NASA Orion vliegt laatste keer langs het maanoppervlak

De NASA Orion-capsule heeft maandagavond voor de laatste keer het maanoppervlak gepasseerd. Daarmee ligt Orion op koers voor zijn terugkeer naar de aarde. De ruimtecapsule moet op zondag 11 december landen in de Atlantische Oceaan.

Het Orion-ruimtevaartuig voltooide maandagavond zijn laatste vlucht langs het maanoppervlak voor zijn terugkeer naar de aarde, schrijft NASA. Orion passeerde het maanoppervlak op ongeveer 130km hoogte. In een video is te zien hoe de capsule de maan nadert, vlak voor zijn return powered flyby burn, waarmee Orion nu voldoende snelheid heeft om terug te keren naar de aarde.

De capsule voerde daarbij een ontbranding van de hoofdmotor uit, die 3 minuten en 27 seconden duurde. Volgens NASA veranderde deze ontbranding de snelheid van Orion met ongeveer 1054 kilometer per uur. Het is de laatste grote motormanoeuvre die Orion uitvoert tijdens de Artemis 1-missie, die fungeert als een vliegtest van de capsule voordat deze later dit decennium gebruikt wordt om mensen te vervoeren.

NASA's Orion-capsule plonst volgens de planning op 11 december neer in de Atlantische Oceaan. Eenmaal daar zal een team duikers en technici op kleine boten naar het ruimtevaartuig varen, waarna deze terug naar een schip wordt gesleept. Daarmee komt de Artemis 1-missie ten einde. Tijdens deze missie zijn alle systemen van Orion getest, ter voorbereiding van Artemis 2 en 3. Bij Artemis 2 wordt een soortgelijke lunar-flybytest uitgevoerd, maar dan met mensen aan boord. Artemis 3 moet mensen in 2025 naar het maanoppervlak brengen.

NASA Orion dag 20
Orion voltooit zijn return powered flyby en is weer op weg naar de aarde. Bron: NASA

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-12-2022 09:58 99

06-12-2022 • 09:58

99

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Reacties (99)

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SherlockHolmes 6 december 2022 10:02
Wel even mooi om bij stil te staan - die foto in het artikel is echt. Niet een illustratie.
B0KIT0 @SherlockHolmes6 december 2022 11:25
die foto in het artikel is echt. Niet een illustratie.
Ik begrijp niet dat er nooit sterren op die foto’s te zien zijn. Worden die eruit gehaald ofzo?

[Reactie gewijzigd door B0KIT0 op 26 juli 2024 13:48]

DropjesLover @B0KIT06 december 2022 11:37
Er komt te weinig licht van de sterren in de lens vergeleken met de hoeveelheid die van de zon komt. Je hebt een veel langere sluitertijd nodig.
Probeer 's avonds maar een foto te nemen van de sterren naast een lantaarnpaal.
cyble @DropjesLover6 december 2022 12:04
Of ook gewoon van de maan! Als je daar een foto van neemt zul je ook merken dat je sluitertijd flink omlaag moet en je dus ook geen sterren meer zult zien.
theMob @cyble6 december 2022 17:15
...je sluitertijd flink omlaag moet...
...omhoog...
Riddleman @theMob6 december 2022 17:58
omlaag. Kortere sluitertijd bij meer lichtinval. Maan geeft meer licht dan de sterren.
theMob @Riddleman6 december 2022 18:05
omhoog. Voor sterren heb je misschien 1/2 seconden nodig, voor een door de zon beschenen object is dat eerder 1/200 seconden. Dus inderdaad korter, maar wel omhoog tov 1/2 seconden.
Jenk-Han @theMob6 december 2022 22:40
Dus jij noemt een kortere sluitertijd 'omhoog'? :?
Nog even voor de zekerheid: @cyble zegt dat als je een foto van de maan wilt maken, de sluitertijd omlaag moet, anders is de maan overbelicht.
theMob @Jenk-Han7 december 2022 00:20
Gast, kunnen we gewoon 'verandering in tijd' definiëren als 'langer' en 'korter'?

WTF???
B0KIT0 @DropjesLover6 december 2022 12:07
Ah zo, makes sense dankjewel :)
1nsane @DropjesLover6 december 2022 15:01
Precies dit, er was ooit een hele discussie omtrent de foto's van het oppervlak van de maan door de Apollo 11 crew omdat er geen sterren te zien waren, de reflectie van het maanoppervlak is echter dusdanig dat er een zeer korte sluitertijd gehanteerd moest worden (toen nog met filmrolletjes) om uberhaupt in beeld te krijgen wat ze wilden.
_Thanatos_ @B0KIT06 december 2022 12:37
Als je goed kijkt, zie je wel de weerkaatsing van 1 ster :)
Patrickccc @B0KIT06 december 2022 12:59
Dat is ook zogezegd één van de reden dat ze nooit op de maan geland zijn om dat je geen sterren ziet op zulke foto's.Maar alles heeft te maken met sluitertijden van de camera.Lange sluitertijd betekent meer licht en kan resulteren in overbelichting en bewegingsonscherpte, korte sluitertijd betekent minder licht en kan resulteren in onderbelichting.
Tijdens de maanlandingen gebruikte de astronauten een camera die een vaste sluitertijd en diafragma hadden.

[Reactie gewijzigd door Patrickccc op 26 juli 2024 13:48]

GurbieV @SherlockHolmes6 december 2022 10:06
Mooi dat de halve maan die je ziet de aarde is en dus niet de maan.
jj71 @GurbieV6 december 2022 10:47
En sta er eens bij stil: de aarde die je daar ziet, dat is onze hele wereld. Daar zitten wij met z'n allen op, inmiddels met al bijna 8 miljard mensen, en daar heeft iedereen zijn of haar hele leven geleefd. Een klein bolletje in de gigantische zwarte ruimte.
Major Oof @jj716 december 2022 11:12
[insert Carl Sagan's Pale Blue Dot]
Odie @jj716 december 2022 11:25
Dat dus. Als ik érgens op hoop is dat de ruimtevaart de mensheid dichter bij elkaar zal brengen. We moeten beseffen dat we met z’n allen op een klein bolletje in een oneindige leegte door de ruimte schieten. (Of we leven in een simulatie) en dat we eens moeten stoppen met zij/wij denken. Zij zijn wij, wij zijn zij. We delen een kwetsbare planeet die vanuit de ruimte gloeit van schoonheid en geen grenzen kent, anders dan de grens tussen water, land, lucht en ruimte.

Oorlog is zoiets doms en triviaals, het zou verboden moeten worden.
cyble @Odie6 december 2022 12:07
Alle personen die een oorlog willen voeren, verplicht de ruimte in sturen. ;)
Odie @cyble6 december 2022 12:29
Vóór!
lulkoekje @Odie6 december 2022 23:40
Kijk/lees 'The Expanse' dan vooral niet.
Verhaal laat mooi zien hoe diep tribalisme in ons verwoven zit.
maqish @lulkoekje7 december 2022 08:06
is het nu wel of geen kijktip. Dacht er ooit mee te beginnen, maar heb het laten gaan.
lulkoekje @maqish7 december 2022 08:56
Wel, als je van SF houdt, niet als je de illusie wil houden dat ruimtevaart de mensheid zal verbinden met elkaar.
dmantione @jj716 december 2022 11:39
Zullen we met zijn allen gaan zwaaien bij de volgende foto? :)
GeeEs @GurbieV6 december 2022 10:09
Halve aarde dus :+
KKose @GeeEs6 december 2022 10:19
Aarde-sikkel
Blokker_1999
@SherlockHolmes6 december 2022 10:07
De lage kwaliteit komt dan weer omdat de camera niet bedoeld is om selfies mee te nemen, maar de mensen bij NASA kennen de waarde van goede PR.

Al zal het de ontkenners niet doen geloven dat we toch echt naar de maan kunnen weerkeren.
Odie @Blokker_19996 december 2022 11:26
Ontkenners wil be like. Niets kan hen overtuigen, en ik geloof er heilig in dat de meeste zichzelf ook niet geloven en alleen meedoen met ontkennen voor de sport en omdat het hip is om in complotjes te denken.
JeroenH @Odie6 december 2022 11:46
Geloven in complotten heeft vaak diverse oorzaken, maar een grote "driver" is vaak het gevoel te hebben speciaal te zijn, geloven één van de weinigen te zijn die het allemaal snapt terwijl de rest slaapt. Gevoed door hoe "sociale" media bubbels faciliteert zie ik nog geen manier om het verschijnsel uit te bannen.

Wat ik overigens moeilijk te begrijpen vindt is dat mensen die in de meest absurde complotten geloven, op andere vlakken (sociaal, gezin, werk) doorgaans behoorlijk goed functioneren, en echt niet dom zijn. Een paar razendslimme IT-ex-collega's van me die analytisch echt zeer sterk waren geloofden in het gebruikelijke wappiesoepje aan complottheorieën, en ik snap niet goed hoe die twee wijzen van denken in één stel hersens naast elkaar kunnen bestaan...
Odie @JeroenH6 december 2022 12:28
Ja het is soms niet te rijmen met de dagelijkse praktijk. Ik bedoel: iPhones kunnen geen dag mee qua batterij maar men gelooft wel dat er nano particles in vaccinaties zitten die Bill Gates permanent via 5G laten meekijken met wat ze zien. Ik bedoel: wauw, dat is een superbatterij in minivorm waar Gates érg veel geld aan zou kunnen verdienen 😂
JurGor @JeroenH6 december 2022 14:28
Tja, zo heb je ook zeer intelligente doorgeleerde wetenschappers, die geloven in een god. Dezelfde mensen die op basis van zuivere logica hypotheses stellen, experimenten ontwerpen en uit (laten) voeren om die te testen, en de resultaten van die experimenten ter discussie stellen om te kijken of de hypothese daarmee bewezen kan worden. Diezelfde mensen geloven in iets logischerwijs onbewijsbaars: het bestaan van een god. Is dat echt tegenstrijdig? Of heeft dat gewoon een hele menselijke reden?

Mijn persoonlijke ervaring is dat tijden van crisis en/of onderdrukking geloofsgemeenschappen kunnen versterken. Ik zie de complottheorieën als een hedendaagse vervanger van religies: waar religies ooit een verklaring vormden voor onze middeleeuwse angsten, zijn de hedendaagse angsten makkelijker te verklaren door complotten. De duivel is vervangen door de gewetenloze overheid. En net als in vroeger tijden, waar religie naast een morele overtuiging ook een machtsspel werd, zijn ook de complottheorieën de speelbal van machtspelen en verdienmodellen.

Als je dat doortrekt is het apart dat we religies wel heel serieus nemen, hun aanhangers respectvol "gelovigen" noemen, maar aanhangers van complottheorieën noemen we "wappies"?

Achter de complottheorieën schuilt een groeiend wantrouwen van onze overheden en instituties. Deels op rationele gronden wanneer deze overheid weer eens het belang van de 1% allerrijksten boven de rest van de mensen en/of de planeet stelt, deels op irrationele gronden wanneer door desinformatie gegronde wetenschap ontkent wordt. In de basis is de opkomst van complottheorieën een vertrouwenscrisis.

Het verschijnsel uitbannen? Zolang er grof geld aan wordt verdiend en er macht mee wordt vergaard lijkt me dat schier onmogelijk. Het verschijnsel verzwakken vraagt om een overheid die welvaart veel rechtvaardiger verdeelt over de mensen, armoede uitbant, de planeet voorop stelt en dus een verandering van het huidige verziekte economisch systeem dat vooral de superrijken verder verrijkt. Een overheid dus die je zelfs je kinderen zou toevertrouwen.

Het is de vraag hoe je ooit zo'n overheid gaat bereiken. Want iedereen weet dat de overheid onderaan de streep gewoon uit mensen bestaat. En mensen, dat weten we ook als we het aandurven om eerlijk diep van binnen te kijken, mensen kan je nooit helemaal vertrouwen, onder het laagje vernis schuilt een dier.
JurGor @hans_debruin6 december 2022 16:14
Nee, wetenschap is geen religie. Wetenschap heeft geen heilige huisjes. Bewijs dat iets niet klopt, en zorg dat dit bewijs door andere wetenschappers kan worden gereproduceerd, en het heilige huisje gaat om.

Wetenschap is gebaseerd op feiten, en het ontkrachten daarvan. Geloof op het bovennatuurlijke, en het rotsvaste geloof daarin.

Da's echt een enorm wezenlijk verschil en dat niet zien is op zijn zachtst gezegd problematisch.
hans_debruin @JurGor6 december 2022 16:37
Nou als ik dit zo lees dan weet je nog niet genoeg van de wetenschap.
Denken dat de wetenschap heilig is vind ik ook nogal problematisch.
JurGor @hans_debruin6 december 2022 16:43
Heilig is een religieuze term gereserveerd voor personen die bovennatuurlijke wonderen hebben verricht. Heiligheid heeft niets met wetenschap te maken.
multikoe
@hans_debruin6 december 2022 21:59
Dat is nou precies wat @JurGor *niet* zegt...
Wetenschap heeft niets heiligs, het is juist ontdaan van elke emotie. @JurGor zegt zelfs dat wetenschap is gebaseerd op feiten en het ontkrachten ervan. Beetje kromme zin maar in de kern juist: het wetenschappelijke proces is opgezet om de waarheid te vinden door middel van onderzoek en contra-onderzoek. Een wetenschappelijke conclusie is waar totdat het tegendeel bewezen wordt. Dus niet: een wetenschappelijk conclusie is waar totdat mensen er aan gaan twijfelen.

Ergens verder terug zeg je
Mensen kunnen heel fel reageren als iemand vragen stelt bij het ontstaan van de oerknal.
Dat hangt er heel sterk van af welke vragen je stelt en vooral de manier waarop je de vragen stelt. Niemand zal het je kwalijk nemen als je zegt: "Ik snap het niet, kun je me uitleggen hoe het in elkaar steekt?". Emoties komen er bij kijken als je zegt: "Ik geloof er niets van, leg eens uit waarom....." en dan volgt een detail dat lastig uit te leggen is. Het gaat om dat "Dit kan niet kloppen". Wetenschap zegt: het klopt, totdat het tegendeel bewezen wordt. Wetenschap zegt *niet": het klopt totdat iemand er aan twijfelt.
RJG-223
@hans_debruin6 december 2022 22:14
Mensen kunnen heel fel reageren als iemand vragen stelt bij het ontstaan van de oerknal
... niet zo fel als sommige mensen reageren als iemand anders iets beweert wat in tegenspraak is, of lijkt te zijn, met het letterlijke woord uit de Bijbel...

Mensen reageren fel omdat jij wel de overtuigingen van iemand anders ter discussie wilt stellen, en hem op zijn eigen vakgebied de les lezen, waarvoor hij een universitaire studie van minstens 4 jaar gedaan heeft, en waarschijnlijk daarna nog jarenlang kennis heeft vergaard op dat gebied, terwijl jij amper tot geen opleiding hebt op dat gebied, en tevens op geen enkele manier bereid bent jouw eigen overtuigingen ter discussie te stellen, en ook maar te overwegen dat die misschien niet 100% correct zijn.

Feitelijk wil jij een discussie over geloof hebben, maar je doet het voorkomen alsof je over wetenschap wilt discussiëren. En ondertussen wil je ze eigenlijk tot het geloof bekeren. Daar hebben mensen dus allemaal geen zin in. Vandaar.

Als een chirurg steeds opnieuw met mensen te maken heeft die geen geneeskunde hebben gestudeerd, maar hem wel willen vertellen hoe hij z'n werk niet goed doet, en hem willen overtuigen dat hij het anders moet doen, dan heeft ie er op een gegeven moment ook schoon genoeg van.

En eerlijk gezegd: hetgeen wat jij zegt duidt erop dat jij niet weet wat wetenschap is en hoe het werkt volgens wetenschappers zelf. En dan bedoel ik niet iemand van de Kerk die zichzelf wetenschapper noemt. en misschien wel ooit de universiteit bezocht heeft. Dan bedoel ik die aspecten van wetenschap en de wetenschappelijke methode waarover bijvoorbeeld minstens 75% van de wetenschappers zelf het zonder discussie eens is. Zolang jij de mensen met wie je wilt discussiëren niet begrijpt, en/of niet wilt begrijpen, heeft discussie geen zin, en moet je er niet aan beginnen. Net zomin als de ander eraan moet beginnen als hij jouw standpunt niet begrijpt, of niet wil begrijpen.

Dit zegt het eigenlijk allemaal:
Imho is wetenschap net zo goed een religie
Dat bewijst dat je niet begrijpt wat wetenschap is. Jij kent blijkbaar alleen religie, en iemand heeft jou blijkbaar overtuigd dat wetenschap hetzelfde effect heeft in mensen als religie. Dat is absoluut niet zo. Het soort waarheden wat de kerk verkondigt, is van heel andere orde, en volkomen onvergelijkbaar met de conclusies die wetenschappers trekken op basis van observaties en experimenten. DIe twee kunnen náást elkaar bestaan, maar de mensen (zowel wetenschappers als gelovigen) die anders beweren, die brengen aan beiden (wetenschap én geloof) schade toe.
Meestal verzandden die discussies door gebrek aan kennis
Ik concludeer dat jij met mensen over fundamenten van geloof en wetenschap wilt praten, terwijl jullie eigenlijk beiden te weinig kennis hebt op het gebied. Vrij zinloos, omdat je dan dus beiden niet echt in staat bent om er echt iets nuttigs over te zeggen.

Er is een verschil tussen 'ergens in geloven' (God, Ra, Zeus, ...), en geloven dat iemand ergens een goede verklaring voor heeft, en een goede methode heeft om nieuwe verklaringen te vinden die in de praktijk werken. Jouw geloof is een geloof in God. God wordt aanbeden. Er bestaat geen geloof in wetenschap. Er is geen aanbidding van wetenschap. Geen tempel, kerk, of wat dan ook. Het enige wat we hebben, is dat een heleboel mensen van mening zijn dat wetenschappers veel kennis hebben, en goed in staat zijn een heleboel dingen logisch te verklaren, en tevens, en dat is belangrijk, met die kennis in staat zijn voorspellingen te doen over toekomstige waarnemingen, en de uitkomsten van toekomstige experimenten of acties. Geloof in God werkt heel anders. De bijbel vertelt je niet hoe je een raket moet maken, en daarmee op de maan landen. Of hoe je een mobiele telefoon maakt, of waarom de aarde en de maan op een bepaalde manier bewegen, en waarom Mercurius schijnbaar op een iets andere manier beweegt, of hoe je iemand moet opereren als hij een hartinfarct gehad heeft. Dat alles doet de wetenschap. Meer niet. De wetenschap vertelt je daarentegen niets over de zin van het leven, leven na de dood, en de rol van God in je leven, of waarom de aarde bestaat, en zo.

En als je het over de oerknal wilt hebben, en de evolutie en zo: wat je er ook van vindt, beiden zijn de beste verklaringen die wetenschappers hebben kunnen bedenken voor de feiten die geobserveerd zijn: aardlagen fossielen, sterren, sterrenstelsels, etc. etc. Nieuwe feiten kunnen daarbij in theorie leiden tot nieuwe, heel verschillende conclusies (alhoewel niemand verwacht dat er op dat gebied nieuwe feiten zullen komen die alle bestaande conclusies op losse schroeven zetten). Maar het zijn geen absolute Waarheden. Het zijn verklaringen voor observaties. Dat is dus niet in tegenspraak met de Waarheden van het geloof, want dat is van heel andere orde. God onttrekt zich naar zijn aard aan wetenschappelijke bewijsvoering. Dus kunnen wetenschappers er wetenschappelijk gezien niets over zeggen, behalve dat ze er dus niets over kunnen zeggen. En als ze iets anders beweren, dan is dat wellicht omdat ze geloven dat God niet bestaat. En dat is even onwetenschappelijk als geloven dat God wél bestaat. Dus als je het over wetenschap en geloof hebt: als een wetenschapper stellig overtuigd is dat God niet bestaat, niet kán bestaan, of zo, dan is dát dus een soort geloof. Maar daar houdt het dan ook op.

Als je gelooft dat de aarde bijv. 6000 (?) jaar geleden geschapen is, dan volgt daaruit automatisch dat God op dat moment ook alle fossielen en zo geschapen heeft, en het enige wat de wetenschappers dan dus aan het uitzoeken zijn, is wat God toen heeft gewild, of heeft toegestaan, dat ze zouden bedenken. Idem met de oerknal. God heeft blijkbaar het heelal op een bepaalde manier geschapen, en wetenschappers proberen daarin patronen te ontdekken, en als ze daaruit concluderen dat er een oerknal is geweest, dan heeft God het zo geschapen dat ze dat zouden concluderen.

En als je uit alles wat de wetenschappers zeggen denkt dat zij absolute Waarheden verkondigen, en dus in tegenspraak met God, of de wil van God, dan geef je ze daardoor macht over jouw geloof.
hans_debruin @RJG-2237 december 2022 10:52
Goeie reactie! Ben het helemaal met je eens.
Wat ik in mijn reactie op de complotdenker bedoelde is dat mensen heel fel ergens in kunnen geloven en dat vind ik dan op een religie lijken. En dan krijg je van die welles-nietes discussies die nergens toe leiden.
De reacties hierboven spreken voor zich wat dat betreft.
multikoe
@JurGor6 december 2022 15:28
Diezelfde mensen geloven in iets logischerwijs onbewijsbaars: het bestaan van een god. Is dat echt tegenstrijdig? Of heeft dat gewoon een hele menselijke reden?
Wetenschappers geloven meestal niet zozeer in een god die ons leven bepaalt. Ze gebruiken het geloof om richting te vinden in hun leven. Er is dan dus ook geen behoefte om te bewijzen dat god bestaat.
Ik zie de complottheorieën als een hedendaagse vervanger van religies: waar religies ooit een verklaring vormden voor onze middeleeuwse angsten, zijn de hedendaagse angsten makkelijker te verklaren door complotten. De duivel is vervangen door de gewetenloze overheid. En net als in vroeger tijden, waar religie naast een morele overtuiging ook een machtsspel werd, zijn ook de complottheorieën de speelbal van machtspelen en verdienmodellen.
Dit klopt. Religie en complottheorieen zijn "handig" als je iets niet begrijpt, als je ergens geen verklaring voor kan vinden. Ze bieden een antwoord nadat je hebt geconstateerd dat je iets niet begrijpt.
Achter de complottheorieën schuilt een groeiend wantrouwen van onze overheden en instituties
Dat denk ik niet. Dat wantrouwen wordt gecreerd door de complottheorieen. De overheid heeft te maken met een erg complexe maatschappij en de beslissingen die ze neemt zijn dan ook (vaak) vreselijk lastig en ingewikkeld. De input voor die beslissingen is te complex voor veel mensen, ze begrijpen het niet en dus ontstaan complottheorieen (de overheid is er alleen maar op uit om de gewone burger kaal te plukken)
Het verschijnsel uitbannen? Zolang er grof geld aan wordt verdiend en er macht mee wordt vergaard lijkt me dat schier onmogelijk.
Uitbannen is onmogelijk. Complottheorieen bestaan al sinds mozes van de berg af kwam. Het is zo menselijk om gaten in onze kennis zelfstandig te gaan invullen en complottheorieen passen vaak erg goed in die gaten (omdat ze ernaar gevormd worden :) )
geerardo @JurGor6 december 2022 15:05
helemaal mee eens ik kan ook weer hier op door gaan , maar zo als hij /zij het neer zet kan ik het niet duidelijker en beter vertalen
soms denk ik wel eens wat is echt bestaan we eigenlijk wel, of is alles een droom.
realiteit alles is zo als we zijn gevormd en aangepast alleen hier.
,wat is het niets en wat is alles ,
buiten aards leven ja ! of is het toeval dat wij er zijn
kijk in een vergrootglas en ontdek dat er leven is
ooit sprak iemand mij, stel je vraagt aan iemand he! kan jij even de schaar pakken.
maar hij /zij kan de schaar niet vinden omdat hij /zij niet weten wat een schaar is .
ook wij complot theorie fantasie ,ook wij zien het niet ,wel wat we kennen
er is meer dan we kunnen zien , wel komen we dichter bij dank zij of?? de technologie.
maar ik ben wel blij dat jullie er zijn want jullie delen ook mijn gevoel en gedachten .of zijn wij gelijk gestemde ook voor anderen onzichtbaar, met onze klank, onderbewust selecteren we onder elkaar, voelbaar dat het klikt met hem of haar in de geestelijke zin eigenlijk reizen we allemaal , de waarheid is en bestaat denk ik niet . wel als je met meerdere bent lijkt het op een waarheid. misschien gaan we ooit rijzen naar zoektocht die nooit eindigt en uiteindelijk dat je weer terugkeert en opnieuw word geboren want als we ons lichaam uit vergroten kom je ook weer in het heelal uit,, of is alles een droom geen licht geen zwart geen goed dan ook geen kwaad alles is verbonden aan elkaar ook wij zijn sterren met de zelfde leef en beweging ik wilde dat ik 1000 ja kan worden om er achter te komen ,waar we al eeuwen naar zoeken wie zijn wij komen we ? maar een ding weet ik wel. we zijn niet alleen , maar eerst om dat te gaan voelen en zien moeten we anders leren denken en leven nu leven we nog als barbaren ,dat bedoel ik niet letterlijk , maar wel zij die voor god spelen en ons hersenspoelen met waarheden die zij geloven de waarheid van de macht, wat is macht waar komt dat vandaan misschien omdat zij zelf angsthazen zijn , politiek en maar en ons Koningshuis is dat de god is dat de waarheid , hoe kan het dat er nog koningen bestaan anno 2023 ..groetjes aan jullie met veel liefde van mij 23 komt er aan en er gaat veel gebeuren ook buiten ons en om ons heen opa William 76 jaar 1946 27 -1 het begin iser al begonnen geld macht kapitaal zal uit eindelijk op de achtergrond raken , en filosofie geest denkers gevoel wie we echt zijn ,komt er voor in de plaats .dan pas gaan we echt zien en reizen.. zelfs in de liefde maak je samen moment even een reis..

[Reactie gewijzigd door geerardo op 26 juli 2024 13:48]

AndyJNL @geerardo6 december 2022 23:52
?
dok33 @geerardo7 december 2022 12:03
Niet te doen dit.

Leestekens, hoofdletters en witruimtes hebben echt een functie. Ga ze alstubleft gebruiken.
HolaGanz @Odie6 december 2022 13:13
En omdat als iemand eenmaal in het wereldje van complotten zit en daar enige status heeft opgebouwd (bijvoorbeeld met een podcast, vidcast of politieke partij), men deze status vaak niet meer wilt kwijtraken. Intussen worden alle complotten en theorieën steeds ontkracht en zie je dus vaak steeds extremere complotten verzonnen worden om iedereen er maar bij te houden. Opgeven is geen optie meer, of vereist heel veel moed en opgave van de status.

Zie bijvoorbeeld de documentaire 'Behind the Curve' over de flat earth society.
Odie @HolaGanz6 december 2022 13:21
#verdienmodel
DinoBe @Blokker_19996 december 2022 19:30
De lage kwaliteit komt omdat er niet genoeg bandbreedte is. Naast beelden dient er nog een hoop andere data heen en weer gestuurd te worden. Er zijn weldegelijk high res camera's aan boord waarvan de beelden gaan zien eens een capsule terug geland is...
RulazZ @Blokker_19997 december 2022 14:26
Het mooiste van het maancomplot is nog eigenlijk dat het faken van een maanlanding tegenwoordig een stuk makkelijker zou zijn dan in de jaren zestig.

Destijds was het zo goed als financieel onmogelijk om een parallele lichtbundel in een donkere studio te maken met kunstlicht, omdat laser arrays astronomisch duur waren zo niet technisch onmogelijk. En goede CGI was ook niet realistisch met de computers van toen.
DealExtreme2 @SherlockHolmes6 december 2022 10:21
Thanks voor de tip; ik twijfelde eerst! Maar toch even opgezocht, hier is er zelfs een video van:

https://flickr.com/photos.../album-72177720303788800/
MrDummy 6 december 2022 10:07
Ze hebben goed aangepakt door camera's aan de uiteinden van zonnepanelen te plaatsen.
Verrek, ik zit beetje raar te kijken hoe een Youtube kanaal 3 verschillende live beelden toont en nog wel op dezelfde tijdstip. Blijkbaar staan meerdere camera's tegelijk aan en sturen beelden naar de aarde.

Dat geeft wel vreemd indruk. Meestal is 1 camera feed aanwezig, maar 3 tegelijk is al heel wat.
Waterbeesje @MrDummy6 december 2022 10:27
Het is niet een Gb netwerkverbinding inderdaad, een beste prestaties dus om zo veel beeldmateriaal tegelijk goed te streamen over deze afstand in volle vlucht :)

"Binnenkort" maar eens zien wat de astronauten van nr 2 er van vinden :D
DeDooieVent 6 december 2022 10:41
Wat is het nut eigenlijk? Ik bedoel, van mensen in de ruimte. Wat kunnen mensen beter dan robots? Ja, verongelukken :D
Kerngezond @DeDooieVent6 december 2022 11:33
Het eerlijke antwoord is wat mij betreft dat het puur wetenschappelijk en waarschijnlijk ook puur economisch gezien flauwekul is. Ik denk dat je echter ook een argument kan aanvoeren dat politieke prestige en de menselijke wil om te ontdekken reden genoeg kunnen zijn. Puur wetenschappelijk kan je veel beter robots sturen, maar het is toch gewoon cool!!
dmantione @Kerngezond6 december 2022 11:45
En toch hebben bemande missies geleid tot de grootste wetenschappelijke prestaties van de ruimtevaart. Je kunt daarbij denken aan Apollo, maar bijvoorbeeld ook aan de Hubble-telescoop. Robots kunnen specifiek de klus klaren waar ze voor gemaakt zijn, mensen passen zich heel snel aan een nieuwe situatie aan. Voor wat betreft kennis van de maan, is Apollo nu waarschijnlijk nog van grotere wetenschappelijke waarde dan alle robotmissies daarna.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 26 juli 2024 13:48]

Kerngezond @dmantione6 december 2022 13:05
Daar heb je natuurlijk gelijk in. Het zijn alleen allemaal wetenschappelijke prestaties waar je je van kan afvragen of daar ruimtevaart voor nodig was om ze te bereiken. Vooral de technische doorbraken zijn gekatalyseerd door de ruimtevaart maar er is niets intrinsiek aan de ruimte waardoor deze uitvindingen gedaan zijn. Dat maakt jouw argument overigens niet betekenisloos, blijkbaar hebben we een doel nodig om tot prestaties te komen.
BadRespawn
@dmantione6 december 2022 13:13
En toch hebben bemande missies geleid tot de grootste wetenschappelijke prestaties van de ruimtevaart. Je kunt daarbij denken aan Apollo, maar bijvoorbeeld ook aan de Hubble-telescoop.
Hangt er ook vanaf waar je naar toe gaat. Een lage baan om de Aarde (Hubble) is een stuk minder duur dan een bemande missie naar de Maan, en naar de Maan is weer een stuk minder duur dan naar Mars.
Robots kunnen specifiek de klus klaren waar ze voor gemaakt zijn, mensen passen zich heel snel aan een nieuwe situatie aan.
Toch hebben de Apollo astronauten niets van betekenis gedaan wat niet minutieus van tevoren was geplanned. Er was de reparatie van een spatboord van de Maan buggy, maar die buggy was daar alleen omdat het een bemande missie was.
Daarnaast gaat er vaak genoeg iets mis met een rover op Mars, maar aangezien die nog steeds onder controle staan van mensen op Aarde kunnen die problemen vaak wel worden opgelost of er omheen worden gewerkt.
Voor wat betreft kennis van de maan, is Apollo nu waarschijnlijk nog van grotere wetenschappelijke waarde dan alle robotmissies daarna.
Na de bemande missies was er geen reden meer om sample-return missies naar de Maan te doen, maar dat was wel mogelijk geweest, het zou alleen meer tijd en minder geld hebben gekost.
dmantione @BadRespawn6 december 2022 13:31
De onbekande missies zijn er wel geweest, in het bijzonder de Russische Loenochod-robots en de recenter de Chinese Chang'e-maanrovers. Ze hebben geen monsters naar de aarde gebracht, omdat het doel was de rotsen ter plekke met allerlei instrumenten op de rovers te onderzoeken.

De rotsen uit Apollo hebben we nog steeds en juist omdat we ze hier op aarde kunnen onderzoeken hebben ze meer kennis opgeleverd dan de Russische en Chinese missies. Inderdaad kunt je zeker ook met robots stenen oprapen, maar bedenk dat het oprapen van stenen enkel een zijdelings doel was, hoofddoel was de man op de maan. Ik denk dat je bij bemande missies, vanwege de flexibiliteit van mensen, sneller toe komt aan bijzaken.

Een robotmissie om stenen te verzamelen van meerdere plaatsen op de maan kost je ook flinke bedragen en dan heb je alleen maar die steentjes.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 26 juli 2024 13:48]

BadRespawn
@dmantione6 december 2022 13:35
Een robotmissie om stenen te verzamelen van meerdere plaatsen op de maan kost je ook flinke bedragen en dan heb je alleen maar die steentjes.
Dat zijn geen redenen waarom dergelijke missies niet zouden zijn gedaan als er geen bemande Maan missies zouden zijn geweest. We doen dergelijke missies immers ook op Mars en dat kost een stuk meer.
SED @dmantione6 december 2022 14:04
Return missie met stenen. Zeker wel.
https://apnews.com/articl...fd9a97505296ddbdb5749c393
RJG-223
@BadRespawn6 december 2022 22:29
Toch hebben de Apollo astronauten niets van betekenis gedaan wat niet minutieus van tevoren was geplanned
Zeker wel. Ze hebben bijvoorbeeld handmatig de maanlander naar een andere plek toegestuurd/gevlogen dan gepland, en zijn daar geland. De oorspronkelijke landingsplaats die uitgezocht was, was namelijk niet geschikt (*). Als ze dat niet hadden gedaan, dan was de landing waarschijnlijk mislukt, en was die hele eerste maanlandingsmissie een mislukking geweest. En er zijn beslist meer voorbeelden, maar deze weet ik zo.

(*) en dat zegt dus ook wat over hoe minutieus het nu werkelijk gepland was: niet heel erg minutieus dus, als ze een landingsplek hadden uitgezocht die niet eens geschikt was !
BadRespawn
@RJG-2236 december 2022 23:30
De problemen en manoeuvres die door de Apollo bemanning zijn opgelost/uitgevoerd zijn uitvloeisels van het feit dat het bemande missies waren.
De Russen hadden in 1966 al een onbemande lander neergezet op de Maan.
RJG-223
@BadRespawn7 december 2022 13:49
De problemen en manoeuvres die door de Apollo bemanning zijn opgelost/uitgevoerd zijn uitvloeisels van het feit dat het bemande missies waren.
De Russen hadden in 1966 al een onbemande lander neergezet op de Maan.
Ja, doei! Zo kun je alles wel wegredeneren als het niet in je straatje past. Daar trap ik niet in. De landingsplaats die uitgezocht was, was niet geschikt. Punt uit. Als de missie onbemand was geweest, dan was de landing dus waarschijnlijk misgegaan (maar wellicht hadden ze mazzel gehad). Dat de russen een eerdere keer wel een geschikte landingsplaats hadden uitgezocht, en toen dus een succesvolle landing hebben gehad, bewijst niet dat het daarna altijd goed moet gaan, en dat alle problemen dus aan de aanwezigheid van bemanning moeten hebben gelegen. Als je de feiten naleest. dan zie je dat er na de succesvolle landingen, nog meerdere niet-succesvollen landingen zijn geweest van onbemande ruimtevaartuigen. Zowel van de USSR als de VS. Heel goed mogelijk dat een of meer van die gevallen gewoon een verkeerd uitgezochte landingsplaats waren.
BadRespawn
@RJG-2237 december 2022 18:16
Er is niets om in te trappen.
Bemanning was niet essentieel voor een Maanlanding. Een onbemande missie is aanzienlijk minder complex dan een bemande missie dus is er minder dat mis kan gaan. Natuurlijk kan er dan nog steeds iets misgaan maar dat is niet zo'n grote ramp (ook financieel) als een bemande missie die misgaat; je probeert het gewoon nog een keer.

Natuurlijk zou veel van het onderzoek op de Maan dat bij de Apollo missies is gedaan dan niet zijn gedaan, maar dat onderzoek was niet de primaire reden voor de bemande missies.
_Thanatos_ @DeDooieVent6 december 2022 12:43
Waarom moet er een doel zijn? Het is wetenschap. Wetenschap heeft wetenschap als enige échte doel. Een praktisch doel voor de mensheid kan daaruit volgen.

Wat is het nut van het zoeken naar nieuwe diersoorten in de diepe oceaan? Of nieuwe plantensoorten in de regenwouden? Of het maken van nieuwe scheikundige elementen? Of het zoeken naar nieuwe subatomaire deeltjes?

Dat nut komt zodra de ontdekking gedaan is. We kunnen niet weten wat het nut is, behalve dat het nu de ontdekking zelf is.
TheArtist @DeDooieVent6 december 2022 13:43
Het is een goede vraag. Mijn ouders vragen dat ook wel eens aan mij (ruimtevaartfan en werkzaam in de industrie).

Ik ben van mening dat dit soort bijzondere missies (ik heb het niet over weer- en communicatiesatellieten bv) een reflectie zijn van de intrinsieke nieuwsgierigheid van de mens, van een droom naar wat er nog meer is. Dezelfde nieuwsgierigheid waarmee we al zoveel ontdekkingen hebben gedaan op vele andere vlakken en onze levens in veel gevallen hebben verbeterd.

Er is geen duidelijk doel of zelfs maar een stip aan de horizon, alleen een ambitie om ook buiten onze wieg te reizen, te ontdekken, mee te maken en onze reikwijdte vergroten.
Pluto_P @DeDooieVent6 december 2022 14:10
Oppertunity heeft in 14 jaar 50 km gereden. Apollo 17 heeft in 4 dagen 35 km afgelegd.

Apollo heeft 380 kg aan materiaal terug gebracht. De robot programmas luna en chang'e samen net meer dan 2 kg.

Mensen zijn nog steeds veel effectiever als het gaat om onderzoeken en ontdekken. Hoewel robots iets voor minder geld voor elkaar kunnen krijgen, zijn mensen veel effectiever op een iets grotere schaal.
BadRespawn
@Pluto_P7 december 2022 18:35
Oppertunity heeft in 14 jaar 50 km gereden. Apollo 17 heeft in 4 dagen 35 km afgelegd.
Afleggen van afstand is niet een doel op zich. Oppertunity heeft veel meer onderzoeken gedaan dan de astronauten met die maan buggy. Voordeel van zo'n rover is dat ie jaren lang operationeel kan zijn zonder karrevrachten life support.
Apollo heeft 380 kg aan materiaal terug gebracht. De robot programmas luna en chang'e samen net meer dan 2 kg.
Dat is appels met peren vergelijken: de Luna en Chang missies kostten een fractie van wat een Apollo missie kostte.
Het halen van die stenen was ook niet de reden voor het Apollo programma, dat was een kwestie van 'als we daar dan toch naar toe gaan dan kunnen we ook nog nuttiger dingen doen dan alleen een vlag planten'.

Tegenwoordig zouden we dmv een onbemande missie voor aanzienlijk lagere kosten een paar 100kg stenen kunnen halen, alleen zou het verzamelen meer tijd kosten. Ook kan inmiddels veel van het onderzoek dat een halve eeuw geleden alleen kon worden gedaan dmv analyse van samples op Aarde, worden gedaan ter plaatse door een onbemande lander, of vanuit orbit.
maartend @DeDooieVent6 december 2022 11:05
Om op tijd weg te zijn hioer als we de aarde echt naar de kloten hebben geholpen.

Maar ok, waarom? Mensen zijn toch altijd ontdekkers geweest. Waarom wilde Columbus naar America varen? Waarom willen we op de top van de Mt Everest staan? Omdat het kan.
DeDooieVent @maartend6 december 2022 11:23
Ja dat klinkt leuk, een escape route, maar dan? Mensen op mars, op de maan, het is allemaal leuk voor de fictie, misschien zelfs onderzoek dat robots nu eenmaal niet kunnen doen (voortplanting etc). Maar er is geen escape, een toekomst als Battle Star Galactica is gewoon niet realistisch. En zelfs al zouden we vol inzetten op het bouwen van zo'n vloot, en dan?

Begrijp me niet verkeerd, ik zie zeker heel veel waarde in het ontdekken en ontginnen van "de ruimte" maar ik kan het gewoon echt niet zien als escape route.

En ja Columbus, leuk dat je die er bij haalt, maar die had niet zo gek veel keuze qua robots etc, ook was het risico om tijdens een expeditie om te komen geaccepteerd, zowel die acceptatie als de beschikbaarheid van robots is op dit moment echter geheel anders en ik vraag me af of Columbus onder die condities hetzelfde had gedaan.

Maar goed, ja... ik zie dat hele mensen in de ruimte en mannen op de maan als prestige, toerisme en een statement over technische superioriteit in een tijd dat China hard aan de weg timmert.

Dat maakt dit project meer politiek dan nuttig

dus nou... ja en weet je, ik weet ook eigenlijk niks... dus dat denkt wel lekker weg zo voor de vuist jatoch :D

[Reactie gewijzigd door DeDooieVent op 26 juli 2024 13:48]

dok33 @maartend7 december 2022 12:06
Columbus wilde naar India, en zocht een kortere route, omdat zijn opdrachtgevers daardoor meer geld dachten te kunnen verdienen.

Ontdekken om rijker te worden, dus.

Mount Everest? Ontdekken om wereldberoemd te worden, de eerste te zijn.

Er wordt ook wel gewerkt aan ontdekkingen om de mensheid te helpen, soms. Maar meestal is dat ook om er geld aan te verdienen.
multikoe
@DeDooieVent6 december 2022 12:17
Mensen zijn nog altijd flexibeler en veelzijdiger dan robots. Ik heb nog geen robot gezien die een pot filterkoffie kan zetten.

Maar niet alles waar veel geld in wordt gepompt hoeft nuttig te zijn. Toch?
Formule 1, voetbal, theater, films in het algemeen, tulpen, sigaretten.
Als ik bijvoorbeeld zou moeten kiezen tussen een WK en het Artemis programma, dan kies ik toch voor het laatste.
Verder verwijs ik naar de antwoorden die op deze exact zelfde vraag al ziljoen keer gepost zijn.

[Reactie gewijzigd door multikoe op 26 juli 2024 13:48]

BadRespawn
@multikoe6 december 2022 13:30
Mensen zijn nog altijd flexibeler en veelzijdiger dan robots. Ik heb nog geen robot gezien die een pot filterkoffie kan zetten.
* Youtube has entered the chat https://www.youtube.com/watch?v=p6i_fHFfuAs

De Apollo astronauten hebben niets van betekenis gedaan wat niet minutieus van tevoren was geplanned.

Er gaat vaak genoeg iets mis met een rover op Mars, maar aangezien die nog steeds onder controle staan van mensen op Aarde kunnen die problemen vaak wel worden opgelost of er omheen worden gewerkt.

Daarnaast was het wel logisch om - als er dan toch mensen naar de Maan gingen, primair om andere dan wetenschappelijke redenen - die een beetje training in geologie te geven waardoor ze staat waren om vrij snel interessante stenen uit te zoeken om mee terug te nemen. Maar dat had ook later dmv rovers gekund, dat had alleen meer tijd en minder geld gekost.

Dat alles niet om te betogen dat er geen bemande missies moeten worden gedaan. Maar het feit dat de mens flexibeler en veelzijdiger is dan robots, wil niet zeggen dat bemande missies vanzelfsprekend meer kosteneffectief zijn in termen van wetenschap-per-dollar.
multikoe
@BadRespawn6 december 2022 15:06
Dat alles niet om te betogen dat er geen bemande missies moeten worden gedaan. Maar het feit dat de mens flexibeler en veelzijdiger is dan robots, wil niet zeggen dat bemande missies vanzelfsprekend meer kosteneffectief zijn in termen van wetenschap-per-dollar
Down the rabbit hole we go.. :)
Je haalt "kosteneffectief" erbij en dat is in deze discussie niet relevant. Wetenschap bedrijven en eigenlijk alles dat te maken heeft met het bezoeken van de maan of Mars kan niet langs een kosten-meetlat gelegd worden. Er is geen ROI te berekenen voor dit soort projecten, simpel omdat er geld (veel geld...) in gaat en wat er uit komt is moeilijk te kwantificeren, laat staan om te zetten in geld.

Jouw opmerking dat de astronauten in het Apolloprogramma geen wezenlijke bijdrage hebben geleverd, kan ik niet zo goed plaatsen. Ze waren zowiezo noodzakelijk voor de navigatie. Ook het docken van de maanlander aan de Apollocapsule was handwerk. De landing op de maan van Apollo 11 was mislukt als Armstrong de bediening niet had overgenomen en ze waren op de maan gebleven als ze een zekering niet hadden gerepareerd met een balpen (geloof ik).
Mensen zijn (op dit moment) gewoon veel multifunctioneler en in veel gevallen ook flexibeler inzetbaar. Daar staat tegenover dat ze ook in veel gevallen niet inzetbaar zijn zonder kostbare en technisch ingewikkelde maatregelen (drukpakken).
BadRespawn
@multikoe6 december 2022 16:03
[...]

Down the rabbit hole we go.. :)
Je haalt "kosteneffectief" erbij en dat is in deze discussie niet relevant. Wetenschap bedrijven en eigenlijk alles dat te maken heeft met het bezoeken van de maan of Mars kan niet langs een kosten-meetlat gelegd worden. Er is geen ROI te berekenen voor dit soort projecten, simpel omdat er geld (veel geld...) in gaat en wat er uit komt is moeilijk te kwantificeren, laat staan om te zetten in geld.
Laat duidelijk zijn dat ik het niet om zet in geld, maar in wetenschap - wat wel geld kost, vandaar mijn kwantificatie: "wetenschap-per-dollar".
Wetenschap is niet eenduidig te kwantificeren, maar NASA en de wetenschappers die ze raadplegen hebben wel ideeën over welk onderzoek wetenschappelijk gezien prioriteit moet krijgen. De afwegingen zijn wellicht imperfect maar die worden wel gemaakt, geen afwegingen maken is geen alternatief.

Het wordt dus wel langs een kosten-meetlat gelegd, er is een beperkt budget en daarvoor wil je graag zo veel mogelijk wetenschap.
Tenzij er andere dan wetenschappelijke doelen zijn; de voornaamste reden voor de bemande Maan missies was (geo)politiek. Uiteindelijk was het een mix van diverse doelen, waarvan wetenschap er één was, en kosten wel een rol speelden.

De Russen hadden in 1966 al een onbemande lander neergezet op de Maan. Dus was bemanning niet noodzakelijk voor de navigatie.
Remote navigatie was het initiële plan en uiteindelijk een backup plan bij Apollo. De problemen en manoeuvres die door de Apollo bemanning zijn opgelost/uitgevoerd zijn uitvloeisels van het feit dat het bemande missies waren.
Mensen zijn (op dit moment) gewoon veel multifunctioneler en in veel gevallen ook flexibeler inzetbaar. Daar staat tegenover dat ze ook in veel gevallen niet inzetbaar zijn zonder kostbare en technisch ingewikkelde maatregelen (drukpakken).
Wat uiteindelijk neerkomt op een kosten-baten afweging, en afhankelijk is van het beoogde doel.
multikoe
@BadRespawn6 december 2022 16:44
Interessante discussie. We zouden nog even kunnen doorgaan, waarbij ik natuurlijk eenvoudig zou kunnen aantonen dat ik gelijk en jij ongelijk hebt, maar ik heb niet zoveel puf meer om te reageren, dus ik laat het hierbij :) We komen elkaar nog wel weer tegen.
CivLord
@multikoe7 december 2022 13:30
Mensen zijn nog altijd flexibeler en veelzijdiger dan robots. Ik heb nog geen robot gezien die een pot filterkoffie kan zetten.
Dat zal niet eens zo moeilijk zijn. Maar probeer diezelfde robot ook eens een lamp te laten verwisselen in tien verschillende lampen. De vaat te doen, fietsen, autorijden, boodschappen doen, etc.

@DeDooieVent
Het is vaak veel kosteneffectiever om één handeling door een robot uit te laten voeren. Maar je kan een mens véél meer verschillende handelingen uit laten voeren. Inclusief handelingen waarvan je van te voren niet wist dat die uitgevoerd moesten worden.
Je kan een robotische missie uitvoeren voor een fractie van de kosten van een bemande missie, Maar wil je met robotische missies evenveel data uit evenveel onderzoeken halen als één geologisch geschoolde astronaut met een paar instrumenten, heb je een vloot aan robotische missies nodig die een veelvoud kosten van een bemande missie.
supersnathan94 @DeDooieVent6 december 2022 12:43
Nou. De effecten van de ruimte en gewichtsloosheid op mensen is niet nihil. Dat onderzoeken is an sich al waardevol.

Geeft ons een beter beeld van hoe zaken werken door invloed van zwaartekracht, maar ook voor later als we een keer intragalactisch gaan koloniseren hoe dat zich dan gaat uiten onder invloed van lagere zwaartekracht.
Buzz9 6 december 2022 10:23
En nog steeds geloven mensen er helemaal niks van... ik snap het niet
KKose @Buzz96 december 2022 10:41
Ze denken dat de beelden fake zijn.
vt220 @KKose6 december 2022 11:05
deepspace fake :)
ThanosReXXX @Buzz96 december 2022 10:57
Ach, als we al rekening moeten gaan houden met mensen die vandaag de dag nog keihard geloven in een platte Aarde, ondanks ALLE informatie die we tot onze beschikking hebben, dan moet je waarschijnlijk tot de conclusie komen dat je het beste dit soort figuren compleet kan negeren, want die zullen altijd wel weer nieuw "bewijs" vinden om hun belachelijke complot theorieën te ondersteunen.

Zonde van je tijd en energie dus. ;)
theMob @ThanosReXXX6 december 2022 17:21
Die platte aarde theorie wordt dan weer vaak tegengesproken door mensen die zeggen dat de aarde rond is... Laten we eerlijk zijn, een pannekoek is ook rond (en een pannenkoek is gebakken in meer dan één pan!).
Engineer @Buzz96 december 2022 11:26
Er zijn ook mensen die denken dat ze een vliegtuig zijn.... Komt er op neer dat je niet moet verwachten dat 100% van de wereldbevolking op een lijn zal zitten met datgene een gemiddeld intelligent mens normaal vind. Er is altijd iemand die wat anders vind, hoe maf datgene ook is, lekker laten gaan dus... waarom zou je energie in die mensen steken 🙂. Al krijg je ze omgepraat dan heb je er nog niks aan.
Kerngezond @Buzz96 december 2022 11:49
Het gaat ook niet om wetenschappelijke argumenten. Het is een socio-politiek gedreven ideologie.
84hannes @Buzz96 december 2022 12:57
Ik had een collega die er van overtuigd was dat de eerste maanlandingen fake waren, omdat de technologie er nog niet was, maar dat de latere landingen wel echt waren 😂
KKose 6 december 2022 10:24
Hoe worden de manoeuvres uitgevoerd, dmv branding vd motoren of door 'samen geperste' lucht (op de videos zie je soms ,langs de zijkanten, lucht uitkomen)?
Alvast bedankt
pagani @KKose6 december 2022 10:41
Een combinatie. Samengeperste gassen worden inderdaad gebruikt voor subtiele koers- en oriëntatiewijzigingen (en eventueel een kleine versnelling of vertraging), voor het grovere werk werk je met motoren.

Overigens worden de meeste oriëntatiewijzigingen met gyroscopen gedaan, de samengeperste gassen zijn dan weer voor relatief grotere/snellere wijzigingen.

[Reactie gewijzigd door pagani op 26 juli 2024 13:48]

jj71 @KKose6 december 2022 10:45
Gewoon raketmotoren. Er is in de ruimte natuurlijk geen atmosfeer, dus als die raketmotoren iets uitstoten dan ziet dat er anders uit dan de uitlaatgassen van een raket die door de dampkring van de aarde vliegt. Je ziet dan veel minder een vlam, en het ziet er inderdaad meer uit als een pufje samengeperste lucht. Maar het is gewoon raketbrandstof die wordt verbrand.
ThanosReXXX @KKose6 december 2022 10:48
Het zijn kleinere "thrusters", mini aandrijvingssystemen/raketten, die specifiek voor het doel van het bijsturen zijn. Die vuren korte, snelle "jets" af, om koers te wijzigen, en dan zie je dus zo'n soort stoompluimpje tevoorschijn komen.

Hier op de pagina van de ESA een volledig overzicht van de hele heen- en terugreis, met alle details over hoe en wat, mocht het je interesseren:
https://blogs.esa.int/ori...i-short-mission-overview/
maartend 6 december 2022 10:37
Geweldig al die commentaren op facebook ; NASE special Effects, we kunnen niet buiten de dampkring komen, de maanlanding is nooit geweest.
jan_111 @maartend6 december 2022 10:54
in welke facebook bubbel ben jij beland? Snel niet meer naar kijken zou ik zeggen.
Dan is de rest van je feed waarschijnlijk ook tijdverspilling 8)7
maartend @jan_1116 december 2022 11:04
Staat gewoon op de NOS FB pagina onder dit soort berichten. Je hoeft er dus niet eens voo rin een bubbel te zitten, die lui poppen overal op.
jan_111 @maartend6 december 2022 13:16
ouch :Y)
84hannes @maartend6 december 2022 13:16
Staat gewoon op de NOS FB pagina onder dit soort berichten.
Vraag me eens waarom ik niet meer op Twitter of Facebook kom.
KKose @maartend6 december 2022 10:45
Waarom dat ze zo moeilijk doen om niet te geloven begrijp ik niet, kan dieper ingaan maar vind tijdverlies.
Engineer @KKose6 december 2022 11:33
Dat doen ze omdat ze complottheorieën spannend vinden. Alsof ze in een film zitten waarin ze zelf de held zijn die alles door hebben, en de rest van de wereld slaaf van het kwaad is. Voor verdere diepgang zal je een psycholoog moeten navragen, maar eigenlijk is het effectiever om die echo kamertjes links te laten liggen idd 🙂
jan_111 6 december 2022 10:21
2025 is als *alles* goed en gestroomlijnd gaat. 2028 is realistischer.
* Artemis || moet vlot verlopen (staat al 2 jaar voor nu)
* een nieuw ruimtepak
* Gateway moet gelanceerd worden
* SpaceX moet 12 Starships lanceren: (1 tanker, 10 voor vullen tanker, 1 maanlander) (+ test vluchten)

Kans is dat iemand slim is en dat de dure SLS en Orion geschrapt wordt en er een combinatie van Falcon + Dragon crew (voor veilig lanceren en landen van de bemanning) gebruikt wordt samen met Starship.
Maar ja omdat SLS een werkgelegenheidsproject / stemmen trekker is zal dat wel niet gebeuren.
Lees ook: Artikel op arstechnica.com

[Reactie gewijzigd door jan_111 op 26 juli 2024 13:48]

dmantione @jan_1116 december 2022 11:42
Ik ga er vanuit dat het zelfvertrouwen bij Nasa na dit succes flink toeneemt en ze gewoon door gaan pakken. SpaceX dacht de afgelopen jaren in kansen, Nasa dacht in risico's.
BadRespawn
@dmantione6 december 2022 12:54
Ik ga er vanuit dat de bestaande Artemis planning is gebaseerd op een gunstig verloop van de diverse missies, en NASA gewoon professioneel is en dus niet impulsief zal handelen.

Als niet je eigen leven op het spel staat of je verantwoordelijk bent voor het leven van anderen, is het altijd makkelijk om er stoer over te doen.

Als SpaceX verstandig is dan denken ze bij bemande vluchten ook in risico's. NASA heeft voldoende harde lessen gehad om dat te blijven doen. Het moeilijkste daarbij is nog om niet te zwichten voor politieke druk mbt het halen van streef-datums.
CivLord
@jan_1117 december 2022 13:15
Het duurste aan de SLS zijn de ontwikkelkosten. Die zijn voor het grootste deel al gemaakt, dus afschaffng zal die kosten niet verlagen. Die $ 4 mld. per lancering die je vaak leest zijn de kosten voor de lancering plus de ontwikkelkosten die over een aantal geplande lanceringen zijn uitgesmeerd.
Nu stoppen, ten gunste van Starship, betekent dat we de duurste raket ooit hebben gelanceerd, voor een slordige $ 40 of 50 mld. En dat de Amerikanen weer eens een tijd geen astronauten kunnen lanceren wanneer er een mankement aan Starship wordt ontdekt.
jan_111 @CivLord8 december 2022 08:54
En dat de Amerikanen weer eens een tijd geen astronauten kunnen lanceren wanneer er een mankement aan Starship wordt ontdekt.
Ik heb nooit geschreven dat er met Starship astronauten gelanceerd moeten worden. Daar is de Falcon 9 +Dragon capsule voor. En Dragon heeft er juist voor gezorgd dat "Amerikanen weer eens een tijd geen astronauten kunnen lanceren"
en over de kosten zie: SLS budget

[Reactie gewijzigd door jan_111 op 26 juli 2024 13:48]

Gutteguttegut 6 december 2022 11:35
https://tweakers.net/foto...xv9WUJDiOGTwaLPV91KZd.jpg

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