Multiplayerfuncties Cyberpunk 2077 geschrapt door 'chaotische launch'

Ontwikkelaar CD Projekt RED had het toevoegen van multiplayerfuncties aan Cyberpunk 2077 achterwege gelaten door de 'chaotische launch van de game in 2020'. Dat heeft Philipp Weber, de senior questdesigner van Cyberpunk 2077, gezegd tegen Eurogamer.

Weber zegt tegen de gamenieuwssite dat de prioriteiten van CD Projekt RED waren veranderd na de lancering van Cyberpunk 2077 in 2020. De game had toen veel last van prestatieproblemen, bugs en crashes op alle platformen. "De prioriteit was dat het spel goed moest presteren. Dat betekende wel dat andere projecten binnen de ontwikkeling moesten worden stopgezet. Met Cyberpunk wilden we veel dingen tegelijk doen. Op een gegeven moment moesten we een keuze maken en ons afvragen wat belangrijk is", aldus Weber.

Voor de release van Cyberpunk 2077 heeft CD Projekt RED meerdere keren beloofd dat de game multiplayerfuncties zou bevatten. Ook overwoog de studio om een losstaande Cyberpunk-multiplayergame uit te brengen, maar dat idee is ook van de baan, liet ceo Adam Kiciński vorig jaar weten in een gesprek met investeerders. "In plaats van ons primair te richten op één grote, online ervaring, of spel, willen we ons richten op het toevoegen van onlinefuncties aan onze toekomstige spellen", zei Kiciński toen.