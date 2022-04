OnePlus 10 Pro heeft veel kleinere sensor voor ultragroothoeklens dan voorganger

OnePlus heeft de volledige specificaties van zijn OnePlus 10 Pro onthuld. Daaruit blijkt dat het nieuwe topmodel voor de ultragroothoekcamera een veel kleinere 1/2,76"-sensor gebruikt dan de OnePlus 9 Pro. Die heeft een 1/1,56"-sensor. Wel is de beeldhoek veel groter.

OnePlus geeft de ultragroothoekcamera van de OnePlus 10 Pro een lens met een beeldhoek van maximaal 150 graden. Dat is veel groter dan de 123 graden van de vergelijkbare lens van de OnePlus 9 Pro, maar dat komt wel met een concessie in de vorm van een veel kleinere 1/2,76"-sensor. Het betreft de Samsung Isocell JN1-sensor, met een 50-megapixelresolutie en pixels van 0,64 micron. De sensor heeft een oppervlakte van ongeveer 16mm².

Bij de OnePlus 9 Pro gebruikte de fabrikant juist een grote sensor voor de ultragroothoeklens. Dat ging om de IMX766, een 50-megapixelsensor van het 1/1,56"-formaat, met een oppervlakte van ongeveer 50mm², die door veel fabrikanten als sensor voor de primaire camera wordt gebruikt.

Vanwege het veel kleinere sensoroppervlak is het aannemelijk dat de ultragroothoekcamera van de OnePlus 10 Pro minder goed presteert bij weinig licht dan de OnePlus 9 Pro. Ook zijn foto's mogelijk minder gedetailleerd. De resolutie van beide sensors is gelijk, maar grotere sensors leggen over het algemeen meer detail vast bij een gelijk aantal pixels.

Toestel OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro Primair IMX789, 48Mp, 1/1,43", f/1.8, 23mm IMX789, 48MP, 1/1,43", f/1.8 Tele 8Mp, f/2,4, OIS, 3,3x 'zoom' 8MP, f/2.44 Ulragroothoek JN1, 50Mp, 1/2,76", 150/110 graden (fisheye/normaal) IMX766, 50MP, 1/1,56", f/2.2, 123 graden Extra - Monochromecamera, 2MP

OnePlus heeft een aantal foto's vrijgegeven die gemaakt zijn met de OnePlus 10 Pro, maar het is niet duidelijk in hoeverre die rechtstreeks uit de camera komen of zijn bewerkt. Van onderstaande drie foto's is de linkerfoto gemaakt met de ultragroothoekcamera, de andere twee zijn gemaakt met de primaire camera.

Foto's: David Peskens / OnePlus

150 of 110 graden

Standaard staat de ultragroothoekcamera van de OnePlus 10 Pro ingesteld op het vastleggen van beelden waarbij de lensvervorming wordt gecorrigeerd. Daarmee komt de beeldhoek uit op 110 graden. Daarmee is de beeldhoek ook kleiner dan de OnePlus 9 Pro, die foto's met een beeldhoek van 123 graden maakt. Bij de OnePlus 10 Pro kan echter gekozen worden voor een fisheyemodus. Daarin wordt de vervormingscorrectie uitgeschakeld en maakt de camera foto's met een beeldhoek van 150 graden.

Volgens OnePlus krijgt het nieuwe topmodel een verbeterde Hasselblad Pro-modus. Daarmee maakt de telefoon 12bits-rawfoto's, met alle drie de camera's aan de achterkant. Ook is er een nieuwe raw+-modus, waarbij computational photography wordt gebruikt. Opnames bestaan dan net als jpg's uit meerdere gecombineerde beelden, maar het gaat om 12bits-bestanden met meer ruimte voor nabewerking. Dat is vergelijkbaar met Apples ProRaw-functie.

Verder benadrukt OnePlus dat de OnePlus 10 Pro een filmfunctie krijgt waarbij gebruikers de iso-waarde, sluitertijd en witbalans vooraf en tijdens het filmen kunnen aanpassen. Ook is er een optie voor opname in log-formaat, zonder kleurprofiel. Dat levert fletse beelden op, met meer ruimte voor nabewerking. De OnePlus 10 Pro filmt in 4k-resolutie met 120, 60 of 30fps en in 8k-resolutie met 24fps.

Prijzen in China

Vorige week maakte OnePlus vrijwel alle andere specificaties van de OnePlus 10 Pro al bekend. In China is het toestel vanaf 13 januari te koop, voor prijzen vanaf 4699 yuan. Omgerekend met btw is dat ongeveer 786 euro. OnePlus zegt dat het toestel later dit jaar naar Europa komt, maar wanneer is nog niet bekend.

OnePlus 10 Pro OnePlus 9 Pro OnePlus 9 Scherm 6,7"-oled met ltpo (1-120Hz)

3216x1440px, 20,1:9 6,7"-oled met ltpo (1-120Hz)

3216x1440px, 20,1:9 6,55", oled, 120Hz

2400x1080 pixels, 20:9 Processor en modem Snapdragon 8 Gen1 Snapdragon 888, X60 Snapdragon 888, X60 Geheugen 8GB of 12GB Lpddr5 8GB of 12GB Lpddr5 8GB of 12GB Lpddr5 Opslag 128GB of 256GB UFS 3.1 128GB of 256GB UFS 3.1 128GB of 256GB UFS 3.1 Camera's achterkant Primair: IMX789, 48Mp, 1/1,43", f/1.8, OIS

Ultragroothoek: JN1, 50Mp, 1/2,76"

Telecamera: 8Mp, f/2.4 Primair: IMX789, 48Mp, 1/1,43", f/1.8, OIS

Ultragroothoek: IMX766, 50Mp, 1/1,56", f/2.2

Telecamera: 8Mp, f/2.4

Zwart-wit: 2Mp Primair: IMX689, 48Mp, 1/,43", f/1,8

Ultragroothoek: IMX766, 50Mp, 1/1,56", f/2.2

Zwart-wit: 2Mp Video 8k @ 24fps

4k @ 120fps

1080p @ 240fps

720p @ 480fms 8k @ 30fps

4k @ 120fps

1080p @ 240fps

720p @ 480fps 8k @ 30fps

4k @ 60fps

1080p @ 240fps

720p @ 480fps Frontcamera Sony IMX 615, 32Mp Sony IMX471, 16Mp, f/2.4 Sony IMX471, 16Mp, f/2.45 Afmetingen 163x73,9x8,6mm 163,2x73,6x8,7mm 160x74,2x8,7mm Gewicht 201 gram 197 gram 192 gram Accu en laden 5000mAh

80W bedraad laden

50W draadloos laden 4500mAh

65W bedraad laden

50W draadloos laden 4500mAh

65W bedraad laden

15W draadloos laden (Qi) Besturingssysteem OxygenOS 12 gebaseerd op Android 12 OxygenOS 11 gebaseerd op Android 11 OxygenOS 11 gebaseerd op Android 11 Prijzen* 8+128GB: 4699¥ (€786)

8+256GB: 4999¥ (€836)

12+256GB: 5299¥ (€887) 8+128GB: 899 euro

12+256GB: 999 euro 8+128GB: 699 euro

12+256GB: 799 euro

* Prijzen in yuan omgerekend naar euro met 21 procent btw.