CD Projekt Red brengt 2.0-update Cyberpunk 2077 uit op 21 september

Voordat de Phantom Liberty-uitbreiding op 26 september verschijnt, brengt CD Projekt Red op 21 september een gratis 2.0-update uit voor Cyberpunk 2077. De patch voegt onder meer nieuwe skilltrees en perks toe. Ook komt er een nieuw politiesysteem en veranderen voertuiggevechten.

CD Projekt Red brengt op 21 september onder meer een Heat-systeem naar Cyberpunk 2077 dat veel weg heeft van dat van de Grand Theft Auto-games. Spelers zien voortaan door middel van sterren hoe waarschijnlijk het is dat de autoriteiten achter hen aankomen. Spelers die een Heat-niveau van vijf sterren behalen, zullen een Max Tac-minibaas tegenkomen.

Daarnaast wordt het mogelijk om vijanden vanuit een voertuig uit te schakelen. Spelers kunnen pistolen en machinegeweren afvuren vanaf motoren en door de voor- en zijruiten van auto's. Netrunners kunnen daarnaast auto's van tegenstanders hacken, overnemen en laten ontploffen. De ontwikkelaar brengt ook verschillende UI- en UX-verbeteringen naar Cyberpunk 2077. Verder voegt CD Projekt Red nieuwe loot, craftingopties en radiostations toe aan de game.

CD Project Red deelde eerder op het sociale medium X een overzicht van de komende veranderingen in de 2.0-update en de betaalde Phantom Liberty-uitbreiding. De uitbreiding, die op 26 september verschijnt, voegt naast nieuwe items en raketwerpers onder meer een nieuw district en een nieuwe verhaallijn toe. Daarnaast wordt de levelcap verhoogd naar 60. De 2.0-update en Phantom Liberty-dlc van Cyberpunk 2077 komen naar de PS5, Xbox Series X en S, en pc. De hoofdgame is ook verkrijgbaar op last-genconsoles.