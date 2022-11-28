Xiaomi kondigt Xiaomi 13-smartphones donderdag aan

Xiaomi kondigt zijn Xiaomi 13-smartphones donderdag aan. De smartphones zijn vermoedelijk de eerste high-end modellen van de fabrikant met de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2- en MediaTek Dimensity 9200-socs.

De aankondiging is gepland voor donderdag rond de middag Nederlandse tijd, blijkt uit de uitnodiging van het bedrijf. Behalve de Xiaomi 13-smartphones zal de fabrikant daar ook Miui 14 laten zien, zijn skin voor Android op basis van Android 13. Vermoedelijk volgen daarna upgrades voor bestaande telefoons.

Er komen vermoedelijk verschillende modellen, waaronder een Pro-model. Het reguliere model zal volgens een render die een Xiaomi-topman al heeft vrijgegeven, een plat scherm en platte zijkanten krijgen. De telefoon is rond 155x71,5mm groot. De telefoon was al eerder te zien op renders. Het toestel heeft aan de onderkant een rand van 1,81mm; de andere kanten hebben een rand van 1,61mm. Centraal aan de bovenkant zit een cameragat.

De telefoons komen nu, omdat Qualcomm en MediaTek zojuist hun nieuwe socs voor high-end telefoons hebben aangekondigd. Concurrent Vivo kondigde ook al telefoons aan met deze socs. De aankondiging van donderdag is voor de release in China. Xiaomi brengt zijn smartphones vaak later uit in Europa. Behalve telefoons en Miui komen er vermoedelijk meer nieuwe producten van Xiaomi donderdag, waaronder zijn eerste desktop, een router, een projector en draadloze oordopjes.