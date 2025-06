Kadaster gaf door updatefout 3700 keer toegang tot geheime woonadressen

Het Nederlandse Kadaster gaf door een updatefout per abuis adressen vrij die eigenlijk afgeschermd hadden moeten zijn. Het gaat in totaal om 3700 verzoeken van adressen van mensen die in de Basisregistratie Personen hadden gezegd dat hun adres geheim moet blijven.

De adressen waren beschikbaar vanaf 18 september tot 11 oktober, schrijft de Volkskrant. Daarna is de toegang weer teruggedraaid en zijn de adressen weer afgeschermd. Het is onbekend om hoeveel mensen het gaat. Het Kadaster benadrukt dat niet zichtbaar was dat het ging om normaal gesproken geheime adressen.

De mensen van wie het adres nu op te zoeken was, hebben daarvan bericht gekregen van het Kadaster. Mensen van wie het adres om veiligheidsredenen is afgeschermd, zoals ministers, waren door de fout niet op te zoeken. Het is onbekend hoe de update ertoe heeft kunnen leiden dat de adressen op te vragen waren. Onder meer makelaars en banken vragen geregeld gegevens op bij het Kadaster om informatie over bijvoorbeeld een stuk grond of een huis te krijgen.