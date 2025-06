Nederlands kabinet gaat huisadressen in Kadaster waarschijnlijk beter afschermen

Het Nederlandse kabinet gaat waarschijnlijk maatregelen nemen zodat privéadressen beter worden afgeschermd in het Kadaster. De Tweede Kamer roept het kabinet daartoe op en het kabinet geeft er opvolging aan, al wordt er wel een voorwaarde gesteld.

Eerder had minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bezwaren tegen het plan om de adresgegevens beter af te schermen, maar die heeft hij laten varen, schrijft de NOS. Tijdens een debat gaf minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aan dat De Jonge ermee aan de slag gaat, 'mits het niet te zeer ten koste gaat van de openbare informatie die bijvoorbeeld nodig is voor het vastgoed'. Er volgt nog een nadere uitwerking over het afschermen van de gegevens.

Deze toezegging kwam na een verzoek van D66. De partij vindt dat het te gemakkelijk is om adresgegevens online te vinden, zoals via de Kamer van Koophandel of het Kadaster. De partij wil dat de gegevens worden afgeschermd en dat alleen beroepsmatige partijen zoals makelaars er nog bij kunnen. Het verzoek wordt door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. De oproep werd gedaan tijdens een debat over het strafbaar stellen van doxing, het online verspreiden van het adres van een persoon met het doel om te intimideren. Een meerderheid van de Kamer is voor het strafbaar stellen hiervan, al leven er wel vragen over de handhaving.

Een jaar geleden riep de Autoriteit Persoonsgegevens ook al op om de persoonsgegevens in het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel af te schermen om doxing tegen te gaan. Toen werd er al gewerkt aan een wetsvoorstel om doxing strafbaar te maken, dat in juli 2021 werd ingediend. Daarbij was toen het idee om in de wet op te nemen dat er maximaal een jaar celstraf komt te staan op het delen van iemands persoonsgegevens met als doel diegene angst aan te jagen of te intimideren.

De privacytoezichthouder deed in 2021 al een oproep aan het ministerie van Economische Zaken om de woonadressen van thuiswerkende zelfstandigen af te schermen, maar dat advies werd destijds niet overgenomen. Sinds 1 januari 2022 worden de woonadressen van zzp'ers en bestuurders al wel afgeschermd, maar dat geldt alleen als zij een apart werkadres hebben. Van zzp'ers die vanuit huis werken, is het woonadres in de praktijk alsnog opvraagbaar.