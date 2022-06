'ProtonAOSP draait als eerste custom rom stabiel op Google Pixel 6 en 6 Pro'

Ontwikkelaar Danny Lin heeft een update uitgebracht voor ProtonAOSP waarmee de Pixel 6 en 6 Pro nu volledig ondersteund zijn. Het is de eerste custom rom voor de Google Pixel 6 en 6 Pro die stabiel werkt, volgens de ontwikkelaar.

Ontwikkelaar Danny Lin van custom rom ProtonAOSP heeft de rom werkend gekregen op de nieuwe smartphones van Google: Pixel 6 en 6 Pro. Het is de eerste custom rom die werkt op de toestellen. Op Twitter toont hij een werkende versie van het besturingssysteem op beide toestellen. De custom rom voegt voor de Pixel 6 specifiek minder blur toe, 50ms snellere vingerafdrukontgrendeling en soepelere helderheidstransities op de 6 Pro toe, vergeleken met stock-Android, volgens Lin. De custom rom is momenteel beschikbaar als early access, maar Lin noemt het besturingssysteem 'vrij stabiel'.

Volgens 9to5Google lopen andere Android 12-customrommakers tegen beperkingen op van de Tensor-chip in de Pixel-toestellen. Lin test de custom rom sinds 15 november op de Pixel-toestellen en heeft ProtonAOSP nu twee weken stabiel draaiend. De ondersteuning voor de Pixels zit in versie 12.1.0 van het besturingssysteem en heeft ondersteuning voor alle hardware in de Pixel 6. Lin bevestigt dat wifi, mobiele data, VoLTE, wifibellen, gps, nfc, alle sensoren, de camera's, vingerafdrukscanner en bluetooth werken. Dat geldt ook volgens hem ook voor alle features die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, zoals de Google Assistant en de Neural Networks API. De rom is te downloaden op de Patreon van Lin.