ProtonAOSP-ontwikkelaar krijgt Windows 11 en Linux draaiend op de Google Pixel 6

ProtonAOSP-ontwikkelaar Danny Lin heeft Windows 11 en verschillende Linux-distro's, waaronder Ubuntu 21.10, draaiende gekregen binnen virtuele machines op de Google Pixel 6-telefoon. De ontwikkelaarsversie van Android 13 lijkt ondersteuning te hebben voor het draaien van vm's.

En ja, dat betekent dat hij Doom kan spelen. Lin, die hobbymatig Android- en webontwikkelaar is, kreeg afgelopen weekend Linux draaiend op de Pixel 6 met de Android 13 Developer Preview 1 als virtuele machine met de kvm-hypervisor. Android 13 DP1 is sinds vorige week donderdag beschikbaar. Lin laat op Twitter zien dat Ubuntu 21.10, Arch Linux, Void en Alpine Linux werken op de Pixel 6. Volgens Lin op 'near-native performance'.

Windows 11 for Arm op Pixel 6. Beeld: kdrag0n

De ontwikkelaar legt uit dat de Android 13-firmware het mogelijk maakt om een kvm in te schakelen. Het was al langer bekend dat Android 13 virtualisatie mogelijk maakt, maar Lin is de eerste die dit laat zien. De Linux-kernel draait in een onveilige EL2-modus. Een beveiligde kvm is ook mogelijk, al beperkt dat de functionaliteit enigszins. Volgens Lin is virtualisatie een functionaliteit die Google toevoegt aan Android om beveiliging en drm van TrustZone los te maken. Dit zou kunnen helpen bij het beperken van aanvalsmogelijkheden van hackers, stelt hij. Hij verwijst hierbij naar een presentatie van Google-ontwikkelaar Quentin Perret uit 2020.

Naast Linux heeft Lin ook Windows 11 draaiend gekregen op de Pixel 6, met behulp van een Windows-vm en kvm. De ontwikkelaar zegt dat na wat tweaken Windows 11 daadwerkelijk bruikbaar is, al is er geen graphics acceleration. Hij draait de officiële Windows 11-client voor Arm, legt hij uit. Danny Lin ontwikkelde in november de eerst werkende custom rom voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro: de ProtonAOSP.