OnePlus stopt met officiële ondersteuning OnePlus 6 en OnePlus 6T

OnePlus is gestopt met het ondersteunen van de OnePlus 6 en OnePlus 6T. De laatste officiële update voor de telefoons is in december uitgerold naar gebruikers. De OnePlus 6 kwam in mei 2018 uit en de 6T verscheen een halfjaar later.

OnePlus kondigde het eindigen van de officiële ondersteuning voor de twee toestellen onlangs aan in een forumpost. "Na drie grote upgrades en meer dan drie jaar van updates, is het nu tijd om een hoofdstuk af te sluiten en het einde aan te kondigen van de OnePlus 6' en 6T's officiële softwareondersteuning", schrijft de fabrikant.

Begin december bracht het bedrijf OxygenOS 11.1.2.2 uit voor de twee telefoons en OnePlus bevestigt nu dat dit de laatste update was. In die update werd onder andere de Android-beveiligingspatch van november 2021 doorgevoerd. De telefoon zal in de toekomst geen nieuwe beveiligingsupdates meer krijgen van de fabrikant en ook niet geüpdatet worden naar nieuwe Android-versies.

De OnePlus 6T is ruim drie jaar geüpdatet door OnePlus en de OnePlus 6 heeft meer dan 3,5 jaar updates ontvangen. Eerstgenoemde verscheen met Android 9.0, terwijl de OnePlus 6 bij release werd geleverd met Android 8.1. De twee toestellen draaien nu allebei op Android 11.