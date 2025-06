Gegevens gebruikers Sitedeals.nl buitgemaakt door onbevoegd persoon

Sitedeals.nl, dat een forum en marktplaats voor webmasters biedt, heeft te maken met een datalek. De 'vermoedelijke wijze waarop toegang is verkregen', is onmogelijk gemaakt, aldus de webmaster. Het lek bevat gegevens die voor spam en phishing gebruikt kunnen worden.

Volgens eigenaar Job Schneider gaat het om gebruikersnamen, geboortedata, wachtwoorden, e-mailadressen en IP-adressen. Sitedeals.nl is een oude website, waardoor getroffen gebruikers soms meer dan tien jaar niet op de site geweest zijn. Hij draait op vBulletin 4.2.5, dat uit 2017 komt. Inmiddels is die software end of life.

Sitedeals.nl raadt zijn gebruikers aan hun wachtwoord te veranderen. Ook heeft de voorman van het forum melding gemaakt van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De leden van de website zijn per e-mail op de hoogte gebracht van de situatie en daarnaast is er een forumtopic waar de zaak besproken wordt en de eigenaar van de site ook actief is.