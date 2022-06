Apple beweert aan eisen ACM te voldoen maar krijgt wederom boete 5 miljoen euro

Apple heeft maandag voor de zesde week op rij een boete van 5 miljoen euro gekregen voor de App Store-betaalconstructie voor datingapps in Nederland. Apple beweert ondertussen te voldoen aan de eisen die de toezichthouder opstelde.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt is zich niet bewust van verdere veranderingen die Apple beweert te hebben doorgevoerd aan het App Store-beleid, zo stelt het overheidsorgaan tegenover Reuters. Apple-cco Kyle Andeer schrijft over de boete: "Ik begrijp dat we momenteel andere meningen hebben [over het vereiste beleid] en dit zal uiteindelijk mogelijk afgehandeld moeten worden in een rechtszaal. Ik hoop dat we samen tot een acceptabel compromis kunnen komen." Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager stelde eerder dat Apple eigenlijk liever boetes betaalt dan dat het bedrijf zich aanpast aan de wensen van de ACM.

In totaal heeft Apple ondertussen een openstaande boete van 30 miljoen euro, opgelegd door de ACM. Iedere week dat Apple zich niet aan de richtlijnen van de toezichthouder houdt, kan er weer 5 miljoen euro extra boete bijkomen met een maximum van 50 miljoen euro.

Apple kreeg eind 2021 te horen dat het alternatieve betaalsystemen voor datingapps in Nederland moest toestaan. Ondertussen heeft de App Store-uitbater nieuwe regels opgesteld voor de betreffende applicaties. Maar volgens de ACM stellen deze nieuwe regels onredelijke eisen aan ontwikkelaars en is er dus vooralsnog geen gehoor gegeven aan wat volgens de toezichthouder correcte parameters zijn. Voor ontwikkelaars verandert er hoe dan ook nauwelijks iets, aangezien zij 27 procent commissie moeten blijven afdragen. Voor een betaling via de App Store is dit percentage doorgaans 30 procent.