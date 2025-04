Orion landt succesvol in Stille Oceaan na reis rond de maan

NASA-capsule Orion, onderdeel van de Artemis I-missie, is zondagavond in de Stille Oceaan geland na een missie van 25 dagen. NASA is nu begonnen met het bergen van de capsule en verkrijgen van de data die aan boord is.

NASA Orion komt neer in de Stille Oceaan, december 2022

Orion is rond de maan geweest en keerde zondagavond terug. Dat gebeurde ten westen van de Mexicaanse kust. De landing gebeurde met een voor NASA niet eerder gebruikte techniek, waarbij tijdens de daling de capsule eventjes weer hoogte won. Deze 'skip entry' zorgt ervoor dat NASA de landingsplek van Orion veel preciezer dicht bij de Amerikaanse kust kon bepalen.

Deze ruimtemissie is bedoeld om verschillende aspecten van Orion te testen in de diepe ruimte, voordat de capsule gebruikt zal worden om voor het eerst in decennia astronauten naar de maan te brengen. Dat moet gebeuren met de Artemis III-missie, die op de planning staat voor 2025. Eind november maakte NASA bekend dat Orion in een baan rondom de maan was terechtgekomen. Enkele dagen later werd bekend dat de capsule sinds de lancering meer dan 432.210 km heeft afgelegd in de ruimte. Dat is volgens NASA de grootste afstand die een ruimtevaartuig, dat mensen moet vervoeren, ooit heeft bereikt.