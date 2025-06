Disney+ met advertenties is in VS niet goedkoper dan huidig abonnement

Disney heeft nieuwe prijzen bekendgemaakt voor zijn streamingdienst Disney+ in de VS. Het gaat om de eerst bekendgemaakte prijs van het abonnement met advertenties. Dat gaat even duur worden als het abonnement tot nu toe was. Het reguliere abonnement stijgt fors in prijs.

Disney zegt dat het abonnement met advertenties 8 dollar per maand gaat kosten, de prijs van het huidige abonnement. De versie zonder advertenties gaat 11 dollar per maand kosten, zegt het bedrijf. Er blijven ook bundels beschikbaar met Hulu en ESPN, die met advertenties 13 dollar gaan kosten en zonder advertenties 20 dollar per maand.

Behalve advertenties geeft het duurdere abonnement de mogelijkheid om films en series te downloaden om offline te kunnen kijken via de app, wat met de goedkopere versie van het abonnement niet mogelijk is.

Het is de eerste keer dat de prijs van een abonnement met advertenties bekend wordt. Vooralsnog komt het abonnement met advertenties niet naar Nederland en België. Hier kost het abonnement momenteel 9 euro per maand, al meer dan de 7 euro per maand waarmee de dienst een paar jaar geleden begon.