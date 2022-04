Chinees ruimteagentschap publiceert eerste beelden van recente maanlanding

Het Chinese nationale ruimteagentschap heeft foto's en een video gepubliceerd van de landing van zijn maanlander. Het hiervoor ingezette ruimtevaartuig, genaamd Chang'e 5, landde onlangs succesvol op de maan. Inmiddels is het verzamelen van maanstenen voltooid.

De China National Space Administration heeft onder meer een panoramafoto gepubliceerd, waarop een poot van de lander op de voorgrond is te zien, inclusief een deel van het maanoppervlak, dat in het Oceanus Procellarum ligt. Ook heeft het agentschap een korte video gepubliceerd, waarop de landing en het naderen van het maanoppervlak is te zien, in een versnelde opname. Hierop is te zien hoe de lander afremt en even zweeft om obstakels te kunnen vermijden, voordat de daadwerkelijke landing wordt ingezet.

Chang'e 5 landde dinsdagmiddag succesvol op de maan en zal daar maanstenen gaan verzamelen. Daarvoor worden stenen van de bodem geraapt en wordt er door de grond heen geboord. Deze moeten weer teruggebracht worden naar de aarde. Daarvoor stijgt de lander weer op en koppelt hij zich aan de sonde, die zich op een hoogte van 200 kilometer boven het maanoppervlak bevindt. Over ongeveer twee weken moet de lander weer op aarde arriveren. De missie begon vorige week met de lancering van een Lange Mars-raket.

Het Chinese staatspersbureau Xinhua meldt dat de China National Space Administration bekend heeft gemaakt dat de lander het vergaren van de maanstenen heeft voltooid. Dat is een dag eerder dan gepland; in totaal is de lander hier negentien uur mee bezig geweest. De monsters, die vanaf verschillende locaties zijn verzameld, zijn zoals gepland opgeslagen in een vacuümcontainer in Chang'e 5.