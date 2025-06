OnePlus 11 komt in België en Nederland uit voor 829 euro

OnePlus heeft de OnePlus 11-smartphone aangekondigd voor de Nederlandse en Belgische markt. De telefoon gaat vanaf 829 euro kosten. De 11 volgt de OnePlus 10T en OnePlus 10 Pro op, want er komt dit jaar geen apart Pro-model.

OnePlus belooft dit jaar voor het eerst vier jaar Android-upgrades te geven aan het toestel en de smartphone vijf jaar lang te voorzien van beveiligingsupdates. Dat is veel langer dan voorgaande OnePlus-telefoons. Zo kreeg de OnePlus 6-serie bijvoorbeeld drie OS-upgrades en ongeveer 3,5 jaar lang beveiligingsupdates.

De fabrikant had de OnePlus 11 al aangekondigd in China. Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc, bijgestaan door 8 of 16GB Lpddr5x-geheugen en 128 of 256GB UFS 4.0-opslag. De telefoon heeft een 5000mAh-accu, die bedraad op te laden is met 100W. Of de telefoon draadloos kan laden, zegt de fabrikant niet. De 100W-adapter zal erbij zitten in de verpakking.

De hoofdcamera heeft een 50-megapixelsensor in de vorm van de Sony IMX890. Dat is een sensor van ongeveer 50 vierkante millimeter met een optisch formaat van 1/1,56" en pixels van 1 micron. De camera met ultragroothoeklens heeft een IMX581-sensor van ongeveer 30mm² en een optisch formaat van 1/2". De camera met telelens is een Sony IMX709, die een vergroting biedt van 2x en bovendien een rgbw-sensor heeft met een extra witte subpixel om meer licht op te vangen. De telefoon heeft een oledscherm met een diagonaal van 6,7" en een resolutie van 3216x1440 pixels, dat kan verversen met een frequentie tot 120Hz. Het gaat om een LTPO 3.0-scherm, claimt de fabrikant.

Op het gebied van specificaties valt de 11 tussen een oud regulier model en een oude Pro in. Ten opzichte van de Pro van vorig jaar is de prijs iets lager en heeft het basismodel meer opslag. De hoofdcamera heeft een kleinere sensor en de camera met telelens komt maar tot 2x in plaats van 3x. Wel is die telecamera veel groter. De camera met ultragroothoeklens kan nu ook macrofoto's maken.

Ten opzichte van de Pro van vorig jaar is draadloos laden verdwenen. Wel kunnen klanten iets sneller laden dan bij de 10 Pro, al gaat het langzamer dan bij de 10T. Het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag gaat 829 kosten. Voor 899 euro krijgen klanten een variant met 16GB geheugen en 256GB opslag. Tweakers zal later deze maand een review publiceren van de OnePlus 11.