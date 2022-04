Google heeft januari-update voor Pixel 6-serie uitgebracht

Google is begonnen met de distributie van de januari-update voor zijn Pixel 6-serie. Deze bevat ook de fixes die in de teruggetrokken december-update moesten zitten. De update is desgewenst handmatig te downloaden en installeren.

Android-journalist Mishaal Rahman zag op vrijdag dat de ota en factory images voor de nieuwe update online waren gezet. Voor wie nog op de november-update zit, is de download iets meer dan 200MB. Wie de december-update voor het terugtrekken binnen heeft gehaald, moet nu rond de 40MB downloaden.

De bestanden zijn bij Google te downloaden, maar wie lang genoeg wacht, krijgt zelf een melding en de optie voor een meer automatische download en installatie. Dat gebeurt volgens posts in het Pixel 6- en 6 Pro-topic op GoT ook al in Nederland.

Volgens de changelogs, gepost door 9to5Google, is onder andere de netwerkconnectiviteit verbeterd. Dat geldt zowel voor Wi-Fi als voor mobiele netwerken. Daarnaast verbruikt connectiviteit met mobiele netwerken minder energie en is de kwetsbaarheid inzake Teams en noodoproepen verholpen en is een geheugenlek gedicht. Het december-update-aandeel zorgt er onder andere voor dat de Assistent niet langer per ongeluk telefoongesprekken start en bluetooth-problemen verholpen moeten zijn. De vingerafdrukscanner moet ook beter werken.

Google stopte de distributie van de december-update vorige maand omdat deze veel problemen veroorzaakte, waaronder verlies van verbinding. Het bedrijf gaf het advies met de Android Flash Tool terug te gaan naar de november-update. Verder werden ook de functies Hold for Me en Call Screening uitgeschakeld wegens bugs, maar die zijn nu ook terug.