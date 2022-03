March Update Pixel 6 maakt vibraties voor gebruikers te zwak om te merken

Sinds de March Update van de Google Pixel 6 klagen gebruikers erover dat vibraties op de telefoon zwakker zijn dan gewenst. Daardoor zouden ze zelfs belangrijke oproepen en notificaties missen.

De update, die vorige week uitkwam, lijkt alleen vibraties voor notificaties en oproepen af te hebben gezwakt; trillingen die om andere redenen plaatsvinden, zouden onverminderd zijn in hun intensiteit. Het missen van notificaties en oproepen zou zelfs plaatsvinden wanneer de instelling voor de intensiteit op maximaal staat. In een Reddit-topic is een kleinere groep gebruikers die vindt dat de lagere intensiteit niet vervelend is.

Volgens gebruikers op Reddit was het probleem al onder de aandacht gebracht ten tijde van de bètafase van deze update, maar Google lijkt er niets mee gedaan te hebben. Opvallend is dat Google het probleem wel erkent: volgens Droid Life heeft Google op een gegeven moment na publicatie aan de changelog van de March Update toegevoegd dat het probleem met de haptics verholpen is. Op basis van reacties op Reddit lijkt dat echter niet te kloppen.

Het is niet de eerste keer dat een update problemen introduceert bij het toestel. In december bleek dat een update de ontvangst van mobiele netwerken behoorlijk had verslechterd. Dezelfde update creëerde ook problemen met de functies Hold for Me en Call Screening; die werden daarom uitgeschakeld door Google. Verder terug was er een probleem met de Assistant die ongevraagd telefoontjes pleegde.