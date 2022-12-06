NASA Orion vliegt laatste keer langs het maanoppervlak

De NASA Orion-capsule heeft maandagavond voor de laatste keer het maanoppervlak gepasseerd. Daarmee ligt Orion op koers voor zijn terugkeer naar de aarde. De ruimtecapsule moet op zondag 11 december landen in de Atlantische Oceaan.

Het Orion-ruimtevaartuig voltooide maandagavond zijn laatste vlucht langs het maanoppervlak voor zijn terugkeer naar de aarde, schrijft NASA. Orion passeerde het maanoppervlak op ongeveer 130km hoogte. In een video is te zien hoe de capsule de maan nadert, vlak voor zijn return powered flyby burn, waarmee Orion nu voldoende snelheid heeft om terug te keren naar de aarde.

De capsule voerde daarbij een ontbranding van de hoofdmotor uit, die 3 minuten en 27 seconden duurde. Volgens NASA veranderde deze ontbranding de snelheid van Orion met ongeveer 1054 kilometer per uur. Het is de laatste grote motormanoeuvre die Orion uitvoert tijdens de Artemis 1-missie, die fungeert als een vliegtest van de capsule voordat deze later dit decennium gebruikt wordt om mensen te vervoeren.

NASA's Orion-capsule plonst volgens de planning op 11 december neer in de Atlantische Oceaan. Eenmaal daar zal een team duikers en technici op kleine boten naar het ruimtevaartuig varen, waarna deze terug naar een schip wordt gesleept. Daarmee komt de Artemis 1-missie ten einde. Tijdens deze missie zijn alle systemen van Orion getest, ter voorbereiding van Artemis 2 en 3. Bij Artemis 2 wordt een soortgelijke lunar-flybytest uitgevoerd, maar dan met mensen aan boord. Artemis 3 moet mensen in 2025 naar het maanoppervlak brengen.