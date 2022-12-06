NASA Orion vliegt laatste keer langs het maanoppervlak

Mensen kunnen heel fel reageren als iemand vragen stelt bij het ontstaan van de oerknal
... niet zo fel als sommige mensen reageren als iemand anders iets beweert wat in tegenspraak is, of lijkt te zijn, met het letterlijke woord uit de Bijbel...
Mensen reageren fel omdat jij wel de overtuigingen van iemand anders ter discussie wilt stellen, en hem op zijn eigen vakgebied
de les lezen, waarvoor hij een universitaire studie van minstens 4 jaar gedaan heeft, en waarschijnlijk daarna nog jarenlang kennis heeft vergaard op dat gebied, terwijl jij amper tot geen opleiding hebt op dat gebied, en tevens op geen enkele manier bereid bent jouw eigen overtuigingen ter discussie te stellen, en ook maar te overwegen dat die misschien niet 100% correct zijn.
Feitelijk wil jij een discussie over geloof hebben, maar je doet het voorkomen alsof je over wetenschap wilt discussiëren. En ondertussen wil je ze eigenlijk tot het geloof bekeren. Daar hebben mensen dus allemaal geen zin in. Vandaar.
Als een chirurg steeds opnieuw met mensen te maken heeft die geen geneeskunde hebben gestudeerd, maar hem wel willen vertellen hoe hij z'n werk niet goed doet, en hem willen overtuigen dat hij het anders moet doen, dan heeft ie er op een gegeven moment ook schoon genoeg van.
En eerlijk gezegd: hetgeen wat jij zegt duidt erop dat jij niet weet wat wetenschap is en hoe het werkt volgens wetenschappers zelf
. En dan bedoel ik niet iemand van de Kerk die zichzelf wetenschapper noemt. en misschien wel ooit de universiteit bezocht heeft. Dan bedoel ik die aspecten van wetenschap en de wetenschappelijke methode waarover bijvoorbeeld minstens 75% van de wetenschappers zelf het zonder discussie eens is. Zolang jij de mensen met wie je wilt discussiëren niet begrijpt, en/of niet wilt begrijpen, heeft discussie geen zin, en moet je er niet aan beginnen. Net zomin als de ander eraan moet beginnen als hij jouw standpunt niet begrijpt, of niet wil begrijpen.
Dit zegt het eigenlijk allemaal:
Imho is wetenschap net zo goed een religie
Dat bewijst dat je niet begrijpt wat wetenschap is. Jij kent blijkbaar alleen religie, en iemand heeft jou blijkbaar overtuigd dat wetenschap hetzelfde effect heeft in mensen als religie. Dat is absoluut niet zo. Het soort waarheden wat de kerk verkondigt, is van heel andere orde, en volkomen onvergelijkbaar met de conclusies die wetenschappers trekken op basis van observaties en experimenten. DIe twee kunnen náást elkaar bestaan, maar de mensen (zowel wetenschappers als gelovigen) die anders beweren, die brengen aan beiden (wetenschap én geloof) schade toe.
Meestal verzandden die discussies door gebrek aan kennis
Ik concludeer dat jij met mensen over fundamenten van geloof en wetenschap wilt praten, terwijl jullie eigenlijk beiden te weinig kennis hebt op het gebied. Vrij zinloos, omdat je dan dus beiden niet echt in staat bent om er echt iets nuttigs over te zeggen.
Er is een verschil tussen 'ergens in geloven
' (God, Ra, Zeus, ...), en geloven dat iemand ergens een goede verklaring voor heeft, en een goede methode heeft om nieuwe
verklaringen te vinden die in de praktijk werken. Jouw geloof is een geloof in
God. God wordt aanbeden. Er bestaat geen geloof in
wetenschap. Er is geen aanbidding van wetenschap. Geen tempel, kerk, of wat dan ook. Het enige wat we hebben, is dat een heleboel mensen van mening zijn dat wetenschappers veel kennis hebben, en goed in staat zijn een heleboel dingen logisch te verklaren, en tevens, en dat is belangrijk
, met die kennis in staat zijn voorspellingen te doen over toekomstige waarnemingen, en de uitkomsten van toekomstige experimenten of acties. Geloof in God werkt heel anders. De bijbel vertelt je niet hoe je een raket moet maken, en daarmee op de maan landen. Of hoe je een mobiele telefoon maakt, of waarom de aarde en de maan op een bepaalde manier bewegen, en waarom Mercurius schijnbaar op een iets andere manier beweegt, of hoe je iemand moet opereren als hij een hartinfarct gehad heeft. Dat alles doet de wetenschap. Meer niet. De wetenschap vertelt je daarentegen niets over de zin van het leven, leven na de dood, en de rol van God in je leven, of waarom
de aarde bestaat, en zo.
En als je het over de oerknal wilt hebben, en de evolutie en zo: wat je er ook van vindt, beiden zijn de beste verklaringen die wetenschappers hebben kunnen bedenken voor de feiten die geobserveerd zijn: aardlagen fossielen, sterren, sterrenstelsels, etc. etc. Nieuwe feiten kunnen daarbij in theorie leiden tot nieuwe, heel verschillende conclusies (alhoewel niemand verwacht dat er op dat gebied nieuwe feiten zullen komen die alle bestaande conclusies op losse schroeven zetten). Maar het zijn geen absolute Waarheden. Het zijn verklaringen voor observaties. Dat is dus niet in tegenspraak met de Waarheden van het geloof, want dat is van heel andere orde. God onttrekt zich naar zijn aard aan wetenschappelijke bewijsvoering. Dus kunnen wetenschappers er wetenschappelijk gezien niets over zeggen, behalve dat ze er dus niets over kunnen zeggen. En als ze iets anders beweren, dan is dat wellicht omdat ze geloven dat God niet
bestaat. En dat is even onwetenschappelijk als geloven dat God wél bestaat. Dus als je het over wetenschap en geloof hebt: als een wetenschapper stellig overtuigd is dat God niet bestaat, niet kán bestaan, of zo, dan is dát dus een soort geloof. Maar daar houdt het dan ook op.
Als je gelooft dat de aarde bijv. 6000 (?) jaar geleden geschapen is, dan volgt daaruit automatisch dat God op dat moment ook alle fossielen en zo geschapen heeft, en het enige wat de wetenschappers dan dus aan het uitzoeken zijn, is wat God toen heeft gewild, of heeft toegestaan, dat ze zouden bedenken. Idem met de oerknal. God heeft blijkbaar het heelal op een bepaalde manier geschapen, en wetenschappers proberen daarin patronen te ontdekken, en als ze daaruit concluderen dat er een oerknal is geweest, dan heeft God het zo geschapen dat ze dat zouden concluderen.
En als je uit alles wat de wetenschappers zeggen denkt dat zij absolute Waarheden verkondigen, en dus in tegenspraak met God, of de wil van God, dan geef je ze daardoor macht over jouw geloof.