CD Projekt Red gebruikt AI om stemgeluid van overleden acteur na te maken

De Poolse gameontwikkelaar CD Projekt RED heeft AI gebruikt om de stem van een overleden acteur na te maken. Dat meldt de studio aan Bloomberg. Het Poolse bedrijf had toestemming van de familie van de overleden acteur. De AI werd gebruikt voor Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

CD Projekt heeft het stemgeluid van de Poolse stemacteur Miłogost Reczek met behulp van AI nagemaakt. Reczek speelde ripperdoc Viktor Vektor in de Poolse versie van Cyberpunk 2077, dat in 2020 uitkwam. Hij overleed in 2021. Het personage maakt echter een terugkeer in de nieuwe Phantom Liberty-uitbreiding van Cyberpunk 2077. De nieuwe teksten van het personage konden daarmee met AI alsnog worden ingesproken met de stem van Reczek.

De studio vertelt in een verklaring aan Bloomberg toestemming van de familie van Reczek te hebben gekregen. Het bedrijf had overwogen om de stem van Viktor Vektor helemaal opnieuw in te laten spreken, maar besloot dat uiteindelijk toch niet te doen. Volgens Mikołaj Szwed, localization director van CD Projekt, wilde de studio dat niet doen omdat Reczek 'een van de beste Poolse stemacteurs' was. Szwed noemt zijn optreden in Cyberpunk 'uitmuntend'.

CD Projekt huurde voor Phantom Liberty een nieuwe stemacteur in om de nieuwe zinnen van het personage in te spreken. Vervolgens werd een applicatie genaamd Respeecher gebruikt om het stemgeluid van de nieuwe acteur te vervangen door dat van Reczek. Phantom Liberty verscheen eind september voor de PS5, Xbox Series X en S en pc.

Update, 14 oktober: Titel is aangepast. Titel was voorheen: 'Cyberpunk 2077 gebruikt AI om stemgeluid van overleden acteur na te maken'. Met dank aan rockney.