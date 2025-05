Gelekte foto's tonen aankomende 'OnePlus Nord CE 3'

Foto's in handen van MySmartPrice tonen mogelijk de verwachte OnePlus Nord CE 3. De in totaal negen afbeeldingen komen overeen met eerder gelekte renders door OnLeaks. Op de foto's is het toestel in een nieuwe, groene kleurtint te zien.

Op de gedeelde beelden lijkt de telefoon een glanzende achterkant te hebben, terwijl de platte zijkanten een matte afwerking hebben. Er zijn twee grote uitsnedes te zien waarin drie camera's zijn verwerkt. Volgens de anonieme bron van de site is er geen ultragroothoekcamera aanwezig. Volgens geruchten gaat het om een primaire camera van 108 megapixels, gepaard met een 2-megapixeldieptesensor en een 2-megapixelmacrosensor.

De foto's tonen daarnaast de aanwezigheid van een USB-C-poort, 3,5mm-jack en speakergrill aan de onderzijde. Aan de linkerkant van het toestel bevinden zich de volumeknoppen en de simtray. Aan de voorzijde is een punchholefrontcamera te zien. Het zou om een 16-megapixelcamera gaan.

Eerder zijn er al andere specificaties van de OnePlus Nord CE 3 gelekt. Naar verluidt heeft het toestel een 6,7"-display met fhd+-resolutie en ondersteuning voor 120Hz-beeldverversing. De smartphone zou voorzien zijn van de Snapdragon 695-soc van Qualcomm en opties voor 8GB of 12GB geheugen bieden, met maximaal 256GB opslag. Daarnaast wordt er een 5000mAh-accu verwacht met ondersteuning voor 67W-laden.