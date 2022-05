Vestager: 'Apple betaalt liever boetes dan dat het zijn beleid aanpast'

Tijdens een toespraak in de Verenigde Staten heeft Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager uitgehaald naar Apple. De commissaris hekelt Apple en andere grote techbedrijven voor het aan hun laars lappen van de regels.

Vestager haalt in haar toespraak specifiek uit naar Apple voor het niet aanpassen van zijn beleid. Volgens de Eurocommissaris betaalt de techgigant liever de opgelegde boetes, dan dat het zijn App Store aanpast. "Zoals wij het zien, geeft Apple de voorkeur aan het betalen van periodieke boetes, in plaats van het voldoen aan de eis van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt om de voorwaarden voor appmakers aan te passen", zegt Vestager dinsdag.

De Eurocommissaris doelt daarmee op de beslissing van de ACM van eerder deze maand, waarin de autoriteit Apple opnieuw een boete van 5 miljoen euro heeft opgelegd. Apple kreeg eind 2021 de opdracht van de ACM om zijn voorwaarden aan te passen en gaf hier gehoor aan. Echter stelde het bedrijf nieuwe voorwaarden aan appmakers, waardoor deze volgens de ACM met meer werk en nauwelijks gewijzigde kosten worden opgezadeld.

Vestager benadrukt in haar toespraak dat het belangrijk is dat landen streng blijven optreden tegen techgiganten. De Eurocommissaris haalde ook de aangekondigde Digital Markets Act aan die de macht van grote techbedrijven aan banden moet leggen. Tweakers schreef eerder al een achtergrond over wat deze wet gaat betekenen voor techgiganten.

Niet alleen in Europa, maar bijvoorbeeld in bijvoorbeeld Japan, Australië en het Verenigd Koninkrijk wordt steeds strenger gekeken naar techgiganten, zegt Vestager. Ze hoopt dat ook in de VS wetsvoorstellen worden aangenomen om de macht van techgiganten aan banden te leggen.