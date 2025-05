Persoonsgegevens en bankrekeningnummers 60.000 Belgen worden online aangeboden

De persoonsgegevens en bankrekeningnummers van tienduizenden Belgen worden op een forum aangeboden. Er zouden gegevens van 240.000 Belgen uit Vlaanderen en Brussel te koop zijn. In 60.000 gevallen zou er ook een IBAN bij zitten.

De data verscheen deze week op een 'populair hackersforum', zo ontdekte DataNews. Onder meer namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en in veel gevallen ook bankrekeningnummers zouden worden aangeboden op het forum. Het medium heeft de voorbeelddata geverifieerd en merkt op dat het in alle gevallen om personen geboren voor 1964 gaat, al is het niet duidelijk of de bijna vijftig voorbeelden representatief voor de dataset zijn.

De gegevens zouden buitgemaakt zijn via een gehackte Belgische website; uit de voorbeeldgegevens zou blijken dat mensen zelf data hebben ingevoerd omdat er in enkele gevallen een spelfout of een 'duidelijk vals adres' werd gebruikt.

Volgens DataNews bood dezelfde aanbieder van de data waarschijnlijk rond de feestdagen de bankgegevens van honderdduizenden Belfius- en ING-klanten aan op hetzelfde forum. Toen werd achterhaald dat de aanbieder de gegevens buitgemaakt had via Turkse en Kosovaarse callcenters, wat de aanbieder in een andere post zelf bevestigde.