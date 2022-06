OnePlus brengt 10 Pro eind maart uit in Europa

De OnePlus 10 Pro krijgt vanaf eind maart een wereldwijde release, waaronder beschikbaarheid in Europa. Het 6,7"-toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 1 en ondersteunt maximaal 12GB ram en 80W-snelladen. Er zijn nog geen prijzen bekendgemaakt.

Het instapmodel van de OnePlus 10 Pro met 8GB ram en 128GB opslagruimte is sinds januari in China verkrijgbaar voor omgerekend grofweg 663 euro. Het topmodel met 12GB ram en 256GB opslagruimte is voor omgerekend 748 euro beschikbaar. OnePlus-oprichter Pete Lau belooft in een blogpost dat het toestel in Europa uitkomt, maar noemt vooralsnog niet specifiek de Benelux of andere landen binnen Europa. Tot dusver bracht het merk overigens praktisch alle internationaal beschikbare smartphones ook in de Benelux uit.

In dezelfde post laat Lau weten dat OnePlus in 2021 het eigen verkooprecord verbrak met een wereldwijde afzet van 11 miljoen smartphones. Alleen de OnePlus Nord ging sinds de release in juli van 2020 al 10 miljoen keer over de toonbank. De OnePlus 10 Pro was in thuisland China de eerste seconde na de release al goed voor een omzet van omgerekend 14,1 miljoen euro. Dat was voordat bekend werd dat het toestel mogelijk een verminderde structurele integriteit heeft.