Xiaomi presenteert Xiaomi 13- en 13 Pro-smartphones

Xiaomi heeft de 13 en 13 Pro gepresenteerd, zijn eerste twee smartphones met Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc. De telefoons zijn in Chinese valuta iets duurder dan hun voorgangers, maar dat betekent niet dat ze bij een Europese release ook duurder zijn.

Xiaomi presenteerde twee modellen: er is nog geen Ultra die duurder is dan de Pro en ook de 12X van vorig jaar heeft vooralsnog geen opvolger gekregen. Vooral voor de X-versie valt dat op, omdat Xiaomi die vorig jaar tegelijkertijd presenteerde met de 12 en 12 Pro.

De Xiaomi 13 heeft een iets kortere, maar bredere behuizing dan zijn voorganger. Het scherm is met 6,36" ook iets groter dan het 6,28"-display van zijn voorganger. Met 15,2x7,1cm is hij voor een moderne telefoon relatief compact. Bij de camera's is er een iets grotere primaire camera, maar het verschil is niet groot. De camera met telelens heeft iets meer vergroting. Veel andere specs zijn zo goed als gelijk gebleven.

De 13 Pro heeft de 1"-sensor uit de primaire camera van de 12S Ultra. Dat is een behoorlijke upgrade ten opzichte van de 12 Pro. De camera met telelens heeft net als bij de 13 meer vergroting en komt uit op 3x zoom ten opzichte van de primaire camera. De accu heeft iets meer capaciteit.

De telefoons hebben bovendien volgens Xiaomi meer koeling, waardoor de accu's het iets langer moeten uithouden. De soc is de onlangs gepresenteerde Snapdragon 8 Gen 2. Xiaomi heeft dus niet gekozen voor de MediaTek Dimensity 9200. De telefoons hebben lpddr5x-geheugen en UFS 4.0-opslag.

De toestellen komen deze week uit China, ruim op tijd voor Chinees Nieuwjaar in februari volgend jaar. Een release in Europa volgde afgelopen jaren telkens daarna pas, rond maart. Daar heeft de fabrikant nu nog niets over gezegd. De adviesprijzen liggen in Chinese yuan iets hoger dan vorig jaar, vermoedelijk omdat veel componenten duurder zijn geworden. Chinezen betalen 3999 yuan voor de Xiaomi 13, 300 yuan meer dan de 12. Omgerekend naar euro's komen door de verschillen in waardes van beide valuta de prijzen lager uit dan vorig jaar.