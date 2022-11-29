Orion-capsule breekt afstandsrecord, 269.000 mijl van de aarde

De onbemande Orion-capsule heeft sinds de lancering 268.563 mijl afgelegd. Er zit dus een afstand van omgerekend 432.210km tussen de capsule en de aarde. Volgens NASA is dat de grootste afstand die een ruimtevoertuig dat mensen moet vervoeren, ooit heeft bereikt.

Het ruimtevaartagentschap meldt dat het afstandsrecord op maandagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd is doorbroken. Op zaterdag brak de Orion-capsule al het afstandsrecord van de Apollo 13-missie uit 1970. Dat stond op 248.655 mijl, ruim 400.000km. NASA verwachtte al dat het record afgelopen weekend zou worden doorbroken.

Vorige week is Orion succesvol in een baan rond de maan gebracht. De capsule bevindt zich op 64.000km boven het maanoppervlak. Daar zal die blijven tot 1 december. De capsule moet op 11 december veilig landen in de Stille Oceaan, na een missie die ruim 25 dagen heeft geduurd.

De NASA Orion-capsule werd op woensdag 16 november na een lange vertraging gelanceerd met de SLS-raket, als onderdeel van de Artemis I-missie. Deze ruimtemissie is bedoeld om verschillende aspecten van Orion te testen in de diepe ruimte, voordat de capsule gebruikt zal worden om voor het eerst in decennia astronauten naar de maan te brengen. Dat moet gebeuren met de Artemis III-missie, die op de planning staat voor 2025. Orion publiceerde vorige week scherpe foto's van het maanoppervlak.