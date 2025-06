Renders tonen komende smartphones Xiaomi 13 en 13 Pro

Er zijn renders verschenen van de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro, komende high-end smartphones van de Chinese smartphonemaker. Beide telefoons hebben een vierkant camera-eiland dat behoorlijk uitsteekt.

De Pro-versie heeft onder meer een scherm dat gekromd afloopt aan de zijkanten en een gebold frame, terwijl de Xiaomi 13 een plat scherm heeft met platte zijkanten. De renders komen van OnLeaks en staan op Zoutons en CompareDial.

De telefoons hebben verder een gecentreerd cameragat in het scherm en lijntjes tussen de diverse camera's op het camera-eiland. De Pro-variant heeft een 6,65"-oledscherm en is 163,0x74,6x8,8mm groot, waarbij de camera's nog eens 3mm uitsteken. De reguliere versie heeft een 6,2"-oledscherm en is een stuk kleiner met 152,8x71,5x8,3mm, waarbij de camera's ongeveer 2mm uitsteken.

Er kwamen vorige week al specs naar buiten van de Xiaomi 13 Pro. Zo zou de telefoon drie 50-megapixelcamera's hebben. De primaire camera heeft daarbij dezelfde 1"-sensor, met een oppervlakte van 120 vierkante millimeter, als die van de 12S Ultra, die niet in Nederland is uitgekomen.

Xiaomi kondigt zijn nieuwe high-end telefoons altijd relatief vroeg aan. De 12-telefoons kwamen eind december vorig jaar. Het is onbekend wanneer Xiaomi deze keer zijn nieuwe modellen wil uitbrengen. Dat gebeurt vermoedelijk nadat Qualcomm zijn Snapdragon 8 Gen 2 aankondigt en dat is waarschijnlijk volgende week.