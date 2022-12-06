Multiplayerfuncties Cyberpunk 2077 geschrapt door 'chaotische launch'

Ontwikkelaar CD Projekt RED had het toevoegen van multiplayerfuncties aan Cyberpunk 2077 achterwege gelaten door de 'chaotische launch van de game in 2020'. Dat heeft Philipp Weber, de senior questdesigner van Cyberpunk 2077, gezegd tegen Eurogamer.

Weber zegt tegen de gamenieuwssite dat de prioriteiten van CD Projekt RED waren veranderd na de lancering van Cyberpunk 2077 in 2020. De game had toen veel last van prestatieproblemen, bugs en crashes op alle platformen. "De prioriteit was dat het spel goed moest presteren. Dat betekende wel dat andere projecten binnen de ontwikkeling moesten worden stopgezet. Met Cyberpunk wilden we veel dingen tegelijk doen. Op een gegeven moment moesten we een keuze maken en ons afvragen wat belangrijk is", aldus Weber.

Voor de release van Cyberpunk 2077 heeft CD Projekt RED meerdere keren beloofd dat de game multiplayerfuncties zou bevatten. Ook overwoog de studio om een losstaande Cyberpunk-multiplayergame uit te brengen, maar dat idee is ook van de baan, liet ceo Adam Kiciński vorig jaar weten in een gesprek met investeerders. "In plaats van ons primair te richten op één grote, online ervaring, of spel, willen we ons richten op het toevoegen van onlinefuncties aan onze toekomstige spellen", zei Kiciński toen.

Cyberpunk 2077, PS4

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 06-12-2022 10:17 116

06-12-2022 • 10:17

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Reacties (116)

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himlims_ 6 december 2022 10:22
In mijn optiek (PC gamer) was Cyberpunk een teleurstelling qua prestatie, bugs, inhoud en diversiteit in de stad (qua 'sfeer en interactie'). Maar het is wel een game waar zooooooo veel potentie inzit. Oprecht jammer dat ze [ontwikklaar] dit er niet uit hebben mogen/kunnen halen. Had zomaar een klassieker kunnen worden. Helaas

//edit; (game breaking) bugs zijn niet meer aan de orde. Maar dat maakt de inhoud van de game nog niet beter; interactie met NPC's is minimaal, politie doet gekke dingen, de stad zelf is super ontworpen en bruist van sfeer - maar het voelt allemaal enorm statisch aan. GTA of RDR 'leeft', cyberpunk leeft niet in mijn beleving. Qua missies, dingen te doen, side-quests etc. is het een game die je met 2 avondjes rond hebt. Blijf van mening dat het een solide basis geworden is, maar er zooo veel meer uitgehaald kan, of had kunnen worden.

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 22 juli 2024 16:36]

brushaway @himlims_6 december 2022 10:23
Inmiddels na alle updates toch wel een klassieker te noemen in mijn optiek. Wat een toffe game :)
RoRoo @brushaway6 december 2022 11:11
Zou je zeggen dat het nu wél de moeite is om te kopen?
Ik heb regelmatig gedacht om deze te kopen, maar alle issues rondom de release hebben me enorm tegengehouden.
PdeBie
@RoRoo6 december 2022 11:19
Hangt er maar net van af wie je spreekt. Ik zeg ja, maar er zijn er ook die vasthouden aan “gemaakte beloftes” en daardoor nee zeggen.

Ik vermaak mij er inmiddels al zo’n 300+ uur prima mee.
RoRoo @PdeBie6 december 2022 11:35
300+ :X Dat is behoorlijk veel.. Kan het niet helemaal slecht zijn toch?

Beloftes ben ik niet zo van. De politiek alleen al laat al zien dat een belofte niet zoveel waard is ;)

Ik ben meer benieuwd van of het verhaal ok is, speelbaarheid goed zonder crashes of irritante bugs.
Jammer dat ze de demo verstopt hebben onder de PS Plus Premium abbo..

Ik pak 'm wel ergens een keer in de aanbieding mee.
nkaddouh @RoRoo6 december 2022 14:22
of op disk kopen bij gamemania ofzo, tijdje terug was het spel in PS store voor 20 euro geloof ik.
Zou idd aanbieding pakken (of 2e hands disc).

Heb gespeeld op PS5, ben op ongv de helft en heb geen bugs/crashes gehad behalve 1 missie die vast zat en ik de game moest herstarten. Voor 20 euro of minder zn geld waard, voor meer als 40 niet.

(vind ik :] )
DenniZ @RoRoo6 december 2022 15:52
Is het geld zeker waard, ik heb hem direct na launch een uur of 14 gespeeld en vond zelfs die eerste versie al gewoon een goed spel. Niet teveel naar de kritiek luisteren, die is er immers altijd.
Joey-94 @RoRoo6 december 2022 13:10
Voor een aanbieding is het wel een leuke game. Maar hoe sommige mensen zich hier 300+ uur in kunnen vermaken vind ik knap. Ik heb wel gezien dat er Mods zijn die het wat leuker kunnen maken, maar die tel ik niet mee.

Je kan deze game beter bekijken zoals een Uncharted of Tomb raider; leuk om een keer door het verhaal te gaan en vervolgens nooit meer te spelen.
Als je dit gaat bekijken zoals een GTA game (wat hun doel was) dan gaat het vies tegenvallen. Naast het verhaal en de (grotendeels repetitieve) zei-missies is er echt niks anders te doen om je bezig te houden.

Ik heb zelf er iets meer dan 60 uur in zitten en dat was voor mij doen al behoorlijk uitmelken van al het beetje content wat er in zat. Het hoofd verhaal is zn 25 uur. Een lekker weekendje gamen + 1 a 2 avondjes door de week en je bent klaar met de game.

Aan jouw de keuze natuurlijk wat voor een bedrag je dat waard vind.
Wouterie @RoRoo6 december 2022 14:14
Ja, nee, net wie je het vraagt. Ik heb het in de aanbieding gekocht en kom er echt niet in. Ik heb er nu welgeteld 2,5 uur in zitten en voel geen enkele motivatie meer om het spel nog eens op te starten. Geef mij maar Skyrim of Fallout 3 (stiekem ook 4), dat zijn spellen die mij gelijk pakken... Het lukt me gewoon niet met Cyberpunk. En als ik dan lees dat de ontwikkelaar de beloofde features doorschuift naar een nieuw spel dan weet ik dat ik dat maar links laat liggen.
Argantonis @RoRoo6 december 2022 15:59
Prima spel om doorheen te gaan, maar lang niet zo interessant als de hype het maakte en als het kon zijn.
Wolfos
@brushaway6 december 2022 11:14
Het is een prima game zolang je het verhaal volgt. Maar ze hebben zoveel werk gestopt in die spelwereld die uiteindelijk niks meer is dan een achtergrond voor het verhaal. Een beetje de stad verkennen is er niet bij; er is namelijk niks te doen.
Dat terwijl de game wel de indruk geeft dat dit mogelijk zou moeten zijn. Dus ik denk dat veel gamers een beetje de sandbox-elementen missen.
Inflatable @Wolfos6 december 2022 11:22
Klopt, dat was ook een verkeerde inschatting van mij.. Dacht dat het een soort van GTA game zou zijn waar genoeg te doen was buiten de story missies om, maar dat valt dus zwaar tegen..
Nolimit89 @Inflatable6 december 2022 12:55
Volgens mij werd Cyberpunk als RPG aangekondigd, dus dat je een soort GTA verwachtte is wel bijzonder.
GTA is een open wereld met wat pistolen, auto's en missies, zonder echte RPG elementen.
Memori @Nolimit896 december 2022 15:55
Immersie is het sleutelwoord. Cyberpunk had zo veel meer kunnen zijn als ontwikkelaars de tijd hadden gekregen om aan meer immersie te werken. Helaas wordt het belang van immersie nog zwaar onderschat door de hoge pieten in de industrie (en dan met name de investeerders). Je kan je bijvoorbeeld prima vermaken in GTA zonder ook maar één missie te doen. In Cyberpunk lukt dat een klein beetje, maar vaker dan niet loop je tegen dingen aan waarvan je denkt "ah, wat jammer.".
Thom3 @Memori7 december 2022 17:27
Ik ben het ermee eens dat immersie een hele grote rol speelt en dat de ontwikkelaars zeker hun tijd ervoor moeten krijgen. Aan de andere kant is het ook zo dat het spel meerdere keren is uitgesteld en in totaal ongeveer 8 jaar in de maak was. Dan zou ik wel kunnen begrijpen dat de de rek er op een gegeven moment uit is bij investeerders.
On a quick side note, de wereld is wel iets verbreedt door de serie cyberpunk edgerunners.
Argantonis @Nolimit896 december 2022 15:58
Ik denk dat Inflatable het meer heeft over dat je dingen kan doen in een open world die ook interessant zijn, niet zozeer of het nou een RPG of niet is.
GekkePrutser @Wolfos6 december 2022 11:22
Ik vind het niet slechter dan een GTA V eigenlijk. Daar is wel meer te doen maar het zijn allemaal dezelfde minigames wat het al snel saai maakt, in elk geval voor mij. En cosmetische dingetjes waar je niet veel aan hebt zoals kledingwinkels. Leuk voor barbie liefhebbers maar mij interesseert het niet zo zeker omdat ik in first person (VR) speel. Het niveau van interactie vind ik gelijk.

Ik vond daarom Saints Row ook nooit door te komen; daar moest je echt de minigame sidemissies doen om uberhaupt in het verhaal verder te komen.
Liberteh @brushaway6 december 2022 10:39
Het verschil tussen release en nu is minimaal. Ik had al weinig last van bugs en vastlopers. Het enige vloeiende in dit spel zijn de graphics en enkele monologue's welke eigenlijk dynamische gesprekken hadden moeten zijn zo was beloofd. Maar goed, uitgespeeld en de replayability zal zich enkele jaren op zich laten wachten en tegen die tijd is dit spel achterhaald. Hoop ik.
skullsplitter @Liberteh6 december 2022 15:11
Er is flinke optimalisatie toegevoegd over de jaren, maar de elementaire bugs blijven hetzelfde. Ik heb me er sinds launch goed mee vermaakt en verknocht geraakt aan Night City. Maar ik ben ergens blij dat ze dit hoofdstuk met een nette uitbreiding afsluiten en zich richten op een technisch makkelijker (thans, flexibeler) vervolg met Unreal Engine als drijvende kracht.
Xm0ur3r @brushaway6 december 2022 11:22
Is er dan nu wel genoeg te doen in de stad en erbuiten?
Beetje rondlopen was zo verschrikkelijk saai, de stad voelde vrij snel behoorlijk leeg qua wat je nou echt kon doen naast quests en side quests, terwijl ze van alles beloofd hadden qua diepgang.
En ik had werkelijk waar zoveel obvious zelfde terugkerende scripted events dat dat de ervaring voor mij behoorlijk verpeste.

En om nog maar te spreken over de npc's en de politie, verschrikkelijk.
Ik las een tijdje terug dat ze de politie opgelost hadden en zag vervolgens een filmpje van een youtuber waarin de politie letterlijk naast hem in de auto spawnde...

Als dat allemaal nu ''echt'' opgelost is dan ga ik het zeker weer een poging geven.
koelpasta @brushaway6 december 2022 11:02
Inmiddels na alle updates toch wel een klassieker te noemen in mijn optiek.
In mijn optiek heb je dan een lage treshold voor wat je een klassieker noemt.
GekkePrutser @koelpasta6 december 2022 11:24
Ik vind de wereld ongeevenaard mooi, en de missies ook uitstekend. De stad heeft echt een mooie sfeer. Ik vind de game te kort, dat wel. Zelfs als je alle sidemissies doet.
koelpasta @GekkePrutser6 december 2022 11:50
De wereld is inderdaad erg mooi. Vond de missies niet zo goed. De hoofdmissies waren redelijk ok, maar alles daaromheen zakt snel weg naar herhalende prutmissies. En inderdaad vrij kort. Ik mis dus een goede hoeveelheid sidemissions waar een beetje vlees aan zit.
Xfade @brushaway6 december 2022 19:20
Maar nog steeds T poses en raar wankel gedrag van NPC's. De game is nog steeds stuk.
Gister nog gespeeld, Na een missie bleven npc's op een NPC schieten die gewoon in gesprek was.
Ricmaniac
@himlims_6 december 2022 10:35
Als je hem nu gaat spelen met alle updates is het zo veel beter. maarja de schade is al geschied
koelpasta @Ricmaniac6 december 2022 10:59
Als je hem nu gaat spelen met alle updates is het zo veel beter.
Qua bugs, sure.
Maar het blijft een matige game met matig uitgewerkte gameplay en upgradesystemen.
PdeBie
@koelpasta6 december 2022 11:18
Mening. Ik vind het een heerlijke game met voldoende upgradesystemen en prima gameplay.
koelpasta @PdeBie6 december 2022 11:45
Het is je dan zeker niet opgevallen dat de helft van die upgrades totaal nutteloos zijn en geen zinnige verandering aan de gameplay geven?
Het is een objectief slecht geimplementeerd upgradesysteem.
Je kunt het ook vrijwel volledig negeren zonder al te veel consequenties.
PdeBie
@koelpasta6 december 2022 12:41
Geen zinnige veranderingen? Meer quickhacks kunnen uitvoeren, double jump of extra hoge sprong, raketten uit je armen kunnen schieten of een snoer waarmee je alles en iedereen in mootjes hakt enzovoorts enzovoorts….

Wat mis je precies?
koelpasta @PdeBie7 december 2022 09:23
Ik had het eigenlijk niet over de ripperdoc upgrades maar over character upgrades.Wat dacht je van pareltjes als '+5% quicker tech weapon reload speed'? Pretty effing useless...
Wat ik mis is dat de upgrades niet aanvoelen als geamputeerde gameplay.
De cyberupgrades gaan dan nog wel met inderdaad wat leuke gameplaytoevoegingen.
Maar quickhacks zijn dan weer OP en ongebalanceerd.
Nolimit89 @koelpasta6 december 2022 12:58
En dat is erg of vervelend? Ik wil helemaal geen upgrade systeem die doorslaggevend is.
koelpasta @Nolimit897 december 2022 09:24
Ik wil helemaal geen upgrade systeem die doorslaggevend is.
Waarom zou je dan uberhaupt nog een upgradesysteem willen?
Nolimit89 @koelpasta7 december 2022 09:52
Omdat dat een leuke toevoeging is. Net zoals die banden in GTA die je lek kunt schieten waar men hier vaak hard op gaat.
supersnathan94 @koelpasta6 december 2022 11:44
Qua bugs, sure.
Dan wil ik echt niet weten hoe het eerst was. Er zitten nog steeds een groot aantal game breaking bugs in namelijk.
koelpasta @supersnathan946 december 2022 11:46
Mijn ervaring is op de PC en ben met 1.5 playthroughs nog geen game-breaking bugs tegengekomen.
supersnathan94 @koelpasta6 december 2022 11:48
Dan heb je mazzel. Maat van mij streamt dit ook wel eens op PC en daar hebben we nu al meermaals game crashes gehad, maar ook complete shutdowns doordat drivers verkeerd worden aangestuurd en crashen. Dan loopt het spel eerst vast doordat er bijvoorbeeld een auto gespawned wordt op een plek waar er al eentje staat en die collision wordt niet goed afgehandeld waardoor de engine breekt. Dan pats boem, game crash, driver crash, stream crash.
koelpasta @supersnathan946 december 2022 11:57
Vaag. Kijk in ieder geval even in de settings en zoek naar iets dat lijkt op een 'slow hard drive' optie ofzo. Dit kwam een paar updates geleden uit en fixte voor mij eigenlijk alle spawnproblemen. Blijkbaar zit er op sommige systemen een bottleneck waardoor het spel slecht gaat spawnen met standaardinstellingen.
Zelf had ik trouwens aan het begin ook last van spawnbugs (wegdek dat soms miste, auto's die raar spawnden, etc) maar gelukkig daar nooit crashes van gehad.
supersnathan94 @koelpasta6 december 2022 12:04
Had in dit geval niet uitgemaakt. Ging namelijk om een missie spawn, geen random spawn. Auto geparkeerd op de plek waar het voertuig zou moeten spawnen en poef hele game naar de knoppen.

Dit zijn gewoon zaken die je had kunnen zien aankomen.
JumpStart @koelpasta6 december 2022 11:57
Over smaak valt niet te twisten.

Meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht. Recent Reviews op Steam = Very positive (92% van 15582 reviews in de laatste 30 dagen). Na de herleving door Netflix's Edgerunners meer dan een maand lang iedere dag voorbij de miljoen spelers. De derdekwartaal netto winst van CD Project knalde met 500% omhoog vooral dankzij het hernieuwde succes van Cyberpunk 2077...

De statistieken vinden dit géén matige game.
koelpasta @JumpStart6 december 2022 12:18
Over smaak valt niet te twisten.
Meer dan 20 miljoen exemplaren verkocht.
Meer dan de helft van het budget was naar marketing gegaan. Bedenk even wat dat betekent. Ze hebben meer geld uitgegeven aan reclame maken dan aan het programmeren, designen, acteren etc, van het spel.
Steam = Very positive (92% van 15582 reviews in de laatste 30 dagen)
Ja, en? Voor jouw begrip, dit betekent simpelweg dat de meeste mensen dit een hoger cijfer dan een 5 van 10 geven.
JumpStart @koelpasta6 december 2022 12:32
Ik ben hier niet om jou kostte-wat-het-kost te overtuigen. Blijf jij het een matige game vinden? Ook goed.

Ik heb in oktober Cyberpunk 2077 voor PC gekocht (GoG versie via Amazon.nl) voor €23,13 en ik heb al zo'n 150 uur game-vermaak hieraan gehad. Dus ik heb waar voor mijn geld en hoe anderen over die single-player game denken zal mijn pret niet drukken.
Nolimit89 @koelpasta6 december 2022 12:59
Ja, en? Zelf heb je überhaupt geen eens een argument :P
supersnathan94 @JumpStart6 december 2022 12:05
Dus zou je zeggen dat er redenen genoeg zijn om toch nog ff in multiplayer te investeren.
JumpStart @supersnathan946 december 2022 12:18
Cyberpunk 2077 krijgt nog één DLC, "Phantom Liberty", en dan is het klaar volgens CD Projekt Red.

Ze hebben ook al aangekondigd dat Cyberpunk 2077 een vervolg krijgt, nu nog onder de projectnaam Orion, waarbij ze zullen overstappen van hun eigen REDengine naar Unreal Engine 5.

Als je die stappen aangekondigd en/of al in gang gezet hebt, dan ga je niet nog eens honderden (duizenden?) man-uren investeren in een add-on voor een game waar nog maar één update voor komt, met een game-engine waar je ook niet mee verder gaat. Die investering is gewoon niet zinnig.
Nas T @Ricmaniac6 december 2022 10:50
Ik kan niet inhoudelijk op de problematiek reageren, want ik heb het spel niet (gespeeld). Op zich ben ik wel blij dat (als de problematiek er was), dat de kritiek er was en is. Jammer voor de ontwikkelaar, maar het is écht niet done om een spel niet af (genoeg) uit te brengen.

Als ik een vergelijk maak qua auto's, dan kan ik de problematiek noemen rondom de THP motoren van o.a. PSA/BMW. Die hadden duidelijk problemen met interne vervuiling overtijd, mede door oprekkende kettingen en daardoor kleptiming. Dat is een product dat niet voldoende uitontwikkeld was en waardoor veel mensen de dupe van zijn. Bij herstel gaat het daar om honderden tot duizenden euro's. Bij een game heb je niet die schade, maar een game die niet af is, is frustrerend en daar mag best kritiek tegenover staan. Vaak zijn we te "lief" als het om garantie e.d. gaat.
LowTone @Ricmaniac6 december 2022 11:24
De imagoschade is zeker al geschied. Maar er zit ook een stukje lering in voor ons als consumenten. Waarom wil je per se alle games "cutting edge" hebben? Er is dan veel hype, iedereen weet hoe complex games zijn en daarmee hoeveel bugs er in zitten, vooral bij launch. Natuurlijk heeft de ene game er meer last van dan de andere, maar bugs en inbalances zitten er altijd gegarandeerd in.

Wacht gewoon een jaar. Zorg dat je een klein stukje achter de curve aan loopt. Je speelt dan nog steeds fantastische games die simpelweg even wat extra tijd hebben gehad om de ruwe randjes eraf te krijgen.

Bijkomende voordelen:
- Je betaalt niet de hoofdprijs meer
- Je hoeft niet de allernieuwste hardware te hebben, je systeem kan ook een beetje achter de curve aan hobbelen
- Je staart je niet blind op de hype en de reviews die meegaan in de hype na een playtest van enkele uurtjes. De games die na een jaar nog goed aangeschreven staan, die zijn pas echt de moeite waard.

Mooie community dit dit principe heeft omarmd: Patient Gamers op Reddit: https://www.reddit.com/r/patientgamers/
Xfade @Ricmaniac6 december 2022 19:21
Maar nog steeds T poses en raar wankel gedrag van NPC's. De game is nog steeds stuk.
Gister nog gespeeld, Na een missie bleven npc's op een NPC schieten die gewoon in gesprek was.

En daar ging weer een auto door de muur heen.
JumpStart @himlims_6 december 2022 10:50
Dit spel was een ramp. Met de nadruk op "was". Zoek op YouTube maar eens op "cyberpunk 2077 release vs patch 1.6".

En met het uitbrengen van de Cyberpunk 2077 anime, Edgerunners, op Netflix heeft het spel een gigantische opleving gemaakt, met meer dan een miljoen spelers per dag. Meer dan 20 miljoen verkochte exemplaren van het spel suggereert toch wel dat het z'n slechte start achter zich heeft gelaten.
Tweakwondo @JumpStart6 december 2022 11:16
wat mij vooral irriteert aan de game is hoe dom de Ai is, en dat je constant overal dezelfde geklede npc's ziet lopen, de stad is prachtig maar voelt leeg met zielloze npcs. Het verhaal en characters zijn wel interessant, maar het geen wat cp2077 voor mij minder leuk maakt valt niet te fixen, het zit te diep in core van de game..

Ik heb weinig echt game breaking bugs mee gemaakt op de pc
Jeroenneman @himlims_6 december 2022 12:35
2 avondjes rond? Wat voor avonden zijn dat?

Ik denk dat ik nu al op de 40+ uur zit, en nog lang niet klaar. Als je misschien linea recta van story mission naar mission fast traveled, is het net te doen in twee avonden, maar als je ook maar een beetje rondkijkt, side quests doet, het wasteland verkent, dan ben je echt uren bezig.
himlims_ @Jeroenneman6 december 2022 12:40
2e game avond was de laatste missie voltooid; in 2 avondjes speel ik RDR of GTA (de mainstory) niet rond. Dat bedoel ik beetje met content - er zi zooooo veel potentie in deze game(engine) maar het komt er helaas niet uit.

//edit; goed, 2 avonden was beetje overdreven, eerste dag toch wel meer uur gespeeld dan ‘avondje’. Dat gezegd hebben, denk dat ergens rond 20u geweest is aan effectieve game tijd

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 22 juli 2024 16:36]

Nolimit89 @himlims_6 december 2022 13:00
Sorry hoor, maar ik geloof er werkelijk waar helemaal niets van.
Ben je zo'n speedrunner die je op Youtube ziet? GTA speel je nog eerder uit.
Divak @Nolimit896 december 2022 22:09
De main story van Cyberpunk heb je zeker wel in 2 avondjes rond, dat is geen enorme content. Dat lukt je met de main story van RDR of GTA inderdaad niet. Cyberpunk kan inderdaad tientallen uren duren, omdat de game vol zit met random events/side gigs die uit een soort random content generator zijn gepompt. Ben het totaal eens met himlims, bugs en slechte launch daargelaten, de game barst van potentie maar er wordt totaal niets mee gedaan. Een RDR-achtige levendigheid en interactie met de wereld is echt wat deze game nodig heeft/nodig heeft, en wat overigens de game is die ze jarenlang hebben gepromoot.
RoamingZombie @himlims_6 december 2022 13:55
Een avond heeft 6 uur. Twee avonden is 12 uur. Ik geloof dat het kan, als je letterlijk alles skipt. Maar waarom speel je dan nog een spel?

Je negeert gewoon de content, dat is heel wat anders dan jij claimt.
_Thanatos_ @himlims_6 december 2022 12:49
Ik heb het helemaal doorgespeeld, en ben wel bugs tegengekomen, maar niks game-breaking.

Het is jammer dat ze niet meer tijd hebben genomen bij de ontwikkeling, maar alle software bevat bugs. Op dezelfde manier zou je ook kunnen afgeven op Linux, omdat daarin ook veel bugs zaten in de eerste release.

Ik ben nu bezig met Tiny Tina's Wonderlands, en daar zitten veel dramatischere bugs in. Game-breaking ook (totaan een restart). En dat voor een developer die toch qua bugs een veel betere track record heeft.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 22 juli 2024 16:36]

sdziscool @himlims_6 december 2022 14:09
Wachten op de DLC, vooral na Edgerunners en het vergrootte interesse in de game denk ik dat ze daarmee toch dat beetje extras eruit gaan halen!
bergsegek @himlims_6 december 2022 17:39
Ik heb dit spel al een tijdje en heeft ontzettend veel sfeer en is er genoeg te doen. er zijn inderdaad side quests die minder goed zijn uitgewerkt en er puur inzitten om een hoger level te behalen.
Maar er zijn ook veel (side)quests die juist heel leuk zijn uitgewerkt en ook uitmaakt hoe dat je ze uitvoerd/ je playstyle is.

Ik kijk ook echt uit naar de DLC die er aan komt en wat er voor extra content hier erbij komt.

Online play zou wel heel leuk zijn om bijv een co-op en of een pvp achtige stijl in de game te hebben.

[Reactie gewijzigd door bergsegek op 22 juli 2024 16:36]

Verwijderd @himlims_7 december 2022 11:14
Het game is echt fantastisch, zeker met de 1.6 patch.

Betere game als The witcher 3 voor mij.
Mario 6 december 2022 10:23
Kan er niet een patch of dlc uitgebracht worden na launch? Ik zie online play wel zitten.
CH4OS @Mario6 december 2022 10:27
Game is intussen twee jaar oud, nu nog multiplayer gaan toevoegen aan de game zal denk ik weinig interesse vinden.
Yzord @CH4OS6 december 2022 10:37
Of het kan weer een boost in verkoop stimuleren. Er zijn nog genoeg games die al heel oud zijn, maar een flinke userbase hebben vwb multiplayer. Zoals CS:GO.

Ik denk dat er wel mensen te porren zijn om multiplayer aan te slingeren in CP. Als het dan ook daadwerkelijk een hit blijkt te zijn kan het nog wel eens jaren online blijven.
CH4OS @Yzord6 december 2022 11:01
Verschil is wel, dat CS:GO (en de andere CS voorgangers) primair bedoeld is als multiplayer game. Om dan de game te vergelijken met CS(:GO) is een beetje vreemd. CS is immers begonnen als mod, maar bevatte altijd enkel multiplayer, zoals dat vandaag de dag ook enkel multiplayer bevat.
Voor veel spelers is het kwaad al geschied mbt Cyberpunk, ik ken veel mensen die hun game geretourneerd hebben en zelfs CD Projekt Red aan de kant hebben gezet als ontwikkelaar, ondanks dat zij voorheen best fan waren (want The Witcher).

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:36]

sfc1971 @Yzord6 december 2022 12:07
Okay, gaan we dan ook eisen dat multiplayer spellen als CS:GO nog een single player verhaal moeten toevoegen? Of moeten alleen single player spellen verplicht multiplayer toevoegen?
SPee @Yzord6 december 2022 12:20
Is het dan niet beter om een nieuwe game te publiceren?
Dan heb je niet de"last" van de problemen die tijdens de release speelde en kun je met een schone lei beginnen.
Mario @CH4OS6 december 2022 10:34
Het zal toch niet zo zijn dat ze helemaal vanaf het begin moeten beginnen? Als je de belofte maakt dan zal er toch heus wel een start gemaakt zijn voor online play? De game heeft regelmatig 50k spelers.
Shizukana08 @CH4OS6 december 2022 10:57
nu nog multiplayer gaan toevoegen aan de game zal denk ik weinig interesse vinden.
alhoewel multiplayer anders is dan platform releases, gta 5 kreeg pas na maand pas online en kwam pas na 2 jaar later uit op de pc.
tevens ooit gehoord van no man sky?
zeer slechte review bij release aug 2016, in juli 2018 full multiplayer
en okt. 2022 zelf switch release.

persoonlijk denk ik dat als er nog multiplayer toegevoegd wordt net als de serie, er een boost is in players en verkoop.

[Reactie gewijzigd door Shizukana08 op 22 juli 2024 16:36]

sovereignthrone @Mario6 december 2022 10:36
CDPR is inmiddels overgestapt op Unreal Engine 5. Ze hebben een hele rits games in de pijplijn, waaronder blijkbaar een vervolg op Cyberpunk. Ik geloof dat de Story DLC voor Cyberpunk het laatste is wat ze op RedEngine afmaken.

Ik hoop zelf dat ze hun tijd voor evt Multiplayer in volgende games stoppen en daarvoor wel gewoon de tijd kunnen nemen. Volgensmij zijn in de 7 jaar dev tijd wel 3-4x overnieuw begonnen aan Cyberpunk. Nu is het hopen dat het vervolg een Red Dead Redemption 2-achtig niveau aan spelwereld krijgt!
Mario @sovereignthrone6 december 2022 10:41
Wat flauw dat ze de beloftes niet nakomen want in mijn ogen hebben ze heek veel geld naar binnen geharkt. Dat had prima gespendeerd kunnen worden voor CB2077. Natuurlijk hoop ik ook dat ze hun tijd investeren in hun nieuwe games maar ik vind het zo apart dat zo zwart wit gemaakt wordt. Of goede launch of Multiplayer want beide lukt nu niet... 1 voor 1 had het prima gekund maarja.. achteraf is makkelijke babbelen.
n4m3l355 @Mario6 december 2022 10:57
En van de zijlijn ook . . . Ik kan me goed voorstellen dat ze toen ze Cyberpunk hadden gereleased dat ze multiplayer al in ontwikkeling hadden. Maar we weten allemaal wat voor puinhoop de eerste release was. Ik ben geen gamer maar ik heb zelden zoveel negatief nieuws rondom een lang verwachte release gezien. Het lijkt me dan ook eerder wenselijk dat ze hard aan dit spel hebben getrokken om het speelbaar te maken, ontwikkelingstijd die ten koste is gegaan van multiplayer.

Ze zullen wellicht ook goede data hebben van actieve gebruikers en wellicht dat ze inzien dat een multiplayer weinig bijdraagt op dit moment. Sterker nog als dit anders was, had RED zeker besloten om alsnog multiplayer te releasen om zo nog wat extra sales binnen te harken.
MattiVM @Mario6 december 2022 11:03
oops, was niet bedoeld als reactie op een comment, hoe heb ik dat weer kunnen doen... :? |:(

[Reactie gewijzigd door MattiVM op 22 juli 2024 16:36]

Finraziel
@Mario6 december 2022 10:32
Ja tuurlijk kan dat, daar zit het probleem niet in. Maar het kost een hoop ontwikkel resources die ze initieel in gebudgetteerd hadden maar toen besloten hebben om in te zetten om de game beter te laten lopen. Op zich zouden ze nu alsnog er aan kunnen gaan werken, maar op zich mogen ze ook wel eens door naar nieuwe games.
MattiVM 6 december 2022 11:07
Wanneer hebben ze dit beloofd dan? Ze hebben vaak laten weten dat ze er onderzoek naar deden en dat ze bezig waren aan de ontwikkeling. Dit was echter wel allemaal nog voor de release. Een status update is niet hetzelfde als een belofte.

Ik ben het er wel mee eens dat ze misschien te veel hooi op hun vork namen en dat ze misschien wat minder openlijk hadden moeten zijn en die status updates beter niet hadden gegeven... Ze zochten echter via die status updates vaak nog mensen die konden helpen bij de ontwikkeling...
SinergyX
@MattiVM6 december 2022 11:28
Dat was hun eerste bericht in 2021 na de launch in 2020, de roadmap (bekende gele versie) daar stond nog vrij groot 'multiplayer' vermeld als verdere updates, na de 1.2 update. Deze is later aangepast naar een gelijke roadmap met 1.3 als toevoeging maar schrapping van de multiplayer als 'updates, patches en free DLC' (zie die laatste.. ook daar valt de toezegging weer door de mand).

Eerste roadmap met MP
https://vulkk.com/2021/01...r-2021-and-cdprs-apology/
https://vulkk.com/wp-cont...2077-Roadmap-for-2021.png

Tweede roadmap zonder
https://www.pcgamesn.com/...admap-update-october-2021
https://www.pcgamesn.com/...p-update-october-2021.jpg

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 22 juli 2024 16:36]

Mathijs Drent @SinergyX6 december 2022 12:31
Ik zie nergens "Multiplayer" staan, wel "Multiple". Doelen ze hiermee niet op "Meerdere updates"?
SinergyX
@Mathijs Drent6 december 2022 13:14
Nee, dit is weer de verkeerde. Google images en nieuwsberichten zijn niet bepaald grote vriendjes zo te zien, zie nu dat hij weer naar 'multiple' afbeelding gaat en bijna alle resultatne die je nu zoekt, zijn copy&pastes van huidig nieuw bericht.

Maar in het kort:
2019: toezegging
(zie tweet @Groningerkoek)
begin 2020: Multiplayer wordt een standalone game
mid 2020: Multiplayer komt na singleplayer
eind 2020: absolute chaos :P
mid 2021: 'both franchise' multiplayer
eind 2021: geen multiplayer, geen branch-off game meer.
Ergens in 2022 kwam toen 'Orion' naar boven, de bedoelde multiplayer versie (gok ik).

Omdat er zo'n bizar hoeveel copy&paste bestaat op game/nieuwssites, is het bijna onmogelijk het logisch onder elkaar te krijgen.

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 22 juli 2024 16:36]

RoamingZombie @SinergyX6 december 2022 14:04
Maar in dat geval ben ik terughoudend in het geloven van je claim. Voor zover ik weet is het namelijk nooit beloofd. Mocht jij vinden van wel dan zie ik daar toch echt graag bewijs van.
SinergyX
@RoamingZombie6 december 2022 14:09
https://www.cdprojekt.com...11/transcript-q3-2021.pdf
Originele transscript van de Q3 earnings uit 2021:

PN: „Cyberpunk 2077 – we have not heard anything about online or multiplayer. Could you elaborate
on that?”
AK: Yes, I can add some color – the plan remains the same; we’re planning to add multiplayer
functionality in the future to both franchises, including Cyberpunk, gradually. We’re not revealing
which franchise will be the first to receive such functionality, but the first attempt will be something
we can learn from, and then we can add more and more – so, step and step, we want to open our
single-player experiences to mutliplayer, but we want to add such features gradually.

Dat lijkt mij toch meer dan een belofte.

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 22 juli 2024 16:36]

RoamingZombie @SinergyX6 december 2022 14:47
Het klinkt als een hele loze belofte. Both franchises maar we weten nog niet welke eerste.

Dus simpel gezegd, dit is geen belofte waar je over moet gaan zeuren. Als iemand hier over valt dan is het probleem de eigen interpretatie van wat hier gezegd wordt.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 22 juli 2024 16:36]

Groningerkoek @RoamingZombie6 december 2022 19:57
Er bestaat niet iets als een losse belofte ;)
RoamingZombie @Groningerkoek7 december 2022 09:06
He wat? :+
Groningerkoek @RoamingZombie7 december 2022 09:18
[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 7 december 2022 09:06]

:+
Groningerkoek @MattiVM6 december 2022 12:42
https://twitter.com/CDPROJEKTRED/status/1169158024482762761

Vindt ik toch echt een belofte.
MattiVM @Groningerkoek6 december 2022 19:40
Oké dan. Voor mij staat in tweet 1/2 toch echt gewoon "we zijn multiplayer aan het ontwikkelen" en niet "we beloven dat we multiplayer gaan toevoegen aan het spel".
In tweet 2/2 staat ook nog eens duidelijk "... and — once we’re done — invite you for some multiplayer action.". En ik vrees dat Cyberpunk nooit echt "done" zal zijn.

[Reactie gewijzigd door MattiVM op 22 juli 2024 16:36]

Groningerkoek @MattiVM6 december 2022 19:54
Zeggen dat je iets aan het ontwikkelen bent en dat je mensen uiteindelijk uit gaat nodigen hiervoor.

Als dat voor jou niet afdoende is om als gamer de aanname te mogen doen dat een functionaliteit uiteindelijk wordt geïntroduceerd.. tsja..
Kheos
@Groningerkoek6 december 2022 21:12
Je zegt het zelf: aanname.
De functionaliteit zit er in
Versus
We werken aan de functionaliteit
Groot verschil toch?
Archcry 6 december 2022 10:23
Tja, dit is een beetje het gevolg van een spel wat veel te veel gehyped is. Je krijgt onredelijke verwachtingen en dit zorgt voor veel te veel druk op het team wat Cyberpunk ontwikkelde. Het moeten optimaliseren voor zowel nieuwe als oude consoles helpt ook niet echt mee. Jammer dat het niet geworden is waar wij allen op hoopten maar heel verrassend vind ik het ook niet.

Wel vervelend voor alle mensen die het spel aangeschaft hebben met in hun achterhoofd het idee dat ze het ooit online kunnen spelen.

[Reactie gewijzigd door Archcry op 22 juli 2024 16:36]

GekkePrutser @Archcry6 december 2022 11:26
Wel vervelend voor alle mensen die het spel aangeschaft hebben met in hun achterhoofd het idee dat ze het ooit online kunnen spelen.
Ik vind het juist geweldig dat ze zich helemaal op offline hebben gericht. Met GTA V was er na de campaign niks meer aan omdat er totaal geen DLC kwam. De online boel heb ik even geprobeerd maar was 1 groot cheaterfeest en bovendien kon het me gewoon totaal niet boeien. Ik vind de gameplay van GTA Online erg saai.

Dus ik vind het prima dat deze functie er bij cyberpunk niet is en gaat komen. Hoe meer aandacht voor de singleplayer hoe beter. Het enige dat ik op online gebied wel zou zien zitten is een collaboratieve multiplayer roleplay achtig iets. Maar daarvoor heeft het zijn RPG roots een beetje te veel achtergelaten.

Maar wel jammer dat hier beloften over zijn gedaan die dus niet worden nagekomen. Dat is nooit goed voor een merk.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 16:36]

JumpStart 6 december 2022 10:26
Als speler die instapte net na release van Patch 1.6 (dus nooit het Bug-fest hoeven ervaren dat het bij release was) heb ik, na meer dan 150 uur in het spel, nog geen moment multiplayer gemist.

Voor mij is dit spel veel meer de verhalen die je ervaart in de spelwereld, de details die je ziet, de sfeer, de easter-eggs en jezelf een weg zoeken door de tech-tree die past bij de speelstijl die je het leukste ligt.

Met andere woorden: Géén gemis!
Botmeister @JumpStart6 december 2022 10:46
Ik heb twee jaar toegekeken en een paar weken geleden in de Steam herfstuitverkoop gekocht voor 30 piek. Ik heb 2 vastlopers gehad in +- 40-50 uur. Verder geen rare bugs, geen onspeelbare situaties.... alleen mijn eigen tekortkomingen in het FPS-genre :P

Het ziet er prachtig uit, ik kan op Ultra (met DLSS op ultra-performance) de 55-60 fps constant vasthouden (i7-9700k + 2080ti). Kan natuurlijk nog veel mooier allemaal als je een 30 of 40 serie hebt. Een volledig oordeel kan ik pas geven als ik verder ben, maar nu voelt het aan als een next-gen game. Niets op aan te merken technisch gezien, gameplay wise heb ik wel wat wensen but you can't win 'm all.
ikt 6 december 2022 11:36
Ik vraag me echt af wat er is gebeurd tijdens de ontwikkeling. Op een gegeven moment moet het projectteam toch door hebben gehad dat de gevraagde featureset absoluut niet haalbaar was, en dat gecommuniceerd hebben naar de hogere lagen?
BroWohsEdis @ikt6 december 2022 13:23
CDPR was een gigantische chaos door nieuwe managers die achterlijke beslissingen namen waardoor een groot deel van de senior gameplay designers zijn weggegaan, in deze tijd gebruikte ze ook de vernieuwde engine die niet af was en het project was veel te ambitieus. Zelfde reden als Halo Infinite eigenlijk.
Polderviking 6 december 2022 12:52
Snap ook niet goed waarom ze tegenwoordig overal met geweld multiplayer in moeten stoppen.

Vind het een van de betere games van de afgelopen jaren, snap dat dat een onpopulaire mening is met die krakkemikkige launch maar deze game zit qua verhaal, lore en esthetiek gewoon heel erg in een sweet spot wat betreft mijn interesses.
Denk dat ik inmiddels ruim 400 uur heb doorgebracht in deze virtuele stad en zo veel game ik niet meer dus dat is wel bijzonder.

Maar heb oprecht geen idee wat ik met multiplayer zou moeten.
Krijg je gewoon GTA Online achtig iets? Ga je dat oprecht beter doen dan wat rockstar al heeft neergezet en dat hele ecosysteem daaromheen met roleplaying servers enzo?

Had liever dat budget in het aankleden van de stad gehad, zoals functionerend openbaar vervoer en politie. Auto aanpassen. Misschien wat meer gebouwen met daadwerkelijke interieur. Meer opsmuk om het hoofdzakelijke verhaal heen. New game +. Megablocks met meer dan één verdieping. Dat soort dingen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 16:36]

SinergyX
@Polderviking6 december 2022 13:25
Hoelang en hoeveel je ook kan doen in een singleplayer (al dan niet met mods of addons), uiteindelijk is het een closed loop principe waar een einde aan zit. 400 uur in een 'multiplayer' game is helemaal niets, of dat nu een session-based (zoals Borderlands) of full-blown (WoW en consorten), of mix is (fallout, GTA, Diablo, Ark), de langdurige herspeelbaarheid binnen multiplayer is enorm veel groter.

Games kunnen gewoon dezelfde elementen aan beide kanten toevoegen, replay-missies, races, random-encounters etc, het ligt dan maar aan de speler zelf of hij het fijn in z'n uppie wil doen, of met aantal mensen online, maar breed genomen zie je met name de multiplayer aspecten van games veel langer doorgaan dan uiteindelijk singleplayer kant nog wordt gespeeld (zoals GTA, story borderlands, Division).

Zolang het optioneel is, is dat verder prima (een Final Fantasy kreeg gewoon z'n eigen deeltje specifiek voor multiplayer) maar een game met de potentie om extreem veel te kunnen in een multiplayer wereld (nogmaals, dat kan dus 4 man sessie of fullblown MMO style) blijft imho een gemiste kans.

Cyberpunk had makkelijk naast GTA kunnen staan, dezelfde setup van singleplayer los van multiplayer, daarin hoef je het niet 'beter' te doen (beter is relatief, ik vind zelf GTA Online extreem slecht), maar je kan het prima op je eigen manier doen.
Paterpor 6 december 2022 10:22
Helemaal oké, ik heb niet het gevoel dat er mensen op aan het wachten waren. Focussen om een goede game een top game te maken. Ik kijk er dan ook naar uit om de vele updates en vervolg te spelen.
Wimmie13 6 december 2022 10:26
Aangezien ze nu een andere engine gaan gebruiken vind ik dit een logische zet. Hopelijk komt in het volgende spel multiplayer direct bij de launch.
Hoenens 6 december 2022 10:37
Heb de game op launch prima kunnen spelen op de PC. Ja, er waren wat visual bugs, maar niks game breaking (in mijn play dan). Van mij mogen ze nu alsnog multiplayer of een online versie toevoegen. Maar hoe rendabel is dat nog als ze nu als redelijk snel aan een vervolg gaan werken.
GekkePrutser @Hoenens6 december 2022 11:04
Klopt op PC ook met veel plezier gespeeld vanaf de eerste week.

Alleen de console versie was echt brak. De problemen op PC zijn zwaar overdreven in de media.

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