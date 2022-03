'Apple voldoet ook volgende week niet aan eisen ACM, dwangsom maximaal' - update

Ondanks een in de afgelopen week ingediend nieuw voorstel van Apple, voldoet het bedrijf nog steeds niet aan de eisen van de ACM wat betreft betaalmethoden in App Store-apps. De boete zal de 50 miljoen euro aantikken, waarna de deur geopend is voor nog hogere bedragen.

Dat meldde Reuters vrijdag op basis van een bron binnen de ACM, die niet bij naam genoemd wilde worden. Het wordt de tiende achtereenvolgende week waarin Apple niet aan de eisen van de ACM voldoet, waardoor de dwangsom oploopt tot tienmaal vijf miljoen euro. Onduidelijk is wat de volgende stap is voor Apple.

Ook is het niet helemaal duidelijk wat de volgende stappen voor de Autoriteit Consument en Markt zijn. Het is al duidelijk dat de boete op kan lopen tot een maximum van 50 miljoen euro; dat meldde de Autoriteit zelf. Daaropvolgende boetes 'kunnen volgens de regels van het ACM hoger zijn', schrijft Reuters. Op acm.nl is ook te lezen dat een 'bindende aanwijzing' onder de opties valt. "Als een bedrijf een wettelijke norm overtreedt, dan kunnen wij dit bedrijf een bindende aanwijzing geven. Hierin vertellen wij hoe de wet moet worden toegepast in de praktijk", schrijft de Autoriteit.

Tweakers heeft de ACM gevraagd wat er gebeurt als de totale dwangsom het maximum van 50 miljoen euro bereikt en Apple blijft tekortschieten in de ogen van de Autoriteit. Het artikel wordt eventueel aangevuld met een antwoord daarop.

Apple kreeg eind 2021 te horen dat het alternatieve betaalsystemen voor datingapps in Nederland moest toestaan. Ondertussen heeft de App Store-uitbater nieuwe regels opgesteld voor de betreffende applicaties. Maar volgens de ACM stellen deze nieuwe regels onredelijke eisen aan ontwikkelaars en is er dus vooralsnog geen gehoor gegeven aan wat volgens de toezichthouder correcte parameters zijn. Voor ontwikkelaars verandert er hoe dan ook nauwelijks iets, aangezien zij 27 procent commissie moeten blijven afdragen. Voor een betaling via de App Store is dit percentage doorgaans 30 procent.

Update, 10:38: ACM-woordvoerder Gerrie Spaansen laat aan Tweakers weten dat het inderdaad zeer waarschijnlijk is dat de laatste vijf miljoen euro bij de dwangsom gevoegd wordt. De termijn voor die laatste dwangsom verliep in de nacht van vrijdag op zaterdag en voor zover bekend bij de woordvoerder is er ook op het laatste moment geen nieuw voorstel van Apple binnengekomen. De ACM is van plan om maandag kenbaar te maken wat er voor maatregelen volgen wanneer de dwangsom zijn maximum heeft bereikt.