Raket die neerstort op de maan niet van SpaceX maar 'waarschijnlijk' van China

De raket die naar alle waarschijnlijkheid op 4 maart zal neerstorten op de maan, is niet zoals eerder bericht een Falcon 9-rakettrap van SpaceX, maar is 'waarschijnlijk' een rakettrap van de Long March 3C-raket die de Chinese Chang'e 5-T1-missie naar de maan stuurde in 2014.

Dat schrijft Ars Technica na nader onderzoek van Project Pluto-ontwikkelaar Bill Gray, die het ongeïdentificeerde object dat op weg is naar de maan drie weken geleden als eerste opmerkte. Gray stelde toen op basis van data van amateur- en professionele astronomen dat het object dat op ramkoers lag met de maan, een rakettrap was van de Falcon 9-raket van SpaceX die DSCOVR in 2015 richting de maan bracht.

Gray verbeterde zichzelf dit weekend tegenover Ars Technica na een bericht dat hij kreeg van NASA-ingenieur Jon Giorgini. Giorgini schreef Gray dat de rakettrap van de Falcon 9 niet in de buurt van de maan kwam en het dus moest gaan om een ander object. Gray stelt nu dat de meest waarschijnlijke kandidaat een rakettrap is van de Long March 3C-raket die in 2014 de Chinese maanmissie Chang'e 5-T1 lanceerde. De Long March 3C-raket bracht een klein ruimteschip in een baan om de maan als test voor een missie om bodemmonsters van de maan te halen.

Volgens Gray past de lanceertijd en de baan om de maan bij deze raket en dus stelt hij dat het object dat de maan zal raken 'waarschijnlijk' een rakettrap is van deze raket. Gray zegt: "Het is nog steeds indirect bewijs, maar ik zie het wel als erg overtuigend bewijs. Daarom denk ik dat het object dat de maan zal raken op 4 maart 2022 om 12.25 uur gecoördineerde wereldtijd, een rakettrap is van de Chang'e 5-TI-raket."