt met deze game.

Dus wat jammer is is dat je laat leiden door de eerste indrukken en je niet verder kan (of wil) kijken naar hoe CD Projekt in de afgelopen 2+ jaar ontzettend hard gewerkt heeft om de game te maken wat het had moeten zijn bij release. *NU* is het gewoon een heel goed spel. De reviews en aantal verkochte exemplaren onderbouwen dit ook.
k995 @Elbino15 september 2023 13:56
Wat was er dan voor jou zo slecht met die release?
Heb het spel toeng espeeld op PC en dat was een leuk spel.

Misschien heb je een oudere console? Daar was het idd een ramp
kaos001 @Elbino15 september 2023 16:34
Zo dacht ik er ook over, totdat ik ging spelen. Vind het een fantastische game. Zou het gewoon een kans geven want is naar mijn idee zonde om te laten liggen. :)
Kaasje123 @geert115 september 2023 11:32
Gelukkig maar he 3 jaar na dato dat de alpha game eindelijk release 1.0 krijgt....

De game was gewoon niet af. Belachelijke situatie dat men ze nu staat te prijzen voor hun handelswijze
theduke1989 @Kaasje12315 september 2023 11:51
nja, ze hebben ook gewoon een big failure gemaakt om het naar oudere consoles te brengen.
met gedanken aan we moeten meer inkomsten genereren. Dat is dus ook fout uitgevallen, en daarvoor mogen ze echt voor boeten. Misschien dat ze ten onder gaan, maar je brengt geen hoogeisende game uit voor een last gen console.
P. vd Loo @theduke198915 september 2023 12:05
Ten onder gaan? Ze hebben ieder jaar een goede winst behaald, ook in het jaar dus van de release van Cyberpunk.
theduke1989 @P. vd Loo15 september 2023 12:13
ja, hype ging al langere tijd op he.

Maar nadat het werkelijk uitkwam en alle problemen ontstonden was het minder.
Veel hebben het spel terug opgestuurd, via Playstation, steam etc. dus die winst is niet meer realistisch.
Kheos
@theduke198915 september 2023 12:38
hoe dan? als ze al die games terugbetalen gaat dat toch af van hun winst? hoezo zie je dat dan niet terug in de boeken?
ACM Software Architect @Kheos15 september 2023 13:05
Het zal van de boekhouders en accountants afhangen hoe terugbetalingen precies worden geboekt.

Maar je suggereert met je vraag een beetje dat ze alle verkochte versies toen moesten terugbetalen. En dat lijkt me simpelweg ook niet waar. Hoeveel er zijn terugbetaald weet ik niet, maar het simpele feit dat ze winst wisten te maken suggereert dat dat maar een relatief klein deel van de totale verkopen was.
Blorgg @ACM15 september 2023 13:37
Het zal van de boekhouders en accountants afhangen hoe terugbetalingen precies worden geboekt.
Hier kun je teruglezen hoe ze dat gedaan hebben.
Buried in the "Other Provisions" section of the 90-page financial report, CDPR acknowledges about $51.2 million (194.5 million PLN) that the company says it "has recognized [as] provisions for returns and expected adjustments of licensing reports related to sales of Cyberpunk 2077 in its release window, in Q4 2020." Translated into plain English, that number seems to include all digital and retail refunds for the game in 2020, as well as expectations for continued refunds and lost sales projected through 2021
https://arstechnica.com/g...projekt-reds-bottom-line/

Dus 51,2 miljoen refunds op een omzet van 2,1 miljard. Dat is peanuts.
Blorgg @theduke198915 september 2023 12:47
Dat is dus ook fout uitgevallen, en daarvoor mogen ze echt voor boeten. Misschien dat ze ten onder gaan
...
Maar nadat het werkelijk uitkwam en alle problemen ontstonden was het minder.
Veel hebben het spel terug opgestuurd, via Playstation, steam etc. dus die winst is niet meer realistisch.
Wat je zegt klopt gewoon niet.
https://www.cdprojekt.com...financial-summary-report/

De omzet is alleen maar gestegen sinds Cyberpunk uitkwam. Voor Cyberpunk behaalden ze zo'n 400 a 500 miljoen omzet per jaar. Cyberpunk release jaar zo'n 2,1 miljard. En de jaren na Cyberpunk zo'n 800 a 900 miljoen. Dat is dus bijna een verdubbeling van de omzet van voordat Cyberpunk uitkwam.
k995 @theduke198915 september 2023 13:54
Nee 2020 tot 2022 was volop winst en meer dan de jaren ervoor.
Je zit wat teveel op sociale media denk ik dat je die indruk hebt.
P. vd Loo @theduke198915 september 2023 15:53
Onzin natuurlijk. De winst en omzet zijn natuurlijk gecorrigeerd voor de spellen die zijn teruggestuurd.
Mirved @theduke198915 september 2023 13:30
Leuk hé zo maar dingen uit je duim zuigen op basis van onderbuik gevoel. Helaas de feiten zijn anders.
geert1 @Kaasje12315 september 2023 11:58
Mensen zijn volgens mij vooral blij dat het spel verbeterd wordt. Dat wil niet zeggen dat ze het eens zijn met het proces. Ben het met je eens dat Cyberpunk problemen had; best wat features waren minder goed uitgewerkt dan in soortgelijke games, of minder uitgebreid dan de indruk die werd gewekt (andere elementen van Cyberpunk waren wel leuk overigens; de haat voor dat spel ging ook weer z'n eigen leven leiden). En dat het dan toch wordt uitgebracht, en pas nu echt grondig verbeterd wordt... Niemand wilde het zo waarschijnlijk. Maar deze 2.0-versie is alsnog erg interessant. Dit is in elk geval beter dan dat het spel niet verder verbeterd zou worden.

Ik hoop wel met je mee dat de volgende game van CD Project een stuk meer afgerond is bij de initiële release, en niet jaren later.
mhnl1979 @geert115 september 2023 12:28
Ik moet zeggen dat ik het spel gespeeld heb met de 1.5 update. Op de XSX was dat een uitstekende versie. Ook het geld waard wat mij betreft.
Seditiar @Kaasje12315 september 2023 20:40
Het spel was na een half jaar al prima af en goed te spelen hoor.
YopY @Kaasje12315 september 2023 13:45
Ze hebben de fout gemaakt door het te vroeg aan te kondigen, al in 2012, en in 2013 al de eerste trailers; daarna begon de marketing campagne echt in 2018. Ik denk dat het geld op was; ze MOESTEN releasen, want ze konden die 1000 mensen anders niet aan het werk houden. En ik denk dat de aandeelhouders ongeduldig werden. Je kunt hype maar zolang volhouden.

Ze hadden nog minstens een jaar extra nodig, maar ik denk dat het geld gewoon op was.
DhuumDhuum 15 september 2023 11:48
Dus iedereen met een vorige generatie console versie krijgt de uitbreidingen en update niet?

Dat is toch een beetje vreemd, heb je een spel gekocht en krijg je minder waar voor je geld ondanks dat dit nooit is aangegeven.
DLeijen @DhuumDhuum15 september 2023 12:15
Al meer dan een jaar geleden aangekondigd: https://support.cdprojekt...-on-previous-gen-consoles
DhuumDhuum @DLeijen15 september 2023 12:27
Dus twee jaar na aanschaf vertellen ze je dat die variant minder onderhouden gaat worden?

Dat is in mijn optiek wel vreemd om verschillen tussen versies niet aan het begin aan te geven. Zo heb je uiteindelijk minder functionaliteit terwijl je evenveel hebt betaald als voor andere versies. Dan zouden mensen zoals ik niet de ps4 versie hebben aangeschaft maar de ps5 versie zodra ze een ps5 hadden.
DLeijen @DhuumDhuum15 september 2023 12:57
Als je de PS4-versie bezit heb je ook de PS5-versie, upgrade is gratis.
dinoballz @DLeijen21 september 2023 19:17
Is met een hoop games zo, trouwens. Vind ik echt wel een fijn systeem zo. Heel klantgericht.

Doet Xbox dat ook?
deknegt 15 september 2023 11:26
Op zich wel tof dat ze ondanks alle drama toch gewoon blijven updates en nu met Phantom Liberty uit gaan komen + de 2.0 patch. Ik denk dat andere developers na een half jaar patchen meteen naar EOL waren gegaan en met de volgende game begonnen om de slechte smaak te vergeten.

Puur klein dingetje als iemand die 2077 uitgespeeld hebt (bijna 100%, alleen was de Johnny sidequest gebugged :'( ), zit ik alleen niet te wachten op vehicular combat, omdat eerlijk gezegd de handling physics van autos en motoren een drama waren, en om daar ook nog chases en drive-by's aan toe te voegen lijkt mij een absoluut drama om te spelen. :+

Maar op zich wel tof, ik heb nu een hele rits andere games waar ik nog doorheen moet komen. Maar misschien ga ik mijzelf toch nog 1x wagen aan Cyberpunk als development helemaal End of Life is :)
PdeBie
@deknegt15 september 2023 11:32
Vehicle Handling schijnt verbeterd te zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=DNg-Z1prSOo
dinoballz @deknegt21 september 2023 19:18
Die ene missie met de AI taxi die je moet uitschakelen met fysiek geweld wordt er echter waarschijnlijk wel makkelijker op.
deknegt @dinoballz22 september 2023 08:57
Van wat ik herrinerde gebruikte ik gewoon de bokito-armen en super speed om dat ding een paar ferme tikken te verkopen en hem tot stoppen te manen. :+
dinoballz @deknegt22 september 2023 13:11
Ooooh, dat is ook een idee ja. Ik dacht dat het per sé in een voertuig moest. Dus ik moeilijk doen met Destruction Derby enzo 😛
PdeBie
15 september 2023 11:28
Spelers zien voortaan door middel van sterren hoe waarschijnlijk het is dat de autoriteiten achter hen aankomen.
Dat is niet nieuw. Zit er nu ook al in. Max-Tac is de enige nieuwe toevoeging in deze patch.
Sk313t0r 15 september 2023 11:34
Heb de eerste keer op de Xbox One gespeeld, ging op een paar crashes en wat rare bugs redelijk soepel; had volgens mij ook nog het beste einde.

Tijdje terug van iemand hier de PS5-versie overgenomen, als ik uitgekeken ben op Starfield ga ik maar eens installeren! Ben erg benieuwd hoe het na bijna 3 jaar is geworden...
dinoballz @Sk313t0r21 september 2023 19:20
De eindes zijn heel persoonlijk/relatief. Maar je kan ze allemaal kijken. Best wel vet.
MPAnnihilator 15 september 2023 15:30
"Spelers zien voortaan door middel van sterren hoe waarschijnlijk het is dat de autoriteiten achter hen aankomen. Spelers die een Heat-niveau van vijf sterren behalen, zullen een Max Tac-minibaas tegenkomen."

Beetje raar geformuleerd. Vroeger had je ook al waarschuwing met sterren aanduiding, nu heb je er gewoon 5 ipv 4.
Dark-Mist 15 september 2023 11:21
Had eigenlijk wel (stiekem) gehoopt op een gratis DLC na deze beta-participatie de afgelopen 5 jaar 3 jaar

[Reactie gewijzigd door Dark-Mist op 22 juli 2024 14:49]

Satangel @Dark-Mist15 september 2023 11:57
Spel is uit sinds 10/12/2020 . ...
Dark-Mist @Satangel16 september 2023 11:29
Dank, aangepast
geert1 @Dark-Mist15 september 2023 12:24
De patch is gratis, en die verbetert een hoop aan het spel. Dat had vóór de eerste release gemoeten uiteraard, maar beter laat dan nooit.

De uitbreiding biedt zaken waar vóór de release volgens mij niets over was beloofd. Het spel had geen gebrek aan content, en de uitbreiding biedt gewoon nog meer content zoals een extra regio, meer quests en verhaal. Dat daarvoor drie tientjes betaald moet worden is niet zo vreemd.

Cyberpunk had nog minstens een jaar of twee nodig gehad vóór de release, dus dit proces is verre van netjes gegaan. Maar deze gratis patch + betaalde DLC zijn nog altijd stukken beter dan niks.

Ik heb het spel niet gekocht vanwege de bugs en tegenvallende diepgang van bepaalde features, ook dat afraffelen niet te belonen. En de volgende titel van CD Project moet echt in betere staat uitkomen. Maar toch is het laat oplossen van problemen beter dan het niet oplossen ervan.

Ik blijf zelf nog langer wachten overigens, want deze 2.0-versie zal wellicht ook weer kinderziektes hebben aan het begin. Zou me niet verbazen als er nog een paar patches nodig blijken te zijn.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 14:49]

roccothehelper 15 september 2023 11:15
Goed dat het net na alle hitte uit komt ;)

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