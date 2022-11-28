Xiaomi kondigt Xiaomi 13-smartphones donderdag aan

Xiaomi kondigt zijn Xiaomi 13-smartphones donderdag aan. De smartphones zijn vermoedelijk de eerste high-end modellen van de fabrikant met de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2- en MediaTek Dimensity 9200-socs.

De aankondiging is gepland voor donderdag rond de middag Nederlandse tijd, blijkt uit de uitnodiging van het bedrijf. Behalve de Xiaomi 13-smartphones zal de fabrikant daar ook Miui 14 laten zien, zijn skin voor Android op basis van Android 13. Vermoedelijk volgen daarna upgrades voor bestaande telefoons.

Er komen vermoedelijk verschillende modellen, waaronder een Pro-model. Het reguliere model zal volgens een render die een Xiaomi-topman al heeft vrijgegeven, een plat scherm en platte zijkanten krijgen. De telefoon is rond 155x71,5mm groot. De telefoon was al eerder te zien op renders. Het toestel heeft aan de onderkant een rand van 1,81mm; de andere kanten hebben een rand van 1,61mm. Centraal aan de bovenkant zit een cameragat.

De telefoons komen nu, omdat Qualcomm en MediaTek zojuist hun nieuwe socs voor high-end telefoons hebben aangekondigd. Concurrent Vivo kondigde ook al telefoons aan met deze socs. De aankondiging van donderdag is voor de release in China. Xiaomi brengt zijn smartphones vaak later uit in Europa. Behalve telefoons en Miui komen er vermoedelijk meer nieuwe producten van Xiaomi donderdag, waaronder zijn eerste desktop, een router, een projector en draadloze oordopjes.

Xiaomi-evenemnt 1-12-2022Xiaomi-evenemnt 1-12-2022Xiaomi-evenemnt 1-12-2022

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-11-2022 10:33 86

28-11-2022 • 10:33

86

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Xiaomi 12T

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Xiaomi 12

vanaf € 269,99

3.5 van 5 sterren

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Reacties (86)

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MastaG 28 november 2022 10:39
Zo he, die telefoons blijven rollen.
Het zou leuk zijn als tweakers ergens in het voorjaar weer eens zo'n blinde "wat is de mooiste foto"-test doet.

En dan na een week publiceren met welk toestel de plaatjes geschoten zijn.

Kunnen we kijken of de die-hard Samsung en Apple fans bedrogen uit komen :+

Tegenwoordig zijn alle toestellen toch meer dan snel genoeg en halen ze het eind van de dag wel.
De camera is toch een beetje het punt waar ze zich op moeten bewijzen.
MaxTheKing @MastaG28 november 2022 12:11
Tegenwoordig zijn alle toestellen toch meer dan snel genoeg en halen ze het eind van de dag wel.
De camera is toch een beetje het punt waar ze zich op moeten bewijzen.
Persoonlijk voor mij is een belangrijke factor hoelang een toestel software ondersteuning krijgt, en hier blijven de budget toestellen vaak achter. Allemaal leuk en aardig dat een Xiaomi van 300 euro goede foto's kan maken, een goede accuduur heeft en snelle software heeft, echter als de software ondersteuning na een jaar al stopt is dit voor mij een grote no-go.
k995 @MaxTheKing28 november 2022 13:00
Ze beweren sinds dit jaar 3 jaar OS updates.
We zullen zien.
Hadespuiter @k99528 november 2022 16:43
Ik heb een Redmi Note 11 die begin dit jaar uitkwam en die draait nog steeds op Android 11. Ik geloof hun beweringen niet.
Shiverish @Hadespuiter28 november 2022 17:25
Ik heb een Redmi Note 10 en die draait netjes Android 12
Ja, zelfs hun 'budget' label blijft ondersteund.
Hadespuiter @Shiverish28 november 2022 17:33
Ik heb een Note 11 en de meest recente update is toch echt nog op Android 11 gebaseerd.
thomas1907 @Hadespuiter28 november 2022 18:07
Er staat online dat Android 12 al een tijdje (sinds juni) uit is https://www.gsmarena.com/...android_12-news-54842.php
Hadespuiter @thomas190728 november 2022 18:10
Was alleen voor India, en scheen dusdanig buggy dat ie niet verder is uitgerold.
vtrke @Hadespuiter30 november 2022 11:14
hier ook een Xiaomi note 10 pro, zit gewoon op Android 12 hoor en beveiligingsupdate van september 2022, hun ondersteuning is voor mij prima...ik doe geen 5 jaar met een telefoon. De meeste mensen niet trouwens....na max 3 jaar gaat ie eruit...
greatkz @Hadespuiter28 november 2022 17:17
De Mi reeks,niet de Redmi of Poco reeks.
wheelmaster57 @Hadespuiter29 november 2022 10:51
Mijn Redmi Note 11 draait sinds de November update op Android 12.
Hadespuiter @wheelmaster5729 november 2022 14:44
Volgens de info onder "Over deze telefoon" draait mijn Note 11 op miui global 13.0.13 wat is gebaseerd op Android 11.
Security update 1-9-2022.

[Reactie gewijzigd door Hadespuiter op 26 juli 2024 08:06]

Astennu @k99529 november 2022 01:14
IS al beter maar nog steeds veel te weinig. 3 Jaar is niet van deze tijd. Toestellen kunnen prima meer dan 5 jaar mee als je zuinig bent. Ik zou graag 5 jaar als minimum zien zeker voor Flagship phones die 800+ euro kosten laat staan meer dan 1200.
k995 @Astennu29 november 2022 09:06
Het is niet omdat je een dag geen updates heb dat je smartphone nutteloos word. Hangt er zeker vanaf wat je ermee doet.

Maar als dit belangrijk is: zeker samsung heeft een paar goedkope waar je quasi zoveel support krijgt.
Astennu @k99529 november 2022 09:30
Security updates zijn vandaag de dag essentiël zeker als je financiële zaken op je telefoon doet wat tegenwoordig bijna iedereen wel doet. Als je dan al een jaar of langer geen updates gehad hebt is dst zeker gevaarlijk.

Ik heb het niet over nieuwe Android versies maar gewoon puur security updates. Dat is toch wel iets wat tegenwoordig wel 5 jaar geleverd mag en eigenlijk moet worden ipv 2.ook om ewaste tegen te gaan lijkt mij dit wenselijk.
amigob2 @Astennu29 november 2022 12:38
Security updates gaan veel langer door den de 2-3 jaar upgrades waar ze hier boven over spreken.
dimdek @Astennu29 november 2022 10:45
Ik weiger financiële zaken op mijn telefoon te doen zolang Google de hele dag over mijn schouder moet meekijken. Helaas is het voor onze banken nog steeds een vereiste om GSF op je telefoon te hebben voor hun apps.
LineagoOS zorgt ervoor dat veel telefoons die niet meer ondersteund worden door de fabrikant gewoon nog van een recent OS kunnen worden voorzien. Helaas zijn er veel fabrikanten die het onmogelijk maken om alternatieve OSsen te installeren. Xiaomi maakt het wel mogelijk en zo kan je telefoon jarenlang een recent OS gebruiken met veiligheidupdates.
Ik vind het overigens erg kwalijk dat Google, Microsoft en Apple veiligheidsupdates niet los behandelen van feature updates. Je wordt dus altijd verplicht om mee te gaan met nieuwe functies of juist het verwijderen van functies als je beveiligingsupdates wilt installeren. Daarmee houden ze iedereen in de tang en worden er bergen afval geproduceerd. Mij verwondert het altijd als er regelgeving komt om geen plastic tasje meer te krijgen, maar prima bruikbare telefoons of laptops door softwareupdates naar de schroothoop mogen worden gestuurd zonder dat dat wordt aangepakt.
venigo @MaxTheKing28 november 2022 16:41
Xiaomi EU Rom er op en hier nog steeds dus een tevreden M10T Pro en MI 9 SE gebruiker.
WeiserMaster @MaxTheKing28 november 2022 16:54
Mijn Redmi Note 8 Pro, gekocht in juni 2020, heeft enkele maanden geleden nog een update gehad.
Ik vermoed dat dat de laatste update is geweest.
Wat mij meer interesseert is hoe consistent en hoeveel updates er verspreid worden.
Security updates hinken elke keer maanden achter op de actuele versie.
Changelogs niet veelzeggend. Eigenlijk hopen dat er niets fout gaat, en dan zijn updates ook maar beperkt bruikbaar.
kcRogue @MastaG28 november 2022 10:50
"snel genoeg" en "halen ze het eind van de dag" zijn zeer subjectieve termen die afhangen van het gebruik. Er zullen vast wel mensen zijn die zich helemaal niet zo interesseren in de camerakwaliteit. Dat gezegd zijnde, maakt mijn PocoPhone F1 veel mooiere plaatjes dan de A51 van mijn vriendin.

Hoe zit het met ads op dit toestel? Dat was een dingetje een tijdje terug voor Xiaomi toestellen.
greatkz @kcRogue28 november 2022 11:02
Sowieso hebben de EU versies bijna geen ads,als je bij de 1ste instelling alles afvinkt en kun je ze gemakkelijk binnen 5 minuten afleggen als je het "vergeten" bent. Tik gewoon in Google ; "HOW TO REMOVE MIUI 13 ADS"
The Zep Man @greatkz28 november 2022 11:07
Sowieso hebben de EU versies bijna geen ads,
'Bijna geen' is meer dan 'geen', en daarom voor mij onacceptabel. Voor mij zijn daarom toestellen (vaak in het budgetbereik van 200-250 EUR) enkel interessant als ze ondersteund worden door LineageOS.

Een voordeel van al jarenlang dit budget aan te houden is dat dezelfde prijs in euro's steeds lager in waarde wordt dankzij inflatie, en wat geleverd wordt voor dat bedrag steeds beter wordt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 juli 2024 08:06]

daredevil__2000 @The Zep Man28 november 2022 11:32
'Bijna geen' is meer dan 'geen', en daarom voor mij onacceptabel. Voor mij zijn daarom toestellen (vaak in het budgetbereik van 200-250 EUR) enkel interessant als ze ondersteund worden door LineageOS.
Dan ga je straks bedrogen uitkomen. Denk maar eens terug aan de eerdere aankondiging van onder andere apple nieuws: Apple gaat meer advertenties laten zien op iPhones en dat is logisch
The Zep Man @daredevil__200028 november 2022 11:43
Dan ga je straks bedrogen uitkomen.
Hoe word ik bedrogen? LineageOS wordt als Android-smaakje niet ondersteund op Apple-toestellen.
daredevil__2000 @The Zep Man28 november 2022 11:49
Meer dat de reclame bende straks niets meer alleen iets is van de budget model toestellen maar het langzaam ook zijn intrede maakt bij de duurdere modellen.
The Zep Man @daredevil__200028 november 2022 11:50
Nogmaals, hoe word ik bedrogen? Ik suggereer niets over duurdere toestellen. Duurdere toestellen interesseren mij überhaupt niet, want ze vallen buiten mijn budget.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 juli 2024 08:06]

Jay47 @The Zep Man28 november 2022 16:46
Gewoon officiële Xiaomi EEA Rom gebruiken dan heb je geen adds.
Xiaomi EU Rom daarintegen is geen officiële Rom.
Global Rom bevat idd troep.
Tadango @The Zep Man28 november 2022 11:43
Ik heb nog geen ADS gezien in mijn nieuwe MIUI 13 telefoon. Valt dus echt mee.
The Zep Man @Tadango28 november 2022 11:46
Het schijnt dat advertenties pas na zoveel tijd getoond worden. Zie ook de vele posts op het internet van advertenties op Xiaomi-toestellen, in o.a. de meegeleverde applicaties en de instellingen van het OS.

Op de kans dat ik ooit advertenties ga zien van een fabrikant ga ik niet wachten.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 juli 2024 08:06]

P. vd Loo @The Zep Man28 november 2022 14:26
ik gebruik miui13 al maanden en ik zie nimmer een advertentie.
Madrox @P. vd Loo28 november 2022 16:00
Heb nog de mi 9se en ja, na een poosje krijg ik meer ads te zien, o.a. als ik de opschoontools van muii gebruik.
greatkz @Madrox28 november 2022 17:24
https://fossbytes.com/how...-xiaomi-redmi-device/amp/

Werkwijze tussen Miui 12,5 en 13 is ongeveer hetzelfde.

Krijg je nog steeds ads nadien? Dan komt het van 1 of andere app buiten Miui.

[Reactie gewijzigd door greatkz op 26 juli 2024 08:06]

snah001
@The Zep Man28 november 2022 14:03
Ik heb nu mijn 3de Xiaomi telefoon en heb nog nooit de afgelopen 4 jaar een ad gezien.
Gewoon de stock Global EEA erop, zelf debloated en om ads in andere apps te blocken gebruik dan bijvoorbeeld Blokada.
greatkz @The Zep Man28 november 2022 12:11
Fake News of ze hebben het zelf aangelegd bij het herstarten van een nieuwe update. Maar als jij LineAge OS gebruikt zie ik hier geen enkel probleem.

[Reactie gewijzigd door greatkz op 26 juli 2024 08:06]

Hans C @The Zep Man28 november 2022 13:44
Ik heb hier zelf ervaring mee gehad. Een toestel dat na verloop van tijd onbruikbaar werd door de hoeveelheid advertenties, die er in het begin helemaal niet waren. Ik heb daar toen onderzoek naar gedaan en het kwam alleen maar voor bij toestellen die voor de Chinese markt zijn gemaakt en zijn voorzien van een 'international' ROM versie door vage Chinese resellers.
greatkz @Hans C28 november 2022 15:05
Die Vendor Roms kunnen ze er niet meer opzetten, omwille van nieuwe beveiligingen binnenin Miui. En die hadden meestal ook geen updates meer nadien. Dat waren dus geen officiële roms die de verkopers eropzetten.
Quitzcused @The Zep Man28 november 2022 11:27
Er is een reden dat die telefoons met erg goede specs maar 250 zijn.
CH4OS @Quitzcused28 november 2022 12:12
Vertel? Wellicht wil de fabrikant meer marktaandeel en verkoopt door verlies te accepteren per verkocht product? Het is echt zo omdat een toestel goedkoop je je dan ook maar reclame er voor noets bij krijgt.
The Zep Man @Quitzcused28 november 2022 11:44
Geen idee wat de reden is, en het boeit mij niet. De prijs is acceptabel voor mij wanneer de bootloader te unlocken is, en het prutje van de fabrikant vervangen kan worden voor een AOSP-achtig besturingssysteem.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 juli 2024 08:06]

batjes @The Zep Man28 november 2022 12:00
Daarom ben ik nu voor de 2de keer weer naar Motorola gegaan (of naja, 3de als je dat antieke ding met zo'n uitschuifbare antenne meerekent).

Goede hardware, goede prijs, goede community ondersteuning en daarbij benodigde openheid vanuit Moto/Lenovo zelf.
orvintax @Quitzcused28 november 2022 13:07
Dat snapt hij ook wel. Maar je kunt die eerste zin eigenlijk niet quoten zonder die tweede erbij te pakken.

Ik gebruik zelf ook al jaren Xiaomi toestellen, maar ik gebruik ze pas wanneer LineageOS er een ROM voor heeft uitgebracht. Het toestel waar ik dit op typ, een Xiaomi Pocophone F3, heeft dan ook gewoon netjes een maand in een ongeopend doosje gezeten totdat die ROM beschikbaar was.
Quitzcused @orvintax28 november 2022 13:34
Ik heb zelf ook een Poco F3 met CRDroid. Maar waar ik meer op aasde is, dat het wel vreemd is om boos te worden over de ads in een systeem (onacceptabel) om vervolgens wel aan te halen dat het alleen goedkoop spul mag zijn.

De chinesen zijn ook geen bodemloze put, die moeten netzogoed geld verdienen en dat is verekte moeilijk met een Poco F3 waar ze misschien 20 euro marge op hebben.
The Zep Man @Quitzcused28 november 2022 16:21
Ik heb zelf ook een Poco F3 met CRDroid. Maar waar ik meer op aasde is, dat het wel vreemd is om boos te worden over de ads in een systeem (onacceptabel) om vervolgens wel aan te halen dat het alleen goedkoop spul mag zijn.
Stellen dat iets onacceptabel is houdt niet in dat daar een emotie aan gekoppeld moet zijn. Ik ben er dan ook niet boos om wat Xiaomi doet. Een vrije markt, en zo... Andersom houdt een vrije markt ook in dat ik de vrijheid heb om iets niet te kopen, of iets anders te kopen.
De chinesen zijn ook geen bodemloze put, die moeten netzogoed geld verdienen en dat is verekte moeilijk met een Poco F3 waar ze misschien 20 euro marge op hebben.
Speculatie. Je weet niet hoeveel winst men maakt enkel op hardwareverkoop, dus heeft het ook geen zin om daarover te argumenteren. Vast staat dat beursgenoteerde bedrijven altijd meer winst willen maken, dus de hoeveelheid winst die Xiaomi maakt op enkel hardwareverkopen maakt niet uit.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 juli 2024 08:06]

Sn0wblind @greatkz28 november 2022 15:08
Ik had ze opeens in mijn settings welke niet uit kon zetten tenzij ik in zou loggen in met een Xiaomi account en dan moest ik een privacy pollicy accepteren waarbij data van mij in China opgeslagen zou worden. Telefoon gewist, weggegooid en een Galaxy gekocht.
greatkz @Sn0wblind28 november 2022 15:19
Ads in settings, nu? Onmogelijk,tenzij je zelf een app hebt geinstalleerd die ads toont,en zogezegd in naam van Miui draait,zelfs als die afgesloten is. Sommige websites doen dat ook trouwens.
Xiaomi is trouwens 1 van de transparantste als het op privacy neerkomt.

[Reactie gewijzigd door greatkz op 26 juli 2024 08:06]

Sn0wblind @greatkz28 november 2022 20:12
Nee hoor, was gewoon een Xiaomi Mi 9T Pro. Waren Xiaomi specifieke ads in het menu, geen third party ads.

Zij zijn inderdaad transparant over hun privacy, dat zelfs je calculator data naar China stuurt en er een privacy policy voor geactiveerd dient te worden.
Jeroenneman @kcRogue28 november 2022 10:52
Dat zou MIUI 14 net precies moeten oplossen. Daarin zou Xiaomi geen ads meer willen laten zien.
Kiswum
@kcRogue28 november 2022 12:00
Ik test nu een Redmi Note 11S (Global variant) en ik heb tot op heden alleen maar 1 advertentie gezien en dat was na het draaien van de "opruimer" app.
Ik moet wel toegeven dat ik in alle apps de optie: persoonlijke aanbevelingen, uit heb gezet.
Bomberman71 @kcRogue28 november 2022 12:31
Ads is zo 2018 ...
Je kunt die makkelijk uitzetten en klaar. Bovendien hebben bepaalde roms 0 van dat soort dingen en minder bloathware dan een Iphone tegenwoordig.
TecnoCoccus @kcRogue28 november 2022 16:49
@kcRogue Poco met stock camera app?
bzzzt @MastaG28 november 2022 11:23
De camera is toch een beetje het punt waar ze zich op moeten bewijzen.
Tsja, als je ondersteuningsduur, privacy, security of duurzaamheid niet de moeite waard vindt...
Danny Phantom @MastaG28 november 2022 12:42
Mijn mi 9t haalt helaas het einde van de dag niet, maar dat komt mede doordat de accu inmiddels nog maar 75% is (3000mAh). En voor het grootste gedeelte omdat ik de telefoon nogal extensief gebruik. BT smartwatch, BT earbuds, redelijk wat youtube. Voor mij zou een telefoon met een grotere accu dan ook niet verkeerd zijn, maar boven de 5000 mAh zit je al snel aan de 1000 euro ROG telefoons. Of anders aan telefoons die qua specs minder of uitwisselbaar zijn met de telefoon die ik al heb.

Eigenlijk is voor mij het grootste struikelpunt van mobieltjes de relatief korte software ondersteuning en het niet kunnen vervangen van de accu. Mijn 6 jaar oude motorola moto g4 werkt namelijk voor mijn use case ook nog perfect
Quitzcused @MastaG28 november 2022 10:43
Winner zal dan vaak Pixel of Iphone zijn.
Verwijderd @Quitzcused28 november 2022 12:22
Pixel zeker niet wat een waardeloze camera was dat zeg
Quitzcused @Verwijderd28 november 2022 12:31
Letterlijk 90% van de tijd hebben Pixels de beste foto's door Google's superieure software processing. Kijk maar in de reviews. Nek aan nek met de iPhones

[Reactie gewijzigd door Quitzcused op 26 juli 2024 08:06]

Verwijderd @Quitzcused28 november 2022 15:30
Reviews zeggen me niets ik test zelf wat ik wil fotograveren is irrelevant met wat hun fotograveren of filmen.
k995 @Verwijderd28 november 2022 12:57
https://www.dxomark.com/smartphones/

2e plaats uit alle smartphones
Verwijderd @k99528 november 2022 15:29
Ja dat zegt mij niets. Jij gaat blind af op hun testresultaten :Y)
Zelf een Pixel 7 Pro gehad man wat een slechte camera met name de macro camera en zoom.
Ik had helaas ook die website geraadpleegd maar ben het totaal niet met die score eens.
Had ik ook met een S21 Ultra.
Wacht op de Xiaomi 13 of wellicht de S23 met een 1 inch camera sensor.

Google zijn goede nabewerking is leuk maar voor mij persoonlijk niets.
Sommige sferen bij Apple iPhone qua kleur e.d. en anderen vinden Samsung weer mooier veel verzadigder.
k995 @Verwijderd28 november 2022 15:36
Tja ik vertrouw liever op mensen die daar wat weet van hebben dan iemand die blijkbaar dslr kwaliteit in een smartphone wil . Dit is niet de enige site die dit zeggen, zowat alle sites zeggen dat.
k995 @Verwijderd28 november 2022 19:54
Ja ik ken iedereen op internet .
Verwijderd @k99529 november 2022 14:31
Ook de kerstman? Krijg jij een Pixel cadeau.
millman7 @Verwijderd29 november 2022 13:54
Benieuwd wat je uitleg is waarom de Pixel 5A gewonnen had in een blinde cameratest.
Verwijderd @millman729 november 2022 14:30
Ik leg niks uit
millman7 @Verwijderd29 november 2022 15:27
Dat had ik al verwacht ja :)
Remcom00 @MastaG28 november 2022 10:53
Lijkt me ook leuk! Ik denk dat de Pixel zou winnen, wat ik qua reviews heb gezien doet die het toch wat beter dan de rest.
LeStef @Remcom0028 november 2022 11:25
Pixels doen het goed om plaatjes te trekken en krijgen maandelijks hun beveiligingsupdates, daarmee is ook alles gezegd over de Pixels.

We hebben tenslotte ook geen glazen bol om te voorspellen wat u zegt. :?
millman7 @MastaG29 november 2022 13:53
Marques Brownlee doet ze steevast elk jaar.

https://youtu.be/dp4nWm59esI
Da_Teach 28 november 2022 10:47
Misschien een waardige upgrade van mijn Xiaomi Mi11 Ultra, lekker toestel. En firmware updates via xiaomi.eu werken prima. Bij de xiaomi.eu versie is veel van de bloatware verwijderd. En de camera van de Ultra blijft heerlijk. Nog steeds op plekje 9 van de dxomark lijst. Als de camera nog niet beter is (die van de 12 was slechter/gelijk) dan wacht ik wel op de Xiaomi 14 :)
greatkz @Da_Teach28 november 2022 11:00
Ja iid. De Mi 11 Ultra is en blijft een heerlijk toestel. Nu voor zelfs rond de € 620 te vinden met xiaomi.eu rom erop op Kimovil. Trouwens staat hij op de 7de gedeelde plaats naast de iPhone 13 Pro (Max) op DXO,maar die heeft een 2de test gekregen,waardoor hij hoger scoort als voordien met de nieuwere protocollen. De Mi 12S is minstens evengoed,zelfs beter volgens veel real life reviews als de iPhone 14 Pro Max en Pixel 7 Pro. De 11 Ultra haalt gewoon meer punten door de extra functies vd lenzen,maar de hoofdlens is vd 12S Ultra toch wel beter.

[Reactie gewijzigd door greatkz op 26 juli 2024 08:06]

Da_Teach @greatkz28 november 2022 11:28
Dat wist ik van de 12S niet, maar goed was nog te vroeg om te updaten. De reviews die ik toen gelezen had was dat het toch "net wat minder" was dan de 11 Ultra.

Maar hij is momenteel nog steeds snel genoeg, dus zelfs als de 13 Pro/Ultra veel beter is zal ik nog wel even wachten tot de prijs daalt. Mijn 11 Ultra gekocht via TradingShenzhen voor iets onder de 900 wat toen al een prima deal was.

Als ik een min punt mag noemen is dat je heel moelijk aan accessoires komt hier in NL. Voornamelijk omdat hier in NL de Ultra bijna (geheel?) niet is verkocht. Hopelijk toch anders met de 13 Ultra.
playah007 @Da_Teach28 november 2022 11:52
ik heb nog steeds de Mi 9T Pro. hier is wel onlangs achterkant glas geknapt (ik heb enkel een sticker aan achterzijde) echt midden in glas, denk door velen torderingen uiteindelijk gebarsten.
verder geen issue gezien het nog steeds achter sticker verborgen zit maar je voelt nu klein deukje in oppervlak.

ik wacht eigenlijk op de pixel flip of anders zonder zo'n camera punchhole. mi 9t was perfect met die pop-up wat dat betreft (praktisch nooit omhoog geweest, haha).
kernie @playah00728 november 2022 15:00
Exact hetzelfde met dat gaatje in het scherm :| en maar wachten...
Advanced03 28 november 2022 14:16
Het fabeltje dat MIUI advertenties zou vertonen is jaren geleden al ontkracht, geen idee waarom er elke keer maar weer over ads wordt gezeurd.
greatkz @Advanced0328 november 2022 15:22
Inderdaad. Je hebt het maar af te vinken bij de 1ste instelling. Ik denk dat sommigen ads krijgen,doordat ze zelf een app installeren die op de achtergrond ads toont,zelf al sluit je die af.

[Reactie gewijzigd door greatkz op 26 juli 2024 08:06]

zonglew00 @Advanced0328 november 2022 17:27
Ik heb Xiaomi sinds de eerste versie, ik heb nog steeds een graf hekel aan de MIUI, (kwam van een samsung note 1 af), maar goed als je beetje zelf aanpast is het nog te doen. Voor de prijs kon ik elk jaar een nieuwe telefoon kopen en de oude weggeven of verkopen.

Adverntenties? Ik zie weleens bij een app installatie, maar daar ga ik niet overzeuren. Want in een browser, krijg ik genoeg ads. Waar ik eerder aan irriteer dat sommige apps, ads tonen tijdens gebruik.
paulmes 28 november 2022 10:43
Wanneer volgen Redmi en Poco?
Probook8979 28 november 2022 11:56
Hopelijk bieden ze net als de Oneplus UFS 4.0 aan.
Probook8979 28 november 2022 11:57
Komt deze toestel ook uit voor Europe?
Lisadr 28 november 2022 12:19
93,3% body to screen ratio. Is dit het hoogste tot nu toe voor een consumenten smartphone
Nimrod 28 november 2022 13:32
Kan iemand meer vertellen over die projector? Volgende versie van hun mi laser 4k?
Hadespuiter 28 november 2022 16:44
De fabrikant die meer toestellen uitbrengt dan updates.
typetje1965 28 november 2022 22:06
Zit er nog een handzaam formaat tussen (max 6 inch) of krijgen we weer van die joekels van een toestellen?

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