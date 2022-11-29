Orion-capsule breekt afstandsrecord, 269.000 mijl van de aarde

De onbemande Orion-capsule heeft sinds de lancering 268.563 mijl afgelegd. Er zit dus een afstand van omgerekend 432.210km tussen de capsule en de aarde. Volgens NASA is dat de grootste afstand die een ruimtevoertuig dat mensen moet vervoeren, ooit heeft bereikt.

Het ruimtevaartagentschap meldt dat het afstandsrecord op maandagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd is doorbroken. Op zaterdag brak de Orion-capsule al het afstandsrecord van de Apollo 13-missie uit 1970. Dat stond op 248.655 mijl, ruim 400.000km. NASA verwachtte al dat het record afgelopen weekend zou worden doorbroken.

Vorige week is Orion succesvol in een baan rond de maan gebracht. De capsule bevindt zich op 64.000km boven het maanoppervlak. Daar zal die blijven tot 1 december. De capsule moet op 11 december veilig landen in de Stille Oceaan, na een missie die ruim 25 dagen heeft geduurd.

De NASA Orion-capsule werd op woensdag 16 november na een lange vertraging gelanceerd met de SLS-raket, als onderdeel van de Artemis I-missie. Deze ruimtemissie is bedoeld om verschillende aspecten van Orion te testen in de diepe ruimte, voordat de capsule gebruikt zal worden om voor het eerst in decennia astronauten naar de maan te brengen. Dat moet gebeuren met de Artemis III-missie, die op de planning staat voor 2025. Orion publiceerde vorige week scherpe foto's van het maanoppervlak.

Orion langs de maan, beeld uit livestream NASA
Orion langs de maan

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-11-2022 09:13
102 • submitter: beautjweetj

29-11-2022 • 09:13

102

Submitter: beautjweetj

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Reacties (102)

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Towerofpower 29 november 2022 09:27
Zonder dat er daadwerkelijk mensen in zitten blijft het een onbemand apparaat. Maar goed ze willen iets te vieren hebben daar, gefeliciteerd.
Fly-guy @Towerofpower29 november 2022 10:06
Het is ook iets om te vieren... Ook al hebben ze (meestal) contact met de capsule, veel systemen moeten (grotendeels) autonoom hun werk doen, zonder storingen en binnen de gestelde parameters.

Als dat niet zo is, kunnen er nooit mensen mee.

Het feit dat als werkt zoals voorzien, is een goede prestatie. Dat dit op het moment gebeurt op een afstand verder dan enige andere (beoogde)maanlander, is een leuk extraatje.
Coolstart
@Fly-guy29 november 2022 10:45
Vier dan de grootste afstand dat een mens van de aarde is verwijderd geweest. Daar doelen ze op buiten dat er geen mensen inzitten. Een voor mensen bedoelde satelliet in een baan rond de maan schieten is gewoon een stapje in de evolutie van ruimtereizen. Geen baanbrekend record. Zo kan je alles vieren.

50jaar na de maanlanding is dit maar een mager resultaat. Dat was pas een record.
DrPoncho @Towerofpower29 november 2022 11:50
"Ze willen iets te vieren hebben" serieus? Zijn we zo cynisch tegenwoordig? Niet bepaald een conventioneel reisje dat ze maken.
KKose @Towerofpower29 november 2022 09:44
Of 'onbemenst'...
deneys @KKose29 november 2022 10:19
of 'onbezoogdiert'
JRvP @deneys29 november 2022 10:50
onbe-homosapienst
IStealYourGun @JRvP29 november 2022 12:01
De laatste jaren zijn er twijfels of we wel zuiver afstammen van homo sapiens, maar sowieso zijn we geen homo sapiens, dus de naam zou wetenschappelijk foutief zijn.
Verwijderd @deneys29 november 2022 12:55
Als ik dat tegen mijn vrouw zou zeggen, heb ik toch een probleem :+
Jazco2nd 29 november 2022 09:18
Wat is de 'diepe ruimte' precies als dit ding een rondje om de Maan doet?
Wat is de rest van de ruimte dan?
MiesvanderLippe @Jazco2nd29 november 2022 09:21
Dichter bij de aarde, waar er nog sporen van een atmosfeer zijn, andere dingen rondvliegen, dat redelijk bereikbaar is.
Nico Klus 29 november 2022 13:44
Dan doe je een wetenschappelijke missie en ga je over een afstand in mijl communiceren 8)7
Dan denk ik bij voorbaat dit is een pr bericht en kan je niet echt serieus nemen.
multikoe
@Nico Klus29 november 2022 15:04
Wat een onzin. Waarom zou een bericht, dat opgemaakt is voor de amerikaanse belastingbetaler en waarin daarom mijlen worden gebruikt, niet serieus genomen moeten worden. Klopt de informatie niet? Staan er fouten in?
Gibbs 29 november 2022 09:19
Ter verduidelijking, dit is het record afstand tussen de aarde en een capsule (Orion). Niet de totaal afgelegde aantal km/miles, dit ligt uiteraard velen malen hoger.
batjes @Gibbs29 november 2022 10:10
Afhankelijk van hoe je meet.
Het heeft al zeker 933miljoen kilometer afgelegd.

655miljoen van het melkwegstelsel dat met 2,1miljoen kmh door het universum gaat.
258miljoen van onze zon door het melkwegstelsel.
20miljoen van onze aarde om de zon.
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @batjes29 november 2022 10:39
Als een kind met een speelgoedautootje over de achterbank rijdt van een rijdende auto, dan tel je de kmh's en de totaal afgelegde afstand van de rijdende auto ook niet op bij het spelen. Een vlieg in een vliegtuig vliegt net zo snel als door jouw woonkamer en niet met Mach 2.
Knijper1962 @Jorgen29 november 2022 10:56
En hoe snel is het licht uit een zaklantaarn die in een ruimteschip zit dat al de lichtsnelheid nadert?
pe1dnn @Knijper196229 november 2022 20:16
Snelheid? Ten opzicht van wat? Ten opzichte van zichzelf is de snelheid nul. Ten opzichte van het ruimteschip zal het licht uit de zaklamp met lichtsnelheid van het schip verwijderen. Maar voor een observant ergens anders niet. Eigenlijk simpel maar toch weer niet.

Het probleem is de tijd. Als het ruimteschip ten opzichte van jouw met bijna lichtsnelheid vliegt dan zal de straal van de zaklamp vanuit jouw standpunt nauwelijks vooruit komen. Maar voor degene in het ruimteschip vliegt het met lichtsnelheid weg. Kortom in de tijd dat voor de reiziger in het ruimteschip in een paar nano seconden het licht een grote afstand heeft afgelegd zijn er bij jouw eeuwen verstreken voor diezelfde afstand. Het licht is precies even ver gekomen maar heeft er bij jouw heeeeeel veel langer over gedaan dan voor de reiziger in dat ruimteschip. Een seconde is een seconde? Nou, niet dus...

Dat nog even los van het praktische probleem hoe je die zaklamp zou kunnen zien want die moet de hele afstand vanaf dat schip nog naar jouw terug afleggen om het te kunnen zien en dat schip is na een paar eeuwen nogal ver weg.

Wat je wel kan doen is 2 heel nauwkeurige klokken nemen. 1 houd je bij je en de andere stuur je een rondje om de aarde en komt dan weer terug op dezelfde plaats. En guess what, ze lopen niet meer gelijk. De klok die gereisd heeft had een iets andere perceptie van tijd. Je zou kunnen zeggen hij loopt achter, maar dat is niet juist en dat die van jouw voor loopt klopt ook niet. Ze lopen beide exact op tijd. Alleen was voor beiden de tijd niet hetzelfde. Jaren nadat dit al was voorspeld konden we dit meten. Het tijdverschil is natuurlijk uiterst miniem want de snelheid van een vliegtuig is natuurlijk peanuts vergeleken met de lichtsnelheid.
Amped @Knijper196229 november 2022 11:08
Altijd met de snelheid van het..licht ;)
JGR @Amped29 november 2022 11:34
Als je in dat bijna-licht-snelheid-snelle-ruimteschip voorin bij het raampje zit, zou je dan het licht vanuit de zaklantaarn dat je door het raampje naar voren schijnt, langzaam van je af zien bewegen ? |:( 8)7
thiazi @JGR29 november 2022 12:05
Ja precies, zou je in een trein zitten die 1 km per uur langzamer gaat dan de lichtsnelheid. Zou je het licht van de zaklamp met 1 km/h van je af zien bewegen. Dit geldt ook voor je eigen beweging.
Ceri0n @thiazi29 november 2022 12:24
Mag ik de reeks doorbreken? Wat boven gesuggereerd wordt klopt niet. Er is geen stabiel punt in de ruimte/tijd wat 0 kilometer per uur gaat en vanaf daar alles moet berekenen. Alles is relatief aan elkaar, dus ook snelheid en zelfs de lichtsnelheid. Dit betekent dat het licht dan niet 1 kilometer uit je zaklamp komt maar gewoon met 300.000 voor jou. Voor een onafhankelijke observeerder die 'stil' staat zal het licht uit jouw zaklamp echter net zo hard gaan als de zaklamp van zich zelf. Hoe meer je accelereert hoe sneller je door de tijd gaat ten overstaande van de objecten die niet accelereren, al zal dat met de lage snelheden in het dagelijkse leven niet te merken zijn. Niets gaat harder dan het licht, vandaar dat dit met de 'snelheid van tijd' gecompenseerd wordt.

Voor meer informatie verwijs ik je door naar de relativiteitstheorie van Einstein.

(Als bovenstaande sarcastisch was, you've triggered me lol :9~ ).
JGR @Ceri0n30 november 2022 19:47
Was inderdaad niet serieus bedoeld. :)
Sleepkever @thiazi29 november 2022 12:28
Als je zelf op de trein zou zitten zou vanuit jou observatiepunt die zaklamp zich normaal gedragen. Licht gaat nog steeds met de lichtsnelheid vanuit jou ogen dan en zie je zeker niet langzaam vooruit bewegen.

Voor iemand buiten die trein die op een afstand kijkt hoe die zaklamp aangezet wordt gaat de lichtstraal dan wel weer met 1km/h langzaam voor trein uit. Einsteins speciale relativiteitstheorie is altijd een leuk hersenkrakertje.
Metallize @Knijper196229 november 2022 14:36
deze man kan het goed uitleggen ;) https://www.youtube.com/watch?v=ACUuFg9Y9dY
batjes @Jorgen29 november 2022 11:15
Een groot deel van de 'daadwerkelijke' afstand die Orion heeft afgelegd, is ook alleen maar afgelegd door de baan om de aarde waar het in zit. Zijn dat daadwerkelijk afgelegde kilometers of kun je dat zien alsof Orion op de achterbank van de aarde meelift.
Patriot @Jorgen29 november 2022 10:42
Een vlieg in een vliegtuig vliegt net zo snel als door jouw woonkamer en niet met Mach 2.
Als we de gemiddelde kruissnelheid van een passagiersvliegtuig nemen dan is dat nog steeds een indrukwekkend snelle vlieg.
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @Patriot29 november 2022 10:45
Opgeteld wel, maar zo snel vloog hij niet ;)
Patriot @Jorgen29 november 2022 10:49
Als je de kruissnelheid van een snel passagiersvliegtuig aftrekt van Mach 2 dan kom je nog steeds uit op tegen de 1.500 km/u. Zoals ik zei, een indrukwekkend snelle vlieg.
pennenlikker @batjes29 november 2022 12:26
Daarom is het concept van tijdreizen op aarde ook zo dom, als je maar een minuut in de tijd zou reizen dan eindig je hoogst waarschijnlijk in een leeg stuk ruimte.
AuteurLFranxWind @Gibbs29 november 2022 09:32
Even een kleine aanpassing gemaakt in het intro om dat te verduidelijken. Bedankt voor het doorgeven!
Groax @LFranxWind29 november 2022 09:51
Maar de Orion-capsule breekt afstandsrecord omdat deze bedoeld is voor bemande vluchten.
Wij zijn verder geweest met onze speeltjes :)
pirke @Groax29 november 2022 14:33
Voyager bijvoorbeeld...
flippy @pirke29 november 2022 15:19
helemaal naar het delta-kwadrant. :+
postbus51 @flippy30 november 2022 00:19
pegasus sterrenhoop en daar wraiths en replicators sarren }>
WeeDzi @LFranxWind29 november 2022 09:38
volgens mij klopt de titel nog steeds niet: de toevoeging die de capsule heeft afgelegd heeft namelijk niets met het record te maken....
AuteurLFranxWind @WeeDzi29 november 2022 09:45
Goed punt. Ik heb de titel inmiddels ook aangepast.
hiems @LFranxWind29 november 2022 11:11
De intro is nog steeds niet volledig correct: het is de grootste afstand die werd bereikt, niet afgelegd.
multikoe
@Gibbs29 november 2022 09:27
Ik vind dat eerlijk gezegd toch wel een dingetje. In een artikel over ruimtevaart mag je dit soort fouten niet maken.
Ik snap overigens wel dat het ingewikkeld is: je wil graag een "prestatie" neerzetten, maar bij ruimtevaartuigen is dat best lastig. Alles met snelheden en afstanden is slecht bruikbaar omdat bij het ontbreken van weerstand in het vacuüm hoge snelheden en grote afstanden bereikt kunnen worden door slim te manoeuvreren en gewoon maar lang genoeg te wachten. Het aantal dagen in de ruimte is al beter omdat dat afhankelijk is van de prestaties van je energievoorziening of je life-support systeem.
mcmd @multikoe29 november 2022 10:50
Fouten mogen best wel gemaakt worden. Ik maak ze in ieder geval regelmatig.
Het gaat erom hoe je ermee omgaat en wat je ermee doet.
Van Tweakers verwacht ik niet een heel hoog niveau over dit soort onderwerpen, het is meer aardigheid om er iets over te lezen. Zolang het maar goed zit met de bits en de bytes!
multikoe
@mcmd29 november 2022 11:03
Daar verschillen we dan van mening, er wordt de laatste tijd veel artikelen geschreven over ruimtevaart en er zit ook best wel wat kennis bij de auteurs. En Tweakers is een technologie-forum, dus niet alleen bits en bytes :) Als dat zo was geweest, dan was ik allang afgehaakt...
Gethijsem @mcmd29 november 2022 12:59
Ik vind het verschil tussen de sinds de lancering totaal afgelegde afstand en de maximaal afgelegde afstand tussen de aarde en het ruimtevaartuig toch wel een 'dingetje' op een technische site als Tweakers. Het viel mij iig meteen op en anderen hier dus ook. Dat mag wat mij betreft hier best gemeld worden.
Ook het gebruik van mijlen valt me op, dat zou natuurlijk gewoon in kilometers moeten zijn op deze Nederlandstalige website.
snah001 @Gibbs29 november 2022 10:50
Het staat nog steeds zo in de tekst van het artikel:
"Volgens NASA is dat de grootste afstand die een ruimtevoertuig dat mensen moet vervoeren, ooit heeft afgelegd."
Dat moet zijn:
"Volgens NASA is dat de grootste afstand dat een ruimtevoertuig dat mensen moet vervoeren verwijderd is geweest vanaf de aarde".
Tapijtmepper 29 november 2022 09:18
Technisch gezien is de Tesla Roadster ook personenvervoer en die is veel verder geraakt :+

https://www.whereisroadster.com/

[Reactie gewijzigd door Tapijtmepper op 22 juli 2024 17:51]

KKose @Tapijtmepper29 november 2022 09:42
Het is wel geen ruimtevoertuig , waar zou dat nu rondvliegen?

[Reactie gewijzigd door KKose op 22 juli 2024 17:51]

ikbentochniegek @KKose29 november 2022 19:11
Dan hadden ze een Mitsubishi Space Star moeten lanceren 😋
Aiii @Tapijtmepper29 november 2022 10:11
In deze functie zou ik het eerder onder ruimteafval scharen. Anders kun je een pop aan een ruimtesonde binden en zeggen dat het bemand is. De Tesla is uiteraard nooit bedoeld om mensen te vervoeren in de ruimte en daarom ook geen (potentieel) bemand ruimtevoertuig.
SadisticPanda 29 november 2022 10:25
Orion: ...

Voyager: * hold my beer *


(ja weet wel onbemand, maar toch :))
DrPoncho @SadisticPanda29 november 2022 11:52
Gaat wel tijdje duren voor we dat biertje kunnen aannemen van 'm :P
Simon Weel 29 november 2022 10:52
Het bericht van Nasa is duidelijk gericht op het Amerikaanse publiek, want Nasa gebruikt het metrisch systeem (wat in het verleden voor de nodige problemen heeft gezorgd).
pim 29 november 2022 10:55
De onbemande Orion-capsule heeft sinds de lancering 268.563 mijl afgelegd. Er zit dus een afstand van omgerekend 432.210km tussen de capsule en de aarde.
Damn, wat een kromme zin.
Mijl zou niet eens benoemd moeten worden.
En afstand afgelegd zegt 0,0 over de afstand tussen de capsule en de aarde.
VantageR 29 november 2022 11:23
Het record is dus: De grootste afstand tussen aarde en een ruimtevoertuig dat mensen moet vervoeren, alleen dan onbemand. Er zijn onbemande ruimtevoertuigen die al veel verder van de aarde zijn gekomen. Ik vind het pas echt een record als het ook daadwerkelijk bemand zou zijn geweest.
The Third Man 29 november 2022 10:34
Vanwaar het primair noemen van de afstand in mijl met daarbij de kilometers? Waarom niet gewoon het enkel in kilometers benoemen?
Tjidde @The Third Man29 november 2022 11:04
Maar alle wetenschap ook in de VS is metric.

Ik vind het ook gek.
Al bekt 269000 beter dan 432210.

Laatst een podcast van Neil degrasse geluisterd over metric en de VS. Op de achtergrond is alles al metric.

De laatste stap lijkt mij alleen super lastig. Het gewone volk hun gebruikelijke eenheden laten aanpassen. Zou als aanval kunnen voelen, "ze willen mijn identiteit afpakken" gevoel.
The Third Man @Tjidde29 november 2022 12:24
Je zal altijd andere contexten houden. In de lucht- en scheepvaart zal de nautische mijl voor de komende decennia nog wel de norm blijven. Dus ook of de Amerikaanse cultuur zich zou aanpassen naar metrisch lijkt me een aparte discussie van wat een artikelschrijver in een Nederlands artikel op een Benelux-gerichte nieuwssite plaatst. Het principe blijft dat je de voor de hand liggende eenheid toepast die je publiek verwacht en dat is hier de kilometer.
mark-k @Tjidde29 november 2022 13:01
Elke imperial maat is inderdaad tegenwoordig gespecificeerd aan de hand van een ratio van de metrische eenheden. Die Amerikanen moeten alleen nog steeds moeilijk doen in plaats van gewoon toe te geven dat hun systeem slechter is. Gevalletje trots voor "The greatest country in the world"...
e_balk @mark-k29 november 2022 13:35
Vanaf het moment dat deze maten gestandardiseerd zijn naar het metrische systeem kan je ze natuurlijk niet echt "slechter" meer noemen. Onderhuids zijn ze immers hetzelfde....

Je kan zeggen verwarrender, maar niet meer slechter....
StGermain @The Third Man29 november 2022 12:43
Ik stoor mij er ook aan, het geeft de indruk dat er gewoon een persbericht van de NASA door de vertaler gegooid is.
fastedje @The Third Man29 november 2022 12:55
Mijlen zijn bovendien extra verwarrend omdat er verschil is.in land- zeemijlen. De.vraag.is welke er een ruimtevaart fan gebruikt worden.
The Third Man @fastedje29 november 2022 13:07
In de ruimtevaart is naar mijn weten door de "grote jongens" (NASA, ESA, KP SSSR) nooit iets anders dan kilometers gebruikt. Misschien dat de Britten nog mijl/voet hebben gebruikt voor hun ruimteprogramma maar dat heeft nooit een significante rol gespeeld. De enige reden om nog mijl te gebruiken is als je voor een Amerikaanse lezer schrijft en dat lijkt in het bronartikel gebeurt te zijn, en nutteloos overgenomen door de auteur hier.
e_balk @The Third Man29 november 2022 13:38
De grote jongens (NASA) heeft niet altijd eenduidig met metrische standaarden gewerkt. Sterker nog, de omrekening tussen standaarden heeft nog wel tot significante problemen geleid in het verleden.

Een relatief recent voorbeeld:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter
The Third Man @e_balk29 november 2022 13:44
Juist wel, Wernher von Braun heeft altijd metrisch afgedwongen vanaf het begin. De fout in kwestie was door een leverancier (Lockheed) gemaakt en bij NASA had men dit over het hoofd gezien, terwijl ze nota bene de specificaties naar de leverancier, zoals altijd, in metrisch hadden opgesteld.
e_balk @The Third Man29 november 2022 14:16
Oke, ik snap je punt en op die manier heb je gelijk, het probleem is alleen dat er dus nog steeds met leveranciers gewerkt wordt, die niet eenduidig in Metrisch werken (Lockheed) waardoor er dus nog steeds omrekening plaats moet vinden en er dus ruimte is voor fouten.

De NASA had Lockheed eigenlijk dus niet als leverancier moeten gebruiken als ze niet standaard in metrisch werken.

Het punt is, dat je hele supply chain moet werken met 1 standaard en er geen conversies nodig moeten zijn op dit soort basale punten. Zeker niet, als je nagaat dat werken met het huidige imperialistische systeem eigenlijk al een omrekening is (dus dubbele omrekening enzo).
The Third Man @e_balk29 november 2022 14:29
A. vraag ik me af of je kan zeggen dat wat in 1998 speelde nog steeds actueel is, zijn er daadwerkelijk leveranciers die nog intern met iets anders werken
B. is natuurlijk door NASA wel het een en ander doorgevoerd om herhaling hiervan te voorkomen
C. vraag ik me af of je als NASA kan eisen dat een bedrijf intern met iets werkt cq. een aanbestedingsbod kan diskwalificeren op dat punt. Je mag binnen aanbestedingskaders niet oneindig vergaande bestekseisen stellen, het moet in verhouding staan met het eindresultaat. Met andere woorden: ik zet grote vraagtekens bij een scenario dat leverancier X wordt gediskwalificeerd en dat vervolgens niet zou kunnen aanvechten via een beroepsprocedure. Met nog het aspect van hoe NASA kan bewijzen dat leverancier X niet intern gewoon metrisch werkt, dan zou je interne kennis moeten hebben.

En vergeet niet, NASA eiste in '98 al dat op alle fronten metrisch werd gewerkt, n.b. Lockheeds eigen specificatie van de software met de bepalende bug vermeldde alles in metrisch... Deze nuance ontbreekt in het Nederlandse Wikipedia lemma, ook weer een voorbeeld waarom naar mijn mening de Engelse lemma's altijd de voorkeur hebben als referentie.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 22 juli 2024 17:51]

e_balk @The Third Man29 november 2022 14:32
A. Ik mag hopen van niet na het verlies van een miljoenenproject ;)
B. Zie A ;)
C. Dat kan absoluut, In een tak van sport waar de marges minimaal zijn, kan je van je leverancier vereisen dat ze werken binnen dezelfde standaarden en marges, zo kun je in een aanbesteding probleemloos vereisen welke standaarden gebruikt moeten worden, welke materialen en middelen vereist zijn en zelfs op welke wijze de kwaliteit gewaarborgd moet worden. Het is een de bieder om hieraan te voldoen, kunnen ze dat niet, dan diskwalificeren ze zichzelf.

Maar A en B zijn het meest belangrijk, ik ga er van uit dat de blunder Lockheed ook niet echt goed gedaan heeft.
The Third Man @e_balk29 november 2022 14:38
Dat werd ook gewoon geeist in 1998... En ze hebben vrolijk ja gezegd en iedereen heeft op basis van vertrouwen gewerkt in plaats van op basis van nacontrole. Dan kan je erg nuttig achteraf concluderen dat ze het 'dus' fout hebben gedaan / zichzelf ten onrechte gekwalificeerd achtten, maar dat verandert het niet. Fouten gebeuren en dat vang je af met controle, niet met eisen dat men nooit fouten moet maken. Naar mijn idee is dat slechts wijsheid achteraf gecombineerd met wishful thinking. "Je moet gewoon dit eisen en dan gebeurt het niet meer", ik geloof daar eerlijk gezegd niet in.
e_balk @The Third Man29 november 2022 14:39
Precies ;) Dus dan blijft er een kans op herhaling
CivLord
@fastedje1 december 2022 13:02
NASA zelf gebruikt intern SI-eenheden. (Dat is hierboven al goed uitgelegd.)
Deze mijlen komen uit het persbericht dat primair bedoeld is voor het Amerikaanse publiek. Dat kent enkel landmijlen.
snah001 @The Third Man29 november 2022 10:44
Misschien omdat in de VS de "mijl" de standaard is voor afstand (ze kennen ook de yard) net zoals voor de kleinere lengtematen de "foot" en "inch".
dmantione @snah00129 november 2022 11:38
Het komt zo een beetje over alsof er een persbericht overgeschreven is in plaats dat het de woorden van de auteurs zijn.

Overigens is de Nasa vanaf het begin metrisch, Wernher von Braun stond erop dat alle ingenieurs metrisch werkten. In de loop der tijd is men daar steeds strenger op geworden. Bij Apollo was het nog zo dat de raket intern metrisch rekende en de bediening door de astronauten in Amerikaanse eenheden gebeurde.

Het internationaal ruimtestation is volledig metrisch, maar standaardonderdelen die gebaseerd waren op Amerikaanse maten (zoals schroefjes) mochten nog gebruikt worden, zo lang de specificaties metrisch opgeschreven werden. Bij Artemis is zelfs dat niet meer toegestaan, omdat het niet handig bleek bij het ISS: De Europeanen en Russen konden elkaars gereedschap gebruiken, terwijl voor onderhoud aan Amerikaanse modules Amerikaans gereedschap nodig was. Omdat ook Artemis internationaal is (ESA maakt de servicemodule), hebben ze daar bij Artemis korte metten mee gemaakt.
snah001 @dmantione29 november 2022 13:01
Ach in de EU kunnen ze er ook wat van.
Paar jaar geleden een mars-lander te hard naar beneden geploft vanwege deels metrisch en niet metrisch uitvoeren van data waardoor de landing mis ging.
The Third Man @snah00129 november 2022 13:14
Dat was een NASA project (Mars Climate Orbiter) en 24 (!) jaar geleden. Ook niet zo raar want alleen die zouden nog een Amerikaanse leverancier (Lockheed in dit geval) hebben die nog die fout om niet-metrisch te gaan zou maken. En waarbij de eigen medewerkers niet direct zouden spotten dat het mis is gegaan. Bij een Europees (of Indiaas of Japans whatever eigenlijk, alles niet-Amerikaans dus) project zou het sneller opgevallen zijn.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 22 juli 2024 17:51]

e_balk @The Third Man29 november 2022 13:39
Aaaah je kent het verhaal al ;)
snah001 @The Third Man29 november 2022 14:56
Fout!
Dat was de Europese Schiaparelli Mars lander in 2016:

"Miscommunication between contractors Thales Alenia Space and Honeywell contributed to the problem, Parker said, adding that the ESA took full responsibility."
Bleek dus later dat de ene metrics gebruikte en de ander imperial.
Vlak voor de landing werd hierdoor dus een data overflow veroorzaakt en werd de parachute te vroeg afgeworpen en de landings thrusters te vroeg geactiveerd en uiteindelijk crashte de lander met een snelheid van 540 km/u op het mars oppervlak.
dmantione @snah00129 november 2022 20:16
Wikipedia heeft een andere lezing:
However, the lander's inertial measurement unit, which measures rotation, became saturated (unable to take higher readings) for about one second. This saturation, coupled with data from the navigation computer, generated an altitude reading that was negative, or below ground level. This caused the premature release of the parachute and back shell
Niet goed reageren op een verzadiging van een sensor klinkt mij als een redelijke klassieke softwarebug.
The Third Man @snah00129 november 2022 22:05
Je haalt echt twee zaken door elkaar. De metric / imperial was een fout van Lockheed bij de implementatie voor de Mars Climate Orbiter https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter
The primary cause of this discrepancy was that one piece of ground software supplied by Lockheed Martin produced results in a United States customary unit, contrary to its Software Interface Specification (SIS), while a second system, supplied by NASA, expected those results to be in SI units, in accordance with the SIS. Specifically, software that calculated the total impulse produced by thruster firings produced results in pound-force seconds. The trajectory calculation software then used these results – expected to be in newton-seconds (incorrect by a factor of 4.45)[15] – to update the predicted position of the spacecraft.[16]
En bij Schiaparelli, zie het officiële report https://sci.esa.int/docum...relli_Anomaly_Inquiry.pdf
On the basis of the outcome of the investigations performed, the SIB members identified four main root causes that led to the Schiaparelli failure:
- Insufficient conservative modelling of the parachute dynamics which led to expect much lower dynamics than observed in flight;
- Inadequate persistence time of the IMU saturation flag and inadequate handling of IMU saturation by the GNC;
- Insufficient approach to FDIR and design robustness;
- Mishap in management of subcontractors and acceptance of hardware, (the persistence of IMU saturation time was not recorded at acceptance and instead believed to be 15 ms)
En over dat model van de subcontractors
The too long persistence of the saturation flag in the application software of the IMU, was the fundamental cause of the Schiaparelli landing mishap. This ambiguity was not identified, nor measured during acceptance of the unit and the saturation behaviour of the IMU was never tested after delivery. The mathematical model of the IMU used for simulations was established by the prime contractor. It is the SIB opinion that such intricate model is better established by the equipment supplier and must in all cases be formally validated by the supplier.
Er staat nergens in het hele rapport ook maar iets over metric / imperial... Daarnaast vind ik het een beetje kinderachtig om hard "Fout!" te roepen als je zelf de feiten niet goed hebt onderzocht.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 22 juli 2024 17:51]

Clubbtraxx @snah00129 november 2022 21:22
Bovendien is in de ruimtevaart de het metrische stelsel gewoon de standaard.
De enige club die zich er niet aan houd is Blue Origin.
The Third Man @snah00129 november 2022 10:51
Maar dit is toch geen Amerikaanse website cq. geschreven voor een Amerikaans publiek?
GekkePrutser @The Third Man29 november 2022 13:00
Ja bovendien gebruikt zelfs Amerika in de wetenschap wel echte SI eenheden.

Edit: Sorry anderen hadden dit ook al genoemd hieronder.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:51]


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